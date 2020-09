Zákeřný plán Kremlu: Zničit Ameriku s cílem zachránit Trumpa. Názor

Pomohli Donaldu Trumpovi v roce 2016 a pomáhají dnes, přičemž teď vsadili na rozněcování strachu a nenávisti nikoliv na sociálních sítích, ale na ulicích amerických měst. Není divu, vždyť pogrom je vlastně ruské slovo! Ale proč, přece americká média ještě nedávno všechny ujišťovala, že protesty jsou většinou pokojné a správné, tedy zaměřené proti rasismu a policajtům, které ztělesňuje Donald Trump. Hněv lidu také pomůže zmobilizovat voliče, kteří netrpělivě čekají na listopad, aby hlasovali za Bidena a vyhnali zlosyny a chráněnce Rusů z Bílého domu. Dnes to však vypadá tak, že tyto správné protesty podněcují nesprávní Rusové?

Skutečně to tak vypadá, i když o tom zatím nemluví samotný Joe Biden, ale již začínají mluvit známí demokraté z Kongresu. Například Adam Schiff, předseda výboru pro tajné služby ve Sněmovně reprezentantů, je hlavním vyšetřovatelem „ruských kontaktů“ Trumpa a jedním z iniciátorů pokusu o jeho impeachment. Tohle řekl v těchto dnech v interview pro CNN:

„Před čtyřmi roky, Dano, zneužili Rusové Black Lives Matter, zveřejňovali na internetu vlastní provokační inscenace, aby rozdělili lid podle rasového příznaku. Proto musíme...“

-A dnes to také dělají?

„Znovu dělají všechno, co je v jejich silách, na internetu, ve svých médiích, a nejen v nich, aby znovu posílili toto rozdělení.“

Rusové tedy rozdělují Ameriku nejen ve svých médiích (jako to dělám momentálně na portálu Sputniku), ale také na amerických sociálních sítích „a nejen“, takže zřejmě na ulicích amerických měst? Tyhle nesmysly okomentoval hlavní zastánce Trumpa v amerických médiích (tedy, absolutní bílá vrána antitrumpova mainstreamu), moderátor Fox News Tucker Carlson:

„Krmili vás fakeovými zprávami agenti nepřátelské mocnosti, která kromě ostatního tajně kontroluje Facebook! Správně, dámy a pánové, Rusko zorganizovalo pseudonepokoje a obvinilo Joe Bidena! Je to jako s výsadkem na Měsíci, ale ještě zákeřnější.<...> „Je to ruská inscenace!“ Vážně? Chtěl bych věřit, že koncem léta 2020 se tomu budou lidé smát. Je to svým způsobem legrace. Na druhou stranu tomu tenkrát uvěřil na Twitteru velký počet známých demokratů, takže kdo ví, tentokrát mohou rovněž uvěřit.

Adam Schiff je přinejmenším důsledný, i když je jasné, že je naprostý šílenec a potřebuje lékařskou péči. Tento člověk se cítí zle. Ale je to jen jeden člověk z velké strany. Co je s ostatními vedoucími činiteli Demokratické strany? Nejsou to šílenci, vůbec ne. Jsou prostě lháři.“

Lži demokratických vůdců dnes nikoho nepřekvapí, ale teď předvádějí schopnost unikátní dokonce i pro ně, přezouvají se přímo ve vzduchu. Před chvílí popírali samotný fakt pogromů a mluvili o spravedlivých protestech, kdežto nyní jsou nuceni, i když s výhradami, přiznat masové nepokoje a násilí. Trump označuje tyto události za vnitřní terorismus, ale demokraté naznačují, že jde o ruský zásah. Vše je jasné: dobří lidé vyšli protestovat, ale vmísili se do nich zlí, kteří padli za oběť „ruské propagandě.“ A to všechno prý nepřispívá k porážce Trumpa, ale k jeho vítězství. Takový je tedy chytrý Putinův plán.

Šílenství? Nikoli, prostě bezvýchodnost. Jde o to, že již na začátku letošního jara bylo jasné (navzdory všem zmanipulovaným průzkumům veřejného mínění), že Trump kráčí k triumfálnímu znovuzvolení, a že ani pokusy o impeachment, ani rozněcování nenávisti vůči němu (čemuž se věnovala téměř všechna americká média po celá léta jeho prezidentského období) neměly žádný výsledek (asi kromě přímo protikladného). Brzy však postihl USA koronavirus, začal ekonomický pád, a v létě i „rasové“ nepokoje, proto se demokraté rozhodli, že teď se jim určitě podaří Trumpa potopit.

Avšak ani ekonomické problémy, ani masové nepokoje neuškodily prezidentovi, naopak, čím déle pokračují pogromy, tím více bodů získává Trump. Opakuje, že Amerika potřebuje „zákon a pořádek,“ a stále víc Američanů s ním souhlasí. Demokraté (a právě ve státech a městech, které kontrolují, dochází k největším nepokojům) by se měli již dávno sami pokusit o normalizaci situace na svém území, aby již nepřispívali ke zvýšení Trumpovy popularity. Jenže předvolební boj jim v tom překáží.

Trump přece hned řekne: no vidíte, říkal jsem, že je třeba skoncovat s protesty, a konečně mne uposlechli. Pro demokraty je to naprostý zugzwang (nevýhoda tahu): ať udělají cokoliv, podpoří protesty, nebo uznají jejich násilnickou povahu a začnou je potlačovat, jejich postavení to jenom zhorší.

Byla tedy, soudě podle všeho, zvolena taktika opatrného přiznání pogromů, ale přitom vinu chtějí uvalit na Trumpa a Rusko. Dva v jednom, i když v realitě vymyšlené demokraty je to jedno a totéž: ruský Trump.

„Četli jsme zprávy o tom, že ruské síly zaútočily na americké vojáky v Sýrii, že zranili naše vojáky. Řekl na to aspoň jedno slovo Trump? Zvedl aspoň prst? Nikdy předtím nehrál žádný prezident USA takovou pokornou úlohu ve vztazích s ruskými vůdci. Je to nejen nebezpečné, ale také ponižující,“ říká Joe Biden a jako příklad Trumpovy závislosti na Rusech uvádí absolutně lživou historku o „Rusech, kteří platili Talibánu za vraždu amerických vojáků“.

Tady je nejnovější prohlášení Bidenova štábu:

„Prezident Trump doufá, že Vladimir Putin ještě jednou podpoří jeho kandidaturu a pomůže utajit jeho hrozné chyby, aby právě on se dostal do čela naší země a vedl by ji vstříc početným problémům. Nechce, aby americký lid věděl, jaké kroky podniká Vladimir Putin, aby pomohl Trumpovi ke znovuzvolení, nebo proč je to pro Putina tak důležité, protože zahraniční politika Donalda Trumpa je dárek pro Kreml.“

Toto prohlášení, jež je velmi ponižující pro Američany, bylo reakcí na nedávné rozhodnutí ředitele Národní rozvědky USA Johna Ratcliffeho přestat ústně informovat členy výboru pro zpravodajství Sněmovny reprezentantů o otázkách zajištění bezpečnosti během nadcházejících prezidentských voleb. Ode dneška budou dostávat informace pouze v písemné podobě. A to samozřejmě proto, aby utajili Putinovu pomoc Trumpovi, jak tvrdí Joe Biden? Ale příčina je, podle Ratcliffeho, velmi jednoduchá: únik tajných informací, přičemž únik, který zkresluje jejich smysl:

„Několik minut po ukončení jednoho z těchto briefingů se řada členů Kongresu zúčastnila schůzky se zástupci různých médií a předala jim tajné informace.<...> Jejich politický záměr spočíval v tom, aby vytvořili lživý obraz Ruska, které prý ohrožuje národní bezpečnost víc než Čína.<...> Nemíním zlehčovat ruskou hrozbu. Je to vážná hrozba pro naši národní bezpečnost, avšak hrozba ze strany Číny je podstatně větší. Řečníci prostě politizují rozvědku pro vlastní cíle.“

Co řekl v podstatě Ratcliffe? Že demokraté jako Adam Schiff předávají médiím pouze informace, které se týkají Ruska, ale utajují informace o Číně. Tady nemá význam důvěra vůči zprávám americké rozvědky ohledně zásahu do amerických voleb ze zahraničí (zase hackeři a účty na sociálních sítích, které ovlivňují veřejné mínění?), mnohem zajímavější je, že dokonce tajné služby přímo hovoří o pokusu kongresmanů manipulovat s jejich zprávami kvůli boji s Trumpem.

Na druhou stranu je to samozřejmě značný pokrok. V roce 2016 nutila samotná administrativa Baracka Obamy tajné služby, aby zfalšovaly „důkazy“ „ruských kontaktů“ prezidentského kandidáta Trumpa, aby ho sledovaly, kdežto nyní má „hluboký stát“ svádět boj jenom s pomocí Kongresu a médií. Jenže na kreativitu tato změna velký dopad neměla, zase je ve všem vinen Putin.

Je to stálé rozněcování: jednou se v březnu převtělí do policisty Dereka Chauvina (který zabil George Floyda, po čemž začaly akce Black Lives Matter). Podruhé v srpnu do sedmnáctiletého Kylea Rittenhouse, který zastřelil „bojovníky s rasovou diskriminací a policejním násilím,“ kteří na něj zaútočili. Pak se znovu vrátí do Portlandu, aby v podobě člena Antify Michaela Raynola zastřelil Trumpova přívržence Trumpa Aarona Danielsona. A pak se převtělil do celé komise při washingtonském primátorovi a navrhuje odstranit (nebo je aspoň předělat) z americké metropole pomníky Washingtona a Jeffersona.

Je to hrozná představa, čeho jsou ještě schopni tito ruští štváči během dvou zbývajících měsíců do voleb: nebudou se štítit žádných odporností, jen aby pomohli Trumpovi ke znovuzvolení.

Může se dokonce stát, že inscenují atentát na Trumpa, aby pak z toho obvinili demokraty a Bidena. Nebo rovnou zavraždí Bidena, aby jejich chráněnec Trump zaručeně zůstal v Bílém domě. To se jim však nepodaří, protože všichni vědí, že Rusové otravují hrozným novičokem, který nezabíjí, ale jenom zanechává stopy vedoucí do Kremlu. Stejně jasné, jako „ruská stopa“ v amerických volbách.

