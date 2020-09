Spalují mosty. Proč se USA na Čínu rozzlobily. Názor

Válka ideologií

„To je hanba! USA mají nejpokrokovější zdravotnické technologie a nejvíce infikovaných osob. Úřady nebojují s pandemií, ale pokoušejí se odpoutat pozornost a přesouvají vinu na jiné,“ takto 9. září odpověděl čínský zástupce v Radě bezpečnosti OSN Geng Shuang na kritiku ze strany svého amerického kolegy Rodneyho Huntera.

Ten obvinil Peking ze šíření koronaviru po celém světě. Čínský systém je neprůzračný, země epidemii nezvládla, což vedlo ke katastrofě planetárního rozsahu, soudí Američan.

Stálí zástupci se sešli, aby projednali rezoluci o koronaviru, nikoliv aby hledali viníky, připomenul Číňan. „Tisknete cejchy, chováte se sobecky, vydáváte černé za bílé, a to všechno se obrátí proti vám. Nezachrání to životy, nezadrží pandemii, ale jen to vytvoří ještě více problémů,“ zdůraznil Geng Shuang.

Neposlouchali ho. Američtí politici už několik měsíců vedou proti Číně informační kampaň. Donald Trump pravidelně připomíná, že covid-19 je čínská nemoc, a hrozí, že za to Peking potrestá.

Konfrontace dvou velmocí vrcholí. A není to nová studená válka: hlavním kamenem úrazu jsou hospodářské spory. I když ministr zahraničí Mike Pompeo mluví raději o konfrontaci ideologií, „svobodného světa“ vůči komunistické Číně. Jeho červencový projev v knihovně Richarda Nixona v Kalifornii byl označen za „nový Fultonský projev“. Pompeo mluvil o jednotě „demokratických zemí“, o „západních hodnotách“ a o utrpení obyčejných Číňanů „pod útlakem Komunistické strany Číny“.

Došlo to až tak daleko, že kongresmani připravili zákon Jmenuj nepřítele (Name the Enemy Act) a chtějí zakázat označovat vedoucího představitele ČLR za prezidenta. Jeho hodnost se jmenuje „předseda ČLR“, do angličtiny se překládá jako „prezident“. Si Ťin-pching však nebyl zvolen lidem, vysvětlují kongresmani a navrhují, aby se označoval za „generálního tajemníka“. Tento úřad je pravdaže obsazen a také Si Ťin-pchingem. Je totiž hlavou státu a zároveň i Komunistické strany. Proto ho žertem nazývají „předsedou všeho“.

Špionománie nabírá na síle

Čína pronikla do USA tak, jak se to nepodařilo dokonce ani Rusku, podotýkal Pompeo. „Řekli jsme čínským diplomatům, že bezplatná doprava už nebude. Přestaňte s tou špionáží, ty časy už pominuly,“ řekl ministr zahraničí USA.

Od nynějška budou vysoce postavení diplomaté navštěvovat univerzity a setkávat se s místními úřady jen na povolení Ministerstva zahraničí USA. Navíc velvyslanectví mají zakázáno pořádat akce za účasti 50 a více lidí bez zvláštního povolení. Dokonce oslavit čínský nový rok nebo uspořádat festival na počest Dne dračích člunů teď pro ně bude problém. Podle myšlenky Washingtonu to má zadržet „šíření autoritativní moci za hranice Číny“.

V Bílém domě trvají na tom, že se v čínských diplomatických misích usadili špióni. Právě proto zavřeli konzulát v Houstonu, i když ten sotva byl špiónským hnízdem, podotýkali zdroje v CIA. Peking odvetou zavřel americký konzulát v Čcheng-tu.

Byla zavedena nová omezení pro studenty a vědce z Číny, protože teoreticky by mohli zjišťovat výsledky amerických výzkumů a vysílat je do vlasti. Dotkne se to všech Číňanů usvědčených ze styků s vojenskými rezorty a také těch, za jejichž výuku platí stát. Čínské studenty začali důkladněji prohlížet a dotazovat na letištích.

Do konce roku budou zavřeny všechny Konfuciovy instituty – jedny z hlavních nástrojů čínské „měkké síly“. Studenti několika velkých univerzit, když si vybírali přednášky na podzimní semestr, si přečetli varování: „Témata, která se v tomto kurzu probírají, se mohou v Číně pokládat za politicky choulostivá.“ Vedení univerzit se tak pojišťuje a zároveň chrání čínské studenty před dohledem Komunistické strany.

Tisk si to také odnesl. Peking vyhostil ze země americké zpravodaje. Ve Washingtonu na to odpověděli, že se čtyřmi největšími čínskými médii budou zacházet jako se zahraničními misemi. „Vztahy jsou tak napjaté, že tím utrpěla dokonce komerční média,“ napsal na Twitteru Hu Xijin, šéfredaktor The Global Times, čínského deníku, který patří stranickému listu Žen-min ž‘-pao.

Nebezpečné styky

Styky s Čínou se stávají nebezpečnými. O práci přišel Kevin Meier, šéf amerického oddělení TikToku. V srpnu dal Trump majiteli video servisu – čínské společnosti ByteDance – 45 dní na to, aby prodala TikTok korporaci Microsoft. Jinak bude zakázán. Podle názoru Bílého domu předává ByteDance osobní údaje uživatelů Pekingu.

Na řadě jsou firmy a analytická střediska. Washington může zablokovat potenciálně nebezpečná čínská aktiva prostřednictvím Výboru pro zahraničí investice a vyvíjet nátlak na byznys pomocí zákona o registraci zahraničních agentů.

Po volbách se sotva něco změní. Tvrdý postoj vůči Číně je konsensem obou stran, a je jedno, kdo přijde k moci, vysvětluje v rozhovoru pro Sputnik poradce Carnegieho moskevského centra Těmur Umarov.

Rozdíl mezi republikány a demokraty přece jen je. „Trump a jeho tým spaluje mosty. V podobné situaci, kdy je třeba uvalit vinu na vnějšího nepřítele, aby byl znovu zvolen, by demokraté jednali jinak. Neobětovali by beztak omezený přístup k představitelům moci, byznysu a společnosti, který v Číně měli,“ upřesnil Umarov.

A dokonce když Trump prohraje, bude mít ještě několik měsíců, aby to dokončil. „Takzvaní jestřábi čekali dlouho, ale dosáhli svého. Trump teď možná odejde, a bude muset odejít s ním. Než však opustí Bílý dům, značně pokazí život demokratům a Číňanům,“ říká zdroj agentury.

Peking zatím reaguje zdrženlivě. Plnit požadavky Američanů se čínští vedoucí představitelé ani nechystají a čekají, že si to ve Washingtonu rozmyslí a usednou k jednacímu stolu. Když se ale kurz na vyostření zachová, už nebudou mít kam a s kým usednout.

