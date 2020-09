Humanitární bombardér startuje. Česko má prý samostatně uvalovat sankce za porušení lidských práv

Katalánsko se znovu bouří proti španělské nadvládě. Madrid posílá do nespokojeného regionu policii, ta jako v minulosti do krve mlátí mírné demonstranty. Česká vláda na situaci reaguje a uvaluje na španělské politiky sankce.

Co to je za sci-fi? Zadržte. Taková možnost tu eventuálně může existovat. Ale jen teoreticky. Pokud by se vlády chopili politici, kterým opravdu záleží na lidských právech. Ale všechno hezky po pořádku.

Pravicová parlamentní opozice přišla s návrhem zákona umožňující vládě uvalovat sankce vůči osobám, které hrubým a dlouhodobým způsobem porušovaly lidská práva. S touto novinou přišel český tisk.

Když s tímto návrhem vyrukoval poslanec za Piráty Jan Lipavský a podpořil jej exministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09 a šéf zahraničního výboru Ondřej Veselý z ČSSD, tak je jasné, jakým směrem se vše bude ubírat.

„Vyhrocená situace v Bělorusku potvrzuje, že česká i evropská politika potřebují další nástroje na posílení své lidskoprávní politiky. Tuto roli může zastat tzv. Magnitského zákon umožňující uvalovat sankce na lidské zrůdy porušující lidská práva. Na základě mnou navrženého zákona bude možné uvalovat personalizované sankce na jednotlivce, firmy i organizace, které se dopustí porušování lidských práv či se na něm podílí. Může jít o lékaře zodpovědné za nucené odebírání orgánů, podnikatele provozující obchod s otroky, či, jako právě v Bělorusku, osoby podílející se na násilném potlačování pokojných demonstrací," uvedl poslanec Lipavský.

A je vymalováno. Zase nejde o lidská práva, ale o pocity a zájmy lepšolidí. Kdo se jim nelíbí, měl by dostat za uši. A proto vznikl návrh zmíněného zákona, který, jak Lipavský přiznává, je opsaný z praktik USA a Velké Británie.

Pravicové opozici asi chybí humanitární bombardování ve jménu lidských práv. Položme si otázku, kdyby se situace v Katalánsku znovu vyostřila, hlasoval by Lipavský za sankce proti „lidským zrůdám" z Madridu? Je to čistě rétorická otázka. Odpověď známě všichni.

Nejhorší na těchto sankčních zákonech je to, že jejich autoři myslí jen na sebe a vlastní zájmy. Lidská práva, která mají být univerzální, jsou pro lepšolidi reklamní fráze. Chtějí ukázat svou nadřazenost. A ze své věže ze slonovinové kosti přehlíží policejní brutalitu ve Francii, v Německu, Spojených státech nebo zmíněném Španělsku. Jen to Bělorusko nebo Rusko jim dělají starosti.

V únoru 2018 v Belgii zemřel Slovák. Teď byly zjištěny neuvěřitelné podrobnosti. Jeho smrti předcházelo policejní násilí, hajlování zasahujícího policisty a odmítnutí poskytnutí zdravotní péče ze strany přivolaných lékařů. Slovensko oficiálně žádá od Belgie vysvětlení ohledně ochrany lidských práv a dodržování presumpce neviny. A kde je Lipavský? Kde jsou lepšolidé? Mlčí.

Proto jen s povzdechem napíšeme: kéž by byl návrh zákona schválen a kéž by Česko bylo pravým zastáncem lidských práv v Evropě a ve světě, nejen tak naoko, jak tomu chce Lipavský a spol.

Na sporný návrh zákona se Sputnik zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

„Původní myšlenka je podle mého názoru v pořádku. Čeho se však skutečně obávám je, že takovýto zákon může být, a také jinde i bývá, velice snadno zneužíván v politickém či ideologickém boji, případně při prosazování hospodářských zájmů, jak jsme tomu často ve světě svědkem. Českým pravicovým exponentům se skutečně divím, na jedné straně například tvrdošíjně prosazují oboustranně výhodné podnikání ve vztahu s Kosovem, ale chvíli potom konstruují takovéto zákony. Každý přece ví, že obchod s lidskými orgány byl, a snad i možná ještě je, v této nelegálně odtržené srbské provincii významným zdrojem příjmů tamějších elit. A Karel Schwarzenberg, který dnes takovýto zákon spolu prosazuje, je přece jedním ze strůjců nesmyslného uznání Kosova Českou republikou.

Na tomto jednoduchém případě je vidět, jak česká pravice ve spojení s některými dalšími ‚mravokárci´ měří dvojím metrem, a to vždy ve svůj prospěch. Lidská práva jsou jí v podstatě lhostejná a svojí tendenční politikou to svého času prokazoval i jejich ideový guru Václav Havel," říká známý politik.

Je rozumné, aby v této oblasti Česko jednalo na vlastní pěst a obcházelo politiku EU, která třeba nebude chtít uvalit sankce kvůli jiným okolnostem?

„Jak jsem již uvedl, nosná myšlenka je správná, ovšem názorové demagogie jejích nositelů a souvisejícího zneužívání proti politickým odpůrcům ve světě se skutečně obávám. Jinak aspekt, že by ČR v tomto ohledu mohla jednat na vlastní pěst, mne nechává klidným. V případě, že by tyto sankce byly oprávněné a spravedlivé, bych se dále postojem bruselských byrokratických struktur nezaobíral. Jsme suverénní zemí, byť členem EU, ale do klíčových věcí zahraniční politiky a geopolitické orientace bychom si neměli nechat mluvit," míní pan Valenta.

Znamená to, že by česká vláda mohla uvalit sankce na Madrid za tvrdé zásahy v Katalánsku?

„O tom dost pochybuji! Česká vláda již po několik desetiletí měří dvojím metrem. Typickým případem je rychlé uznání zmíněného Kosova a na straně druhé tuhý odpor k separatistickým tendencím v podání Katalánska nebo Doněcké a Luhanské republiky. Zatímco ve Španělsku je podle podivné logiky Západu rozdělení země nepřijatelné, Srbsko bylo ‚humanitárně´ vybombardováno a kus jeho státu ‚demokraticky´ separován.

Zjednodušeně řečeno, jde o ideologický boj tzv. starých zemí Západu a Ruska a jeho spojenců, a proto návrh takovéhoto zákona bude sloužit spíše jako zesílený nástroj politického vydírání než jako skutečná podpora demokratizačním snahám či boji proti porušování lidských práv. A Česká republika bude dále plnit roli eurohujerského a euroatlantického vazala," říká poslanec.

A nakonec zásadní otázka. Jsou sankce jako diplomatický nástroj účinné?

„Nemyslím si! Ze své významnější části zasahují spíše většinovou populaci země než konkrétní a zodpovědné viníky, a tak jejich efekt bývá často opačný. Sankce také přirozeně vyvolávají protisankce a jiná odvetná opatření, a spirála nenávisti se tak, a to většinou k prospěchu třetí strany, roztáčí. A často se později dozvíme, že hospodářské sankce stejně nakonec posloužily právě někomu jinému, a to především k tomu, aby obsadil uvolněné místo na trhu sankcionované země. Země by měly spolu o klíčových tématech, jako lidská práva nepochybně jsou, více jednat, a to na všech úrovních, vyměňovat si zkušenosti a pomáhat si, a nikoliv kráčet dozadu formou hospodářských a jiných bojkotů, kterými potom trpí obyvatelstvo a nikdy žádný režim," říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.