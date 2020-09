Pecina: Rusové takoví a makoví? Jsme nezdravě závislí na RF? Řeči. Kritikům jde o peníze

Pozn: Text je zkrácen a upraven. Plná verze rozhovoru dostupná na FB Sputniku, viz níže

Sputnik: Byl jste členem ČSSD. Jak vypadalo vaše členství, proč již členem nejste? Čemu se nyní věnujete?

„Nechtěl jsem být součástí ČSSD v časech Sobotky a jeho pražských kamarádů…“ (Martin Pecina)

Martin Pecina: Byl jsem členem ČSSD od roku 2000. Tři a půl roku jsem měl členství přerušené, neboť jsem byl šéfem Antimonopolního úřadu, poté jsem byl členem Sociální demokracie až do roku 2013. Na závěr tohoto období jsem odmítl podpořit Jiřího Dienstbiera coby prezidenského kandidáta. Podpořil jsem již v prvním kole Miloše Zemana. Sociální demokracie mě vyzvala, abych opustil její řady a post místopředsedy. Tak jsem vystoupil. Předtím jsem byl v roce 2010-11 poslancem. Po Sobotkově zvolení (do vedení strany, pozn. aut.) jsem opustil poslaneckou sněmovnu; nechtěl jsem být součástí toho, co se se Sociální demokracií stane…

Pan Hamáček se snaží, ale destrukce za Sobotky a jeho poskoků byla tak katastrofálně hluboká, že úloha současné ČSSD je těžká. Nyní členem nejsem a aktuální dění ve straně neznám, vyjma regionu. Ve Frýdku-Místku ČSSD s přestávkami vládne už velkou řádku let. Vládne dobře. Na úrovni regionu jsou lidé dobří. Pan Hamáček je dobrý předseda, ale dnes by strana potřebovala někoho jiného, kdo by to dal do pořádku, podívejte se na momentální místopředsedy, nic jiného, než připitoměle se chechtat v TV neznají. Mám z toho tristní dojem. Chtělo by to nějakého draka, nevím, zda to Honza Hamáček zvládne. Moc bych mu to přál. Jako člověka ho mám velmi rád.

Rýsuje se nějaký nový leader na obzoru?

Foldyna, Zimola – ti mohli ČSSD zvednout. Odešli. Na jejich místě jsou různí Šmardové, divní týpci, kteří stranu potápějí dál. Chápu, že Foldyna se Zimolou se v stávajícím ansámblu nemohli prosadit a že stranu raději opustili.

Nyní otázka na Dukovany. Jak je to s ruským dodavatelem, jaká je strategie kol jaderné energetiky? Získá preference Westinghouse? Jsou či nejsou potřeba v ČR jaderné elektrárny? Elektřiny je dost, ale jen do času…

Martin Pecina: Například Německo upustilo od jádra, ale obejít se bez něj nelze. Buď se stane, že Francouzi a okolní země jaderné elektrárny ještě nastaví, všichni tito, i my, budeme dodávat Německu, nebo Německo svou jadernou energetiku samo nakonec obnoví. Není jiné cesty: Jde-li o spotřebovanou elektrickou energii, zhruba tolik se doveze ve formě plynu a ropy. Pokud nebudeme energeticky využívat ropu (auta se změní na elektromobily), budeme muset produkovat dvakrát větší množství elektřiny. Jsou to jednoduché počty. Pak nebude stačit dostavět Temelín a obnovit Dukovany. Budeme muset mít další takové zdroje. Považuji elektromobily nicméně za výstřelek. Pokud však neobnovíme Dukovany, budeme muset energii přesto dovážet.

Temelín jsme chtěli dostavovat, ještě za časů, kdy jsem byl náměstkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2003. Žádný ministr však neměl odvahu s tím začít něco opravdu dělat. Žádný ministr neměl od těch dob vůli prolomit limity na těžbu uhlí… Naši otcové a dědové nám vybudovali energetický přebytek, o který postupně přicházíme… Zatím se nám zachovává právě proto, že v roce 1990 (v naší zemi) prudce klesla průmyslová produkce. Postupně se ale dostáváme do situace, kdy stávající energetické zdroje přestanou stačit. Přes tuto fyziku se nedostaneme: energetika může začít chybět. Pak dojde na nepříjemné regulace a omezení. Nedejbože dojde na blackout. Jako dítě si pamatuji jeden takový v roce 1978. Tenkrát se vypínala celá města.

„Bylo by problematické se rozmyslet a odstavit celou jadernou elektrárnu. U nás získáváme kolem 35 % energie z takovýchto zdrojů. Pokud bychom přišli o Dukovany, stanem v tu chvíli se staneme dovozci.“ (Martin Pecina)

© Sputnik / Vladimír Franta Bývalý ministr vnitra ČR Martin Pecina

Jde-li o dodavatele. Je třeba se objektivně podívat, kdo elektrárny dnes umí stavět. Westinghouse má reaktory 3,5té generace. Jejich řešení je dosti novátorské, v literatuře jsem nenašel, že by toto řešení ale fungovalo. Westinghouse byl ve finančních problémech, dnes tato firma už snad ani není americká. Rusové bezpochyby stavět elektrárny umí. Stejně tak Korejci či Číňané. Čínské technologie jsou dle mě zatím v závěsu za ostatními. Je tam slabá míra ochrany, resp. není na úrovni našich standardů, na úrovni té, na niž jsme zvyklí. Malé elektrárny se staví v Indii, dodávali jsme tam části k parogenerátorům. Na energetickém poli se ve světě tedy něco děje. Věřím, že se bude dít i u nás. Obecně, nové typy reaktorů běží zatím jen v Koreji a Rusku (co se týče reaktorů generace III+, společnost Areva také spustila reaktor EPR v elektrárně Taishan, pozn. red.). Francouzům bych neměl problém věřit, že to dotáhnou do konce. Věřím i Rusům, kteří v oblasti řídících systému kooperují se Siemensem. Rusko-německá technologie může zajišťovat dobrou úroveň. Zatím využíváme toho, že elektrickou energii vyvážíme. Vyvážet elektřinu z jádra je výhodné, jelikož je tam dobrý poměr mezi výsledkem a vynaloženými náklady. Problém je v tom, že plánovat stavbu nových elektráren se musí s dostatečným předstihem. Pomáhá nám zatím, že energeticky náročné provozy byly redukovány. Například klesla produkce oceli atd. Pokud v budoucnu vypadnou velké zdroje, nebude, kde brát.

Co soudíte o jaderné fúzi a o tokamacích? Nemá smysl jádro zastavit, v mezičase se věnovat alternativním zdrojům a v budoucnu přejít na fúzi?

O jaderné fúzi jsem čítával ještě kolem roku 1978 (viz kniha: Kde začíná budoucnost). Podle knížek z mého mládí tokamaky měly být funkční již kolem roku 2000. Pravda je taková, že dnešní věda zatím fúzi tak úplně neovládá, tokamaky, na ty si ještě počkáme. V praxi je uvidíme třeba až za 50 let. Proto by nás naše děti proklely, kdybychom zastavily jádro. U tokamaků zatím ohromný žár neumíme převádět na elektřinu. Termojaderná fúze – ano, zkoumejme to. Než se stanou budoucí reaktory běžnou realitou, stačíme pár jaderných elektráren ještě postavit.

Prý jsme energeticky nezdravě závislí na Rusku. Je to principiálně špatné?

V roce 2004 jsme se o tom bavili, to jsem byl náměstek, v Paříži na OECD. Tenkrát nám povídali, že se máme úplně zbavit jaderné energetiky a nahradit ji plynem. Upozornil jsem na to, že máme plyn i ropu z Ruska, nyní jsme schopni vozit plyn z Norska a ropu z Německa… Nicméně dovoz z Ruska má své výhody… Zažertoval jsem a řekl na fóru, že se Rusové dobře chovají ke svým otrokům. Tenkrát tlumočníci mysleli, že jsem se přeřekl a otroky přeložili jako Slovany (slaves vs. Slavs) … K vaší otázce. Ano, je to nezdravé. Ale pokud budeme mít dobré vztahy, oni nám ropu, my jim peníze, pak je to v pořádku, samozřejmě, pokud se do procesu nevloží jistí pacienti, jako je pan Novotný z Řeporyjí…

Závislí budeme vždy. Ropy na jižní Moravě moc nevytěžíme. Je jedno, zda závislost na Američanech či Norech. Tito hráči nám všichni chtějí prodávat. Tedy i Rusové… Vždy nás to bude stát peníze. Proto má smysl stavět vlastní energetiku. Pročež závislost na Rusku? Není to dramatické. Jde-li o vztahy s Ruskem, nehledal bych za tím skryté motivy. Jednou mi jeden starý člověk řekl: „Nehledejte za ničím složité motivy. Nakonec jde vždy jen o peníze“. To je i tento případ. I pan Vystrčil: jednou z něj vyleze, co dělal na Tchaj-wanu. Ještě jinak: Začalo se nám obchodně dařit s Ruskem a někdo to prostě nerad vidí…

Děkujeme za rozhovor.

Mějte se hezky.

