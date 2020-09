Vodotrysk před Justičním palácem na nám. Kinských chrlí rudou vodu. Porucha? Provokace?

Objektivní fakt – voda ve fontáně odedneška červená (5. 9. 2020)

Setkal jsem se na místě s aktivistou Jiřím Černohorským. Natočili jsme s ním video pro FB Sputniku. Zkrácenou verzi nabízíme textem, plné znění viz video.

Úvodem: Sputnik na inkriminovaném místě nezaznamenal ani policii, ani chemiky. Kromě letáčku na blízkém sloupu od Animal Rebellion, který vybízel k zastavení vraždění zvířat, na místě chybělo jakékoli vysvětlení, proč je voda červená. Nebylo zde ani varování pražských technických služeb… Faktem také je, že na místě nyní rudě tryskajícího vodotrysku stával sovětský tank, který byl roku 1991 svitou kolem Davida Černého přetřen narůžovo.

Animal Rebellion (text letáčku): „Jsme globální dobrovolnické hnutí v otevřeném povstání proti současnému toxickému systému. Požadujeme ukončení živočišného průmyslu a rybolovu a přechod na spravedlivý a udržitelný rostlinný stravovací systém s cílem zastavit hromadné vymírání, odvrátit společenský a ekologický kolaps a zmírnit dopady klimatické krize… Pokud věříš ve spravedlnost, soucit a lásku, už jsi součástí Animal Rebellion, udělej další krok již dnes a přidej se k nám.“ (leták na sloupu)

Jiří Černohorský: Ve vodě je zřejmě barva… Můžeme se dohadovat, co je to za barvu, v jakém množství. Pokud někdo bojuje i za ekologii, proč musela být vodu ve fontáně znehodnocena? Přijde mi to zcestné.

Sputnik: Chemikálie ve vodě v centru Prahy v době zvýšených hygienických opatření…

Jiří Černohorský: Moc „ekologicky“ to na mne nepůsobí, koukněte na tu pěnu… Dle mého – podivné. Byl jsem zkontrolovat kašnu na blízkém Arbesově náměstí. Na Arbesáku je kašna čistá. A tak se ptám, zda zas nechtěl někdo provokovat? (V tu chvíli se jedna paní skláněla nad rudou vodou a smáčela si v ní prsty, pozn.). Nerozumím tomu, proč voda zrudla právě 5. 9. 2020? Já tu přece jen jistou souvislost s tankem, co tu stával, vidím. Buď náhodně, nebo úmyslně tu vzniká negativní upozornění na Rudou armádu, které bychom měli být přitom vděčni.

Animal Rebellion: „Proč se k nám přidat? … Živočišný průmysl zabírá 83 % celosvětové zemědělské půdy, ale poskytuje jen 18 % našich globálních kalorií. Současný systém se hroutí, což povede k masovému hladovění, suchu a ke klimatické katastrofě, která zasáhne statisíce lidí.“ (leták na sloupu)

Jiří Černohorský: Hledal jsem tu nějaké vysvětlení. Bohužel většině se kvůli rudé vodě vybaví „krvavá“ Sovětská armáda. Znovu si vybaví asi jen to, jak nám SSSR ublížil, evokuje jim to srpen 1968.

Sputnik: Pokud zaregistrujeme jinde v Praze zrudlý vodotrysk, kašnu či studnu, budeme o tom informovat…

Sputnik: Ještě zafilozofujme. Může-li dnes naše civilizace žít jen ekologicky, je možný návrat ke sběračství kořínků? Na druhou stranu – konzum ohlupuje jak klienty obchodních center, tak působí zvířatům na jatkách utrpení. Končí to tím, že jsme nejen necitliví k užitkovým zvířatům, ale už i k sobě navzájem.

Jiří Černohorský: Spíše to vše plyne z lhostejnosti, nevědomosti i nevzdělaností. Všechno konzumně „hltáme“, jsme krmeni nesmysly. Nad reálným životem se lidé často nezamýšlí. Mám kamaráda vegana. Stáli jsme na opačných pólech. Dnes vím, že tito lidé mají v mnoha věcech pravdu, viz klecový chov slepic – nic než odporné týrání. Jsme živí tvorové. Nejde jen o slepice, ale o celý tento průmysl. Je zarážející, jak málo se nad tím pozastavujeme. Dnes není možné lusknutím prstů zařídit, aby se všichni změnili ve vegany a aby se zvířata měla ihned dobře. Na druhou stranu je možné, abychom znali podstatu věci a hledali možnosti, jak zvířatům – když nic jiného – jejich utrpění ze života co možná nejvíce odstranit. Mladá generace to má dnes těžké. Vadí mi to, jak morální úpadek způsobuje, že neexistuje dialog.

Sputnik: Díky za rozhovor.

Poznámka editora: O akci aktivistů Animal Rebellion, kteří obarvili vodu ve fontáně, informoval portál Britské listy.

