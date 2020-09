Václav Klaus: Sebedestrukce západu aneb V rouškách není náš křik dobře slyšet

„Východ neútočí na Západ – Západ se nič sám, páchá sebedestrukci.“ (Václav Klaus)

Poznámka: Sputnik měl možnost položit své dotazy, než se k nim dostaneme, shrňme, o čem pan prof. Václav Klaus v Hotelu Kladno hovořil.

Současným médiím chybí konceptuální či koncepční vnímání. Věnují se selektivně vybraným problémům

Václav Klaus předně současnou situaci hodnotí tak, že ji nazývá revolucí „shora“. Jedná se tedy o koncept barevné revoluce, nám dobře známý z jiných států. Klaus říká „Východ neútočí na Západ, Západ se ničí sám – páchá sebedestrukci…“ To, co nyní lze pozorovat, je dle Klausových slov „pokus o rozbití dosavadní společnosti“. Bývalý prezident hovoří o tom, že lze vnímat „obrysy totalitně řízené společnosti“. Pandemii, jejíž jistou fází nyní naše společnost prochází, Václav Klaus chápe jako „záměrně šířený strach, který má umlčet opozici“. Posluchači vyslechli také úvahu, že skutečným zlem je opatření tzv. domácího office (během pandemie, pozn.).

„V USA jsem zažil studentské ozbrojené nepokoje a i to, co se označuje jako ‚dlouhý pochod institucemi´…" Václav Klaus nastínil, že na americkou krizi bylo zaděláno již docela dávno… Dle Klause někdejší studentští aktivisté v USA hovořili podobně jako českoslovenští ideologové…

Klaus kritizoval absenci koncepčního vnímání. Nelíbí se mu, že si média selektivně vyberou problém, který nechají zbytnět do absurdních rozměrů. Jako příklad exprezident uvedl politováníhodné zneužití policejní síly proti Afroameričanům v USA. Během představování knihy Sebedestrukce ZÁPADU Klaus upozornil, že ač je kniha složena z devíti kapitol od různých autorů, její celkové názorové vyznění je značně homogenní. Je škoda, že naší společnosti chybí jakýsi společný jmenovatel. Klaus mluvil v tom smyslu, že chybí vystihující slova, což demonstroval na pojmu jako „havlista“: Je to prý slovo s příznakem, ale systémově vlastně neobsahuje to podstatné…

Setkání se sympatizanty moderoval během večera Petr Štěpánek, který posléze Sputniku poskytl rozhovor, viz video na FB. Štěpánek položil Klausovi dotaz k roku 1968. Dle něj rok 1968 vnímáme jinak než na Západě. Václav Klaus odpovídal v duchu, že uznává vliv západní popkultury, nicméně hned dodal, že je to právě tato kultura, která se může projevit stejně destruktivně jako někdejší ruský revoluční rok 1917.

Za úhelný kámen dnešních problémů však vidí francouzskou revoluci. Zazněla zajímavá úvaha o tom, že Marx nechtěl měnit podstatu člověka. Je tím jistě míněno, že západní kultura se zvrhla natolik, že destruuje základní genderový koncept a vše maximálně relativizuje. Zároveň dochází k destrukci tradice. Klaus uvedl jako příklad zónu v centru Washingtonu, která byla vyhlášena jako území – Black Lives Matters… Bývalý prezident poté uvažoval podobně, jak to reportér Sputniku slyšel naživo od velvyslance ČR v USA Kmoníčka – „USA již nejsou tou zemí, kterou bývaly…“ Potud nelze sázet na to, že nás může USA významněji inspirovat. Klaus vzpomínal, jak v USA studoval a jak předběhl dobu, když se tam představoval jako Evropan, jelikož tehdy (ani dnes) dost tamních lidí netuší, kde je vůbec Československo (nyní ČR a SR). Klaus tuto část exposé uzavřel tím, že kdysi nedocenil dopad názorů z knih Antonia Gramsciho.

„Necítím se být Evropanem, ale volat po vystoupení z EU je dětinské…A to říkám jako člověk, který EU kritizuje jako zlo.“ (Václav Klaus)

„Neumím vyřknout, že jsem pro-evropský…“ (Václav Klaus)

Václav Klaus se tak trochu opatrně ptal, kdo z přítomných (metaforicky řečeno) jej podržel v době, kdy bojoval s Lisabonskou smlouvou, když šplhal na horu Blaník, což bylo v čase našeho vstupu do EU. Klaus se ohlédl zpět a připomněl, že covid-19 EU rozhodil, že byla pasivní. Zároveň zbilancoval i to, že po summitu EU se nyní stáváme čistými plátci, zatímco tak velké státy jako Itálie a Španělsko – příjemci. Pokud snad někdo čeká spásu z Evropy, pak bychom si měli uvědomit, postuluje Klaus, že jsme byli v Evropě dávno před přijetím do EU. Klaus zkritizoval všechny ty, co po revoluci stáli s nataženou rukou. Poukázal na to, že žadonit o peníze přišli lidé jako Hřebejk, Chytilová… zatímco všichni ti „dělníci“ se takto nezachovali. Jako autor tohoto článku to chápu tak, že dělníci byli prostě zvyklí pracovat…

Klaus velmi trefně odhaluje dřeň problému. Tvrdí, že základem je to, kdo s čím se vlastně identifikuje. O sobě říká, že je Čech – „nedopisuju si s Finkou“. Dodává, že cítí málo společného s Norem či Kypřanem. Od exprezidenta zaznívá i to, že fenomén slovanství se neprosazuje. Takže zbývá chovat naději a neztrácet základní identifikaci se sebou samým…

8. 9. 2020 proběhne křest knihy Sebedestrukce Západu v Luxoru. Pokud si knihu opatříte, seznámíte se s tématy jako Mráz přichází z druhé strany, Černý scénář přichází z Ameriky či Špatně pochopená humanita.

Za Sputnik ČR jsme se pana exprezidenta zeptali, jak se dívá na to, že se nyní v ČR prosazuje tendence házet do jednoho pytle nacismus a komunismus. Klaus odvětil, že obě náleží do sféry -izmů a moc se neměl, aby problém více komentoval. Možná své sehrává fakt, že máme před volbami a dobrý politik váží slova. Ptali jsme se jej i na jeho projev na Hradě k výročí roku 1968 (v roce 2008). Zajímalo nás, jak na tento projev reagovali lidé z jeho kruhů. Odpovědí nám bylo, že rok 2008 je vzdálen a pan prezident se dnes večer na tento projev neupamatoval… Kniha Sebedestrukce ZÁPADU stojí za přečtení.

