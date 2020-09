Uspěchané obvinění degraduje západní svět. RF by měla být součástí vyšetřování incidentu s Navalným, míní Šándor

Po dvou dnech v ruské nemocnici v Omsku, kde se ruský opoziční politik Alexej Navalnyj ocitl poté, co se mu udělalo špatně, byl letecky převezen do Německa. Podle výzkumu zvláštní laboratoře Bundeswehru byl Navalnyj údajně otráven nervově paralytickou látkou skupiny Novičok. Merkelová ve svém prohlášení 2. září uvedla, že „existují závažné otázky, na které může a musí odpovědět pouze ruská vláda“. S jednoznačným prohlášením o typu jedu a jeho původu následně vystoupil také Jürgen Hardt, mluvčí parlamentní frakce vládnoucího bloku CDU/CSU.

Bezpečnostní poradce gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) pro Sputnik okomentoval slova německé kancléřky a pozastavil se nad dosti častým způsobem nalezení viníka ještě před důkladným oboustranným vyšetřováním.

„Zaprvé, jsem osobně skeptický, pokud jde o jednoznačné prohlášení, že Navalnyj byl otráven látkou typu Novičok. Pokud by byl skutečně otráven touto látkou, byl by skutečně mrtev. Zadruhé, Navalnyj ještě patří k hlasitým kritikům Putina a nejenom Putina a řady oligarchů, včetně takového politika, jako je čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Přiznám se, že mě v tuto chvíli není celkem zřejmé, cui bono, v čí prospěch by byla smrt Alexeje Navalného,“ prohlásil bezpečnostní analytik.

Navíc podle generála Šándora při spekulacích o politickém významu opozičního politika je nezbytné zohlednit jeho minulost a čísla statistik. Bezpečnostní poradce dodal: „Myslím si, že vliv a podpora Navalného ruským obyvatelstvem se přehání a přeceňuje. Pokud moje údaje jsou správné, tak Navalného podporují 2 % Rusů, kdyžto Putinova podpora je mnohem větší. Navíc, pokud se nepletu, Navalnyj ani nemůže kandidovat na prezidenta, protože byl trestaný. Nevím, čím by mohl Putina ohrozit tak, aby nařídil jeho likvidaci.“ Podle údajů Všeruského centra pro výzkum veřejného mínění se úroveň důvěry prezidentu Putinovi drží asi na 60 procentech.

„Rychlé a velmi unáhlené ukázaní na viníka“

Další podstatnou podmínkou pro závažné závěry by podle Šándora mělo být důkladné vyšetření celého případu. „Mně to přijde velmi rychlé a velmi unáhlené ukázaní na viníka. Mně by se líbilo, kdyby ruská vláda celý případ řádně vyšetřila, protože v každém případě se stalo něco atypického na území Ruské federace, a tudíž by to vyšetřování bylo nasnadě. Existuje jistá disproporce v tom, kdy vždycky víme, že to musí nebo nemusí být. Rychlost obvinění zcela degraduje západní svět. Osobně bych byl velmi opatrný v podobných prohlášeních o tom, kdo je označen za viníka,“ podotkl bezpečnostní expert.

Již dříve generál Šándor na svém profilu na Facebooku uvedl, že kdyby Putin za incidentem stál, nedovolil by odjezd Navalného do Německa. Transport politika by podle něj nebyl možný a zůstal by v péči ruských lékařů. „Je to přitažené za vlasy,“ dodal.

EU a NATO budou informovány. Rusko zatím čeká

Ruské ministerstvo zahraničních věcí k prohlášení Merkelové poznamenalo, že dopis ruských lékařů se žádostí o vysvětlení závěrů o intoxikaci Navalného zůstává bez odpovědi. Od Merklové také zazněla následná slova: „Informujeme naše partnery v EU a NATO o výsledcích vyšetřování. Provedeme společné konzultace.” Zajímalo nás, proč neprobíhají jednání s ruskou stranou.

„V dnešním světě je velmi snadné někoho z něčeho nařknout a nikdo se nezabývá tím, jestli k tomu existuje nebo neexistuje důkaz. Napsal jsem knihu , ve které je kapitola: Rusové, bestie ze zásady (Planeta Země: Kruté místo k žití. Andor Šándor. Daranus, 2018, pozn. red.). Nedělám si iluze o ruském systému v řadě věcí, ale nemyslím si, že tento způsob, ukázat na někoho prstem bez jakéhokoliv důkazu, je správný,“ uvedl Šándor.

Podle slov generála by Rusko mělo být součástí vyšetřování a mělo by samo vyšetřit, proč se ty věci staly. Dodal k tomu: „Je nepochybně velmi špatně, aby se lidé jiných politických názorů likvidovali. Netvrdím, že za tím byl Putin. Mohl být zatím kdokoliv v Rusku, protože Navalnyj musel ležet v žaludku spoustě lidí, o jejíchž aktivitách psal.“

Další kroky české diplomacie

Incident s Navalným přitáhl pozornost českého ministerstva zahraničí. V pátek 3. září ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že česko-ruské konzultace jsou ohrožené kvůli incidentu s Navalným. Ptali jsme se, zda by podobné události měly zmařit proces stabilizace politických vztahů.

„To je další unáhlené vyjádření. Pan ministr Petříček už to anticipuje a prohlašuje, že česká strana si je již jistá, že za tím stojí Putin. Jsou to unáhlená vyjádření, která ničemu nesvědčí. Myslím si, že by měl zůstat chladný rozum, mělo by se to vyšetřit,“ zdůraznil Šándor.

Pokud byl Navalnyj skutečně otráven, lze-li to prokázat jednoznačně, látkou typu Novičok, a pokud by se ukázalo, že za tím stojí ruský stát, jsou podle něj nějaká opatření ze strany EU a Severoatlantické aliance na místě. Navíc by Česká republika měla mít zájem o zlepšení současného stavu diplomatických vztahů.

„Zatím mi to přijde předčasné a vypadá to tak, kdyby se to i České republice hodilo. Jsem naprosto přesvědčen, že to není v našem zájmu a měli bychom se snažit normalizovat vztahy s RF tak, že se o to bude snažit i RF, a že nebude s námi vyjednávat z pozice síly,“ řekl bezpečnostní poradce.

Jako příklad uvedl vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o tom, že Rusko bude jednat s Českou republikou poté, až se vrátí na původní místo socha Koněva apod. Rusko by s Českou republikou mělo jednat jako rovný s rovným, je přesvědčen Šándor. Sergej Lavrov zmíněná slova pronesl v souvislosti s vyjádřením české vlády, že památník Koněva patří do majetku městské části Prahy 6. Referoval přitom k platnosti mezistátní smlouvy z roku 1993, podle které by se o podobné vojenské památníky měl starat stát.

Místo výroby otravné látky

Mimo jiné varovná slova z úst ministra Petříčka jistým způsobem napovídají o předčasných závěrech české diplomacie. „Zároveň to vypadá, že česká strana by tím evokovala nějaký sankční režim. V tuto chvíli je to problém mezi Ruskem a Německem, nejsme vůbec účastníky ničeho. Nemáme žádné důvěryhodné informace k tomu, abychom byli schopní tvrdit, že Navalnyj byl otráven Novičokem a že za to může Putin. To, že byl otráven, je dost pravděpodobné, ale těch lidí, kteří by to mohli udělat, je velké množství.“

Podstatnou pointou je i to, že místo výroby jedů skupiny Novičok zdaleka není jen jedno, a to kvůli tomu, že bývalí sovětští vědci cestovali mimo svou vlast po pádu bývalého režimu. Generál Andor Šándor k tomu na závěr poznamenal: „K momentu pádu Sovětského svazu bylo nejméně 10 000 sovětských vědců, kteří měli velmi dobré znalosti o vyvíjených smrtelných zbraních podobného typu. Tito lidé se najednou ocitli v zemích Evropské unie a Spojených státech, někteří zůstali na území Ruska. Ten, kdo vyrobil Novičok, je ve Spojených státech. Není to tak, že je to jedna jediná laboratoř s někým, kdo je zkušený a tu látku vyrobí.“ Jako příklad zde můžeme zmínit zejména Vila Mirzajanova, který v roce 1995 emigroval do Spojených států a bydlí v Princetonu.

