Zneužil Tchaj-wan Vystrčila? České firmy čekají problémy

„Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Německa. Komu věnoval tak silná slova? Ano, jsou toho plná média, nejen ta česká, ale i světová. Čínský ministr zahraničních věcí se rozhněval na předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila, který odletěl na návštěvu Tchaj-wanu.

A protože Čína považuje ostrov za svou vzbouřenou provincii, Vystrčilovu návštěvu vnímá jednoznačně. Šéf české horní komory si „znepřátelil 1,4 miliardy Číňanů a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou otevřenou provokaci“. To je také v prohlášení šéfa čínské diplomacie.

Česká vláda teď řeší problém, který se dal stoprocentně předpovídat. Musí se bránit tvrdé čínské kritice. Dělat politická prohlášení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček si předvolal na ministerstvo čínského velvyslance. Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že čínské vyjádření o Vystrčilovi je nemístné a nepatřičné.

A ano, je tu ještě politický komediant Pavel Novotný. Starosta pražských Řeporyjí se opět angažuje v zahraniční politice. Na svém twitterovém profilu zveřejnil úřední dopis, jehož prostřednictvím trvá na omluvě čínského ministra. A opět ve velmi neotesané formě.

Je to ostuda se vším všudy. Ale je pozdě si zoufat, že Česká republika si kazí vztahy už s druhou světovou velmocí. Je to už zvyk posledních let: opoziční politici bojují o politická křesla tím, že kazí pověst naší republiky v zahraničí. Co z toho nakonec máme? Pochvalu amerického ministra zahraničí. Tak to je opravdu terno.

Ale nejde tu o politiku. Ta je v aktuální věci druhořadá. Jde o to, jaký dopad bude mít čínské varování na české ekonomické zájmy. Nenechme se mýlit omílaným argumentem, že přímé investice Číny v naší republice klesají a nedosahují té slibované výše. O to nejde. Je tu jiná závažná skutečnost.

Před koronavirovou pandemií byl čínský trh mimořádně důležitý pro automobilku Škoda. Uplynulých devět let byla Čína největším světovým trhem společnosti Škoda Auto – v současné době se zde prodá každé čtvrté auto značky Škoda. Prodej vozů české značka v Číně už loni mírně poklesl. Jak se varování čínského ministra zahraničí odrazí na prodeji, můžeme jen spekulovat. Vystrčil a Novotný by se divili, kdyby se v čínském tisku objevily články proč nekupovat škodovky. Anebo české výrobky vůbec. Českým podnikatelům by nezbylo nic jiného, než jim poděkovat.

Škoda je pouze případ, který bude nejvíc vidět a o kterém se bude psát, pokud dojde na nejhorší. Možná ještě o Slavii, když se Čína opravdu naštve. Ale neuvážený výlet šéfa Senátu na Tchaj-wan a drzý dopis starosty Novotného mohou mít následky pro desítky menších podnikatelů. A kdo jim bude kompenzovat škody? ODS? Sotva. Ta se bude těšit na úspěch v říjnových volbách - pokud vůbec přijde.

Na následky zahraničního politikaření českých politiků se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru.

„Reakce ze strany Číny je neadekvátní a nevhodná. Určitě si tímto způsobem nemůže získat sympatie našich obyvatel. Pravda je, že celá tato státní návštěva nedává diplomaticky žádný smysl, protože Česká republika stát Tchaj-wan neuznává a nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak," říká známý politik.

Pan Hrnčíř zdůrazňuje, že celý skandál nemusel vzniknout. Stačilo málo. Odpolitizovat výpravu šéfa Senátu. „Nic nám nebránilo uspořádat podnikatelskou misi na Tchaj-wan. Ostatně tak to dělají prakticky všechny země, protože nikdo další stát Tchaj-wan neuznává," říká pan poslanec.

A nemůže to být tak, že Tchaj-pej zneužije Vystrčilovu návštěvu ke svým ekonomickým zájmům? A i to, že byla záměrně popuzena Čína?

„Domnívám se, že předseda Senátu ve své naivitě posloužil zřejmě zájmům tchajwanského byznysu nebo některých tajných služeb. V každém případě ztráty pro naši republiku převýší možné zisky. A to je špatně," říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.