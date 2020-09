Češi a rasismus? Vypadá to lépe, než si lepšolidé myslí

Co si myslí Češi

A co my s tím? Jakou to má souvislost s Českou republikou? Je podnětné se podívat, jak se to má s problémem s menšinami v naší republice. Shodou okolností to zjišťovala agentura Nielsen Admosphere.

Ukázalo se, že polovina Čechů aktivních na internetu si myslí, že se národnostní menšiny v České republice těší větším výhodám. Podle 31 procent dotazovaných se tak děje alespoň v některých případech, podle 20 procent obecně. Pouze zhruba jeden z deseti dotázaných zastává názor, že zde mají národnostní menšiny horší podmínky než ostatní občané.

Výhody má podle 63 procent internetových Čechů romská menšina, která je naopak znevýhodňovaná podle 23 procent lidí. Také si 12 procent lidí myslí, že zvýhodňovaná je arabská menšina, opačného názoru je 14 procent dotazovaných.

A jak vypadá opačná praxe? Se znevýhodňováním na základě národnostního nebo rasového se osobně setkalo pouze devět procent Čechů aktivních na internetu, méně než třetina o tom ví z doslechu. 64 procent dotazovaných se znevýhodňováním nemá žádné zkušenosti.

Takže co? Je v České republice problém s rasismem? Lepšolidé a jejich neziskovky občas něco takového nadhodí. Víc jak třetina Čechů aktivních na internetu si myslí, že problematika rasismu je v naší republice dostatečně řešena. Každý desátý je toho názoru, že se rasismus Česka netýká a 13 procent na situaci nemá žádný názor. Ale podle 41 procent dotazovaných není rasismus dostatečně řešen.

Black Lives Matter po česku?

Jak to lze shrnout? Menšiny se mají v České republice dobře. Velmi dobře. Rasismus je neohrožuje. Ohrožená se může snad jen cítit většinová společnost, která to všechno platí z vlastní kapsy. Platíme za klid, aby u nás nebyla sociální exploze jako v USA?

O průzkumu a problematice menšin Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Chyba je v systému, který umožňuje sociální systém zneužívat. Některé menšiny mají informace a poradenství o tom, na co vše mají nárok a na co vše si mohou zažádat, což běžný občan neví anebo se mu takového poradenství zdarma ani nedostane,“ říká kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje.

Žije se v Česku menšinám lépe než v některých jiných západních státech, například USA?

„To nelze posuzovat bez toho, pokud jsem nikdy v této zemi nežila, ale soudě dle mého okolí se menšinám v České republice nežije špatně, někteří lidé dokáží systém velmi dobře zneužívat,“ míní známá politička.

Je možné, aby v Česku vzniklo hnutí za práva menšin po vzoru Black Lives Matter?

„V zemi, kde se nedodržuje Ústava, je možné vše. Nejsem si vědoma, že se zde upírají práva menšinám, tak by mě zajímalo, za co by takové hnutí bojovalo. Ať móresy z USA necpou do české kotliny,“ nekompromisně říká paní Maříková.

A poslední, přesto klíčová otázka. Tu, kterou podsouvají lepšolidé. Jsou Češi národem rasistů?

„V žádném případě, koukněte, kolik národností tady žije. Češi si jen chtějí zachovat svou identitu, jsou prozíravější a mají historickou zkušenost a vidí, kam západní země došly. Toto je výmysl za to, že se lidé nechtějí podvolit migraci a likvidaci národnosti,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

