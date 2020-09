Těžký případ: USA chtějí zakázat nákup ruské ropy

Američané připravují nové sankce proti plynovodu Nord Stream 2, zatímco se samy staly největším dovozcem ruské ropy. Jeden z předních analytických časopisů napsal, že je to pokrytecký postoj a že by bylo třeba zakázat dodávky z Ruska. Jenže to zřejmě není možné, protože se v tomto případě zastaví práce v rafineriích používajících těžkou ropu.