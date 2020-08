Ing. Karel Janko – Proč (ne)bude jezdit tramvaj přes park Vrchlického? Od čeho máme metro?

Poznámka: Rozhovor s panem Ing. K. Jankem můžete zhlédnout na FB Sputniku, co se do videa nevešlo, si můžete přečíst v tomto textu.

Sputnik: Co říkáte na záměr hl. m. Prahy revitalizovat Vrchlického park před Hlavním nádražím?

Ing. Karel Janko: Především se nejedná o revitalizaci. Pokud by šlo o revitalizaci, park by se měl upravovat, nikoli zmenšovat…

Sputnik: O co tedy jde?

Ing. Karel Janko: Jde o záměr využít danou plochu pro dopravní infrastrukturu a podnikatelský záměr, který za tím jednoznačně cítím.

Sputnik: Pražský deník zveřejnil mapku, kudy má vést tramvajová linka spojující Můstek se stanicí Bolzanova. Je jasné, že park dozná změny. Vy si na park vzpomínáte z dřívější doby…

Ing. Karel Janko: Pamatuji si na park z roku 1964. Byl daleko rozsáhlejší a zasahoval až k ulici Wilsonova před Hlavním nádražím. Pamatuji si, že tam bylo daleko více kvetoucích keřů. Chodívali jsme tam během polední přestávky mezi přednáškami. Ve srovnání s dneškem býval Vrchlického park daleko čistší. Park je chodci vytížen, takže pěší provoz byl velký i tehdy… Bývalo tam i jezírko. Ať dnešní radní nedělají blbce z nás, kteří něco pamatují. Když tak jsem pro rozšíření parku, ať park vypadá jako park. Protože to ale není prostorově možné, jsem pro zachování statusu quo, který má park teď.

Sputnik: Dnes park nevypadá bezpečně. Já sám tam nerad chodím. Zdržují se tam podivné živly a je tam i hodně narkomanů. Není divu, že se místu říká Sherwood.

Ing. Karel Janko: Ani já tam nechodím, nerad tam vyprovázím či vítám své návštěvy, které přijedou do Prahy na „Wilsoňák“. Městská policie by tam měla být celkově více razantní. Mimochodem, původním záměrem bylo zakopat tramvaje (podpovrchové tramvaje) mezi Muzeem a Bolzanovu ulicí do tubusu. Dnes přesně v tomto místě vede metro. Protože zvítězila celkově varianta metra, přepracoval se záměr zapuštěné tramvaje na metro. Radní by se nejen v tomto případě měli ohlédnout do minulosti. To, co chtějí udělat, už se řešilo a tehdejší inženýři byli přece lidé kvalifikovaní. Spíše než metro, které ukouslo kus parku, mi vadí spíše magistrála. Vést magistrálu středem města bylo nešťastné.

© Sputnik / Vladimír Franta Pražská magistrála

Sputnik: Není plán spojit tramvají pražská nádraží (a zahustit tramvajové linky) nakonec záměr logický, perspektivní?

Ing. Karel Janko: Je to nesmysl. Všechna klíčová nádraží v Praze, tedy Smíchovské nádraží, Hlavní nádraží i Masarykovo nádraží jsou efektivně spojeny linkami metra. Není potřeba dopravu dělat až takto komplikovanou.

Sputnik: Říkáte však, že si vzpomínáte na tramvaj, která jezdila přímo před Wilsonovo nádraží? Čili tu v minulosti něco takového bylo…

Ing. Karel Janko: Ano, touto tramvají jsem dokonce jezdil. Nicméně tenkrát nebylo metro. Právě proto byla linka tramvaje projektanty Prahy tenkrát zrušena, nejspíš kvůli metru i magistrále... Určitě to bylo řešení promyšlené, žádná nahodilá zkratka.

© Sputnik / Vladimír Franta Pozůstatky kolejí v Opletalově ul.

Sputnik: Dočetl jsem se, že parkoviště má z Hlavního nádraží zmizet. V Praze je deficit parkovacích ploch. Od revoluce se to moc neřeší, aut přibývá. Když jsem k vám jel na Prosek, viděl jsem auta stát před paneláky v několika řadách. Tady bych asi jen tak nezaparkoval. Bál bych se, že neodjedu…

Ing. Karel Janko: Vzhledem k nárůstu počtu aut trvale chybí parkovací plochy, a to nejen proti Hlavnímu nádraží, ale také například u Libeňského nádraží je situace stejná, tam parkovací plochy spolkl Lidl. U Smíchovského nádraží jsou parkovací plochy vlastně vytlačeny ostatní dopravní infrastrukturou.

Katastrofálně vidím situaci na konečné všech linek metra, tramvají i autobusů. Lidé dojíždějící do Prahy by měli mít možnost volně zaparkovat na těchto konečných stanicích a nemuseli by tím pádem zajíždět hlouběji do města. Podívejte se na situaci konečné stanice Letňany. Tam jsou motoristé nuceni parkovat málem v poli. Padá spousta pokut. Je tam sice parkoviště úrovňové, ale je stejně malé. Abych se vrátil k parku před „Wilsoňákem“ – znovu: podle mě to není žádná revitalizace, ale obchodní záměr, který minimálně situaci s parkováním zhorší. Kávu si můžou dát cestující o kus dál na Václaváku. N.B.: dostatečné kavárenské kapacity jsou přímo v budově Hlavního nádraží.

Sputnik: Pár slov o vaší politické straně prosím…

Ing. Karel Janko: Jedná se původně o starou stranu založenou v roce 1897, která doznala značné útoky a ztráty v průběhu své existence. Hodně národních socialistů padlo za války, ať už na frontě či v domácím odboji. Po roce 1990 strana v plné míře obnovila svoji činnost. Jako řada jiných organizací byla vytunelována. Rozpadla se proto na čtyři subjekty, my jsme jedním z nich. Ve dvou krajích půjdeme letos na společné kandidátce do krajských voleb. Stále zůstáváme národní a sociální stranou. Politicky máme blízko ke straně SPD, vzhledem k jejímu národoveckému programu.

Děkujeme za rozhovor.

