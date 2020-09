Jet vlakem na výlet? Zkouška odvahy, před kterou varuje i EU

Teď napíšeme číslo, které vás vyděsí. Sputnik zjistil počet mimořádných událostí, ke kterým došlo na českých železničních tratích, a je to opravdu síla. Od prvního ledna tohoto roku se do 31. srpna stalo 785 mimořádných událostí. Jejich následkem bylo zraněno 198 osob, dalších 167 osob přišlo na kolejích o život.

Statistka je o to děsivější, když se podíváme na rok loňský. Za stejné období bylo mimořádných událostí na českých tratích víc, to samé platí i o počtu zraněných a obětech na životě. Z výsledné statistiky za loňský rok pak mrazí: 1 228 mimořádných událostí, 237 zraněných, 241 mrtvých.

K čemu vám, drazí čtenáři, předkládáme tato čísla? Z prostého důvodu. Aby nevznikl mylný dojem, že k nehodám vlaků dochází jen v poslední době. Není to téma okurkové sezóny, jak se může jevit. Je to problém, který sondoval dokonce orgán Evropské unie.

Český drážní úřad obdržel schválenou verzi auditu vypracovaný Agenturou Evropské unie pro železnice, který kritizuje nedostatečnou bezpečnost na českých železnicích. Právě Drážnímu úřadu, který je klíčovou českou institucí dohlížející na železniční provoz, vytýkají jeho zpracovatelé chybějící strategii dozoru nad bezpečností. Popis nedostatků zabírá 13 z celkových 35 stran dokumentu.

Na co se ve zprávě poukazuje? „Neexistuje žádná strategie dohledu ve smyslu nařízení Evropské unie o společné bezpečnostní metodě pro dozor," píší autoři zprávy. Bez takové strategie s výhledem na několik let dopředu podle nich hrozí, že se Česko nedokáže zaměřit na rizika a zlepšit bezpečnost svých železnic. „V praxi se státní dozor jeví jako převážně papírová kontrola toho, zda daný subjekt vlastní všechna příslušná osvědčení a další doklady a zda dochází k provádění činností typu údržba v požadované frekvenci," dodávají auditoři.

Můžeme mít k Evropské unii odtažitý vztah, a oprávněně. To, co vyznívá z obsahu auditu zveřejněného v českých sdělovacích prostředcích, se dá usoudit, že situace na českých tratích má daleko k ideálnímu stavu. A nezáleží na tom, kdo v ruce držel pero. Jestli audit napsal Francouz nebo Čech.

Vláda jako jedno z řešení vymyslela přísnější monitoring strojvůdců. Ale bude to stačit? Bude v brzké době česká železnice bezpečnější? Možná za to mohou média hlavního proudu, ale objevuje se takový pocit, že výlet vlakem je riziko. Přáli bychom si, aby tomu bylo naopak, aby tento pocit – možná vsugerovaný, možná oprávněný – zmizel. Aby se vrátila pevná důvěra v železnici.

O situaci na českých tratích a auditu Evropské unie Sputnik hovořil s Květou Matušovskou, poslankyní za KSČM a místopředsedkyní sněmovního Hospodářského výboru. Její expertní zkušenosti nabízí jiný pohled a vysvětlení.

„Je pravdou, že minulý rok se stalo 1 228 mimořádných událostí a je to navýšení oproti roku 2018 o 57 mimořádných událostí. Pokud vezmeme informace z drážní inspekce, tak letos k 31. 7. došlo k 683 mimořádným událostem, což je o 57 méně než minulý rok. Došlo i ke snížení počtu nedovolených jízd za návěstidlo zakazující jízdu z 97 případů na 91 k 31. 7. 2020. I střetnutí na přejezdech je o 33 méně. Nechci zpochybňovat to, co píší média a nejsou mně jedno vyhaslé životy. Jen odpovídám na otázku podle podkladů, co mám. Tento rok byl na železnici černý červenec a minulý rok to byl únor. České dráhy jsou největším dopravcem v ČR. Mají nejvíce spojů a tím pádem je na ně nejvíce vidět. Nesmíme zapomínat však ani na ostatní dopravce, ať už v osobní či nákladní dopravě. Neodborná veřejnost, včetně některých médií, nerozlišují pojmy jako manažer infrastruktury, dopravce a už vůbec neklíčují jednotlivé dopravce, ale rádi používají zaklínadla na ‚dráze´ či ‚české dráhy´.

Zdá se mi, že se nějak zapomíná, že veřejná doprava by měla organizovat a zajišťovat na sebe navazující služby, protože přeprava osob je služba občanům. Aby mohla být alternativou individuální automobilové dopravy. Tady můžeme zmínit problematiku krajů, které jsou objednavateli regionální dopravy a objednávají dopravu bez ohledu na kraje sousední," říká členka sněmovního podvýboru pro dopravu.

Drážní úřad si nechal vypracovat audit Agentury Evropské unie pro železnice. Ten je k Českým drahám velmi kritický. Vytýká zejména chybějící strategii dozoru nad bezpečností. Co si o tom myslíte?

„Bohužel tento audit nemám k dispozici, a tak se k němu nemohu vyjadřovat. Vím jen to, co napsali v novinách, a zároveň jsem četla reakci na tento článek, kterou zveřejnil Drážní úřad. Zmiňuje tam spousty nepravd, které v článku zazněly. A znovu říkám, provoz na železnici řídí manažer infrastruktury, tj. v ČR Správa železnic," míní paní poslankyně.

„Neexistuje žádná strategie dohledu ve smyslu nařízení Evropské unie o společné bezpečnostní metodě pro dozor," píší autoři zprávy. Bez takové strategie s výhledem na několik let dopředu podle nich hrozí, že se Česko nedokáže zaměřit na rizika a zlepšit bezpečnost svých železnic. Jak to vnímat? Že potřebuje nadhled Bruselu nad tím, co se děje na našich tratích?

„Úroveň bezpečnosti železniční dopravy je obecně vysoká, zejména ve srovnání se silniční dopravou. Podle mého by bezpečnost železnic měla být zachována a zvyšována s ohledem na technický a vědecký pokrok a vývoj. Každopádně tak, jak je položena otázka, nebo z něčeho sleduje, je to tendenční a opravdu hloupé tvrzení. Česká republika se zavázala k zavedení ERTMS, jehož součástí jsou ECTS a GSM-R, dále je to otázkou standardizací TSI apod," míní paní Matušovská.

Jde zjednat rychlou nápravu na české železnici, aby se počet nehod a celkově mimořádných událostí minimalizoval?

„Na co bychom se měli ptát je to, proč po novém roce došlo k úsporám zaměstnanců, kteří mají na starosti bezpečnost železniční dopravy. Přitom výkony a počty dopravců se stále zvyšují. Úspory zaměstnanců zaznamenal Drážní úřad (národní bezpečnostní úřad), tak i Drážní inspekce jako vyšetřovatel nehod. I díky tomu byl v auditu podle médií zmíněn politický vliv na redukci zaměstnanců. Jde i o to, že někteří schopní zaměstnanci Drážního úřadu přešli na ÚPDI. Dále se docela často začalo mluvit o evropském systému ETCS. To, že by byl potřeba, se mluví už druhé volební období. Je také známo, že je tento systém velice drahý, hlavně mobilní části, které musí mít i železniční vozidla. Investice na jedno vozidlo je cca 10 miliónů korun.

Dle mého názoru není chyba na straně dopravců, ale v nekoncepčnosti ze strany ministerstva dopravy, které často otálí a na železnici tak trochu zapomíná," říká poslankyně za KSČM Květa Matušovská.

