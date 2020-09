Neckář o režisérovi Ostře sledovaných vlaků a o autorce hitu, jenž způsobil boom Dominiků

„V životě jsme se viděli s Jiřím Menzelem párkrát. Setkání bylo příjemné. Menzel byl empatický, vzpomínám na něj rád. Myslím, že film Postřižiny byl jeho nejlepší film.“

(Zdeněk Troška pro Sputnik)

„PhDr. Jiřina Fikejzová (psychologie/FFUK) byla též lehkoatletickou rekordmankou…U jejích autorských (literárních) začátků stál Vladimír Dvořák. Písnička Půvabná a svěží (Easter Parade) byla jejím prvním textem v rámci spolupráce s dirigentem Karlem Vlachem… Psala pro Juditu Čeřovskou… Helenu Vondráčkovou… Hanu Zagorovou… Václava Neckáře… Karla Gotta… Věru Špinarovou… Zařadila se mezi nejlepší české textaře, její texty jsou zaměřeny na vztahy mezi lidmi, vyznačují se silným ženským akcentem (sdělnost, poetičnost, bohatý slovník a dokonalý jazyk)…“ (Matzner, Poledňák, Wasserberger Encyklopedie Jazzu a moderní populární hudby. Praha 1990)

Jak to bylo s Ostře sledovanými vlaky

Sputnik: Pane Neckáři, jak vzpomínáte na fenomenální textařku a překladatelku Jiřinu Fikejzovou?

Václav Neckář: Jiřinka je moje kamarádka. V roce 1968 mi napsala krásný překlad písně Massachusetts od skupiny Bee Gees (bratři Gibbové). Zpívám ji vlastně přes padesát let. S bráchou jsme hráli pro krajany v USA v Bostonu. Tam jsme mimo jiné zpívali česky Massachusetts v překladu Jiřinky. Pro velký úspěch jsme píseň třikrát opakovali. Potom jsme v přístavu měli možnost zavítat na palubu stejnojmenné historické bitevní lodi – Massachusetts. Tam jsme koupili kapitánskou čepici s nápisem „Massachusetts“ a přivezli jsme ji jako dárek Jiřince. Massachusetts byl prvotřídní hit.

„Mé přátelství s Jiřinkou – měl jsem ji moc rád. Byla to krásná, půvabná, svěží, šarmantní, chytrá a bezvadná ženská.“ (Václav Neckář)

Sputnik: Citujete píseň s textem Jiřiny Fikejzové Půvabná a Svěží (1956) z US muzikálu Velikonoční přehlídka (USA: Easter Parade /1948/). I ostatní Písničky paní Fikejzové si jistě budeme zpívat nadále, osobně mám Půvabná a svěží (Easter Parade) ve velké oblibě, jakož i Dominiku! (v originále Dominique zpívala Jeanine Deckersová alias Soeur Sourire).

Píseň Půvabná a svěží (Easter Parade). Hudba: Irving Berlin; čes. text: Jiřina Fikejzová:

Sputnik: Mohl bych se zeptat na pana režiséra Jiřího Menzela, který nás nedávno také opustil, resp. na vaši účast ve snímku Ostře sledované vlaky?

Václav Neckář: Začnu takto – v roce 1966 měla v Rokoku zrovna premiéru hra, již napsal Honza Schneider, jmenovala se Čekání na slávu. Dělali jsme to s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou. Náš pan ředitel Darek Vostřel mi daroval novelu Ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala. Knížku jsem zhltl a netušil jsem, že za měsíc mě pozve Jirka Menzel na kamerové zkoušky na Barrandov. Od té doby jsme už s Jirkou zůstali doživotními přáteli.

Sputnik: V Ostře sledovaných vlacích zazněla písnička od Josefa Stelibského Hm, hm, ach, ty jsi úžasná. Jak to, že jste si ji tam nezazpíval vy jako zpěvák a vyslechli jsme ji v docela úsporné formě od vašeho hereckého kolegy Josefa Somra (ve filmu si ji pobrukoval).

Jan Neckář: Kdyby tato píseň vznikla v Americe či ji tam brácha přezpíval, mohl to být hit.

Sputnik: Z jiných vašich dalších filmů celkově rád vzpomínám na Šíleně smutnou princeznu…

Václav Neckář: Vybral si nás tehdy režisér Bořivoj Zeman. Helena je o něco vyšší než já, už jen tímto byla legrace zaručena. Bořivoj Zeman zvolil hudbu Jana Hammera, bylo mu tehdy sedmnáct. Jeho písničky z filmu nemohly vyjít na desce, protože Honza emigroval do USA. Po roce 1989 jsem se ptal na Supraphonu, proč písničky (Znám jednu starou zahradu atd.) ani pod dvaceti letech nevydali. Tenkrát jakýsi ekonom řekl: „(Vždyť) je to stará píseň“…. S bratrem jsme založili firmu Ne a Ne Records. Maminka Honzy Hammera Vlasta Průchová mi dala telefon na syna. Honza mi poskytl autorská práva. Darek Vostřel pak napsal scénář, s Helenou Vondráčkovou jsme namluvili příběh a použili do něj veškerou hudbu, včetně některých dialogů z filmu. Licenci jsme pak vrátili nazpět Supraphonu.

Sputnik: Můžeme vás teď někdy slyšet na koncertě?

Václav Neckář: Vrátili jsme se z koncertu z Českých Budějovic, kde jsme hráli na charitativním koncertu v Katedrále sv. Mikuláše.

Jan Neckář: 26. září bychom měli účinkovat na kolonádě v Poděbradech.

Děkujeme za rozhovor.

Post Scriptum: Jak na Jiřího Menzela pro Sputnik zavzpomínal Ivan Vyskočil

Ivan Vyskočil: Bohužel jsme se s Menzelem při práci moc nesetkali, spíše nepřímo: On dělal jednu z povídek Perličky na dně a já také. Potkávali jsme se v Činoherním klubu, kde jsem byl v angažmá, než jsem odtamtud byl z politických důvodů odejít. Menzel byl současník Juráčka, Formana, Bočana, Chytilové. Byl takzvaná „nová vlna“. Takto se se těmto režisérům říkalo. Úžasným způsobem narežíroval Machiavelliho Mandragoru. Bylo to herecky velmi dokonalé představení, se kterým Činoherní klub objezdil půl světa. Bylo zábavné, lidé se bavili. Menzel snad i „objevil“ toto dílo jako komedii. To si myslím. Předtím jsme o Mandragoře neměli moc povědomí.

Sputnik: Jaký byl Menzel režisér-herec? Ve svých filmech hrál…

Ivan Vyskočil: Režírovat a (současně) hrát – to je hrozná práce. To uměl jen Bondarčuk a Menzel.

Sputnik: Pamatujeme si na trapas z roku 1998, kdy Menzel sešlehal proutkem na Karlovarském festivalu producenta Jiřího Sirotka, který nechtěl uvolnit práva na Obsluhoval jsem anglického krále…

Ivan Vyskočil: Kdo se oč hádal a kdo byl v právu, nevím. Ale ano, šlo o producenta Sirotka.

Vladimír Franta Na režiséra Menzela pro Sputnik zavzpomínal herec Ivan Vyskočil

Sputnik: Čím se liší dnešní filmy třeba od těch ze 60. let…

Ivan Vyskočil: Když začala tenkrát ona „nová vlna“, jde o filmy, které lze zhlédnout i dnes. Ti dnešní režiséři, tak ti mají co dohánět. Ale máme dobré české filmy – líbí se mi tvorba Jana Pachla: líbí se mi skoro vše, co jsem od něj viděl. U jiných režisérů a filmů občas žasnu a nechápu, kdo může na něco takového vyčlenit peníze. To tenkrát režiséři – Pavel Juráček, Hynek Bočan, Jaromil Jireš, Věra Chytilová, Miloš Forman…, kameramani: Jaroslav Kučera, Miroslav Ondříček, to byla zlatá éra československého filmu.

Díky za rozhovor.

