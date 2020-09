Půjde Česko do střetu se světovou organizací? Jde o roušky a koronavir

Zkouší to Andrej Babiš jako Donald Trump, nebo to byl chvilkový nával vzteku? Český předseda vlády se obořil na Světovou zdravotnickou organizaci. Nemá se co vměšovat do našich záležitostí.

Situace s koronavirem v naší republice opět nabírá na obrátkách. Počet nakažených roste, počet obětí covid-19 se ale naštěstí drží na minimu. Ono se to dalo čekat. Ať si do svědomí sáhnou ti, kteří volali po otevření hranic a žalovali stát kvůli protikoronavirovým opatřením. Diví se teď? Spílají vládě, že zase musíme mít na tváři roušky?

Babiš jako český Trump

Ale o to teď nejde. Blíží se volby. Vláda má plné ruce práce, aby zajistila bezpečný průběh hlasování a aby vládní strany dostaly tolik hlasů, na kolik spoléhají. A to je teď věda. Minulý týden se proto vládní kabinet rozhodl, že rozdá respirátor a pět roušek každému, kdo letos oslaví 60. narozeniny. Naši starší spoluobčané je dostanou poštou. Dej jim pánbůh zdraví a štěstí, aby se kvůli vládnímu dárečku nemuseli belhat na poštovní oddělení.

Jenže minulý týden se stala ještě jedna důležitá věc. Neprávem zapadla. Je to ale velké a nabízí několik otázek. Ta hlavní je: zkouší to Andrej Babiš hrát jako Donald Trump?

Premiér Andrej Babiš vyzval českou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO), která varovala před záměrem odklonit se od trasování veškerých kontaktů nakažených koronavirem, aby mlčela. Nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie, napsal předseda na adresu organizace na Twitteru.

„Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře,“ uvedl premiér.

​To je tvrdé prohlášení. Premiér Babiš vyzval Světovou zdravotnickou organizaci, aby mlčela. Jako ten americký prezident Donald Trump. Trump nejprve v dubnu oznámil, že USA pozastaví financování WHO, začátkem července Spojené státy organizaci opustily.

Co k tomu Trumpa vedlo? Prý jde WHO na ruku Číně. A také organizace nezvládá čelit koronavirové pandemii. Začátek zaspala, a pak vydávala chaotická nařízení a doporučení. Proto Bílý dům se spoluprací s WHO sekl.

Může jít stejnou cestou i Česká republika? Vystoupit ze Světové zdravotnické organizace by asi nebyl problém, ale mělo by to pro nás jisté následky. Organizace koordinuje a řídí mezinárodní zdravotnickou činnost, dále se soustředí na organizaci celosvětových programů pro kontrolu, prevenci a odstranění nemocí a epidemií a celkové zlepšení kvality života populace. Ale volby jsou volby. I když jen senátní a krajské.

Vtip z Facebooku se stává realitou?

O prchlivé reakci Andreje Babiše na kritiku od WHO Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a členkou sněmovního podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů.

„Tak s tímto vymezením pana premiéra proti Světové zdravotnické organizaci, ač se mi to často nestává, souhlasím. WHO mi přijde jako chaotická debatní skupina, která problém neřeší, ale jen konstatuje. Takovou organizaci ale nepotřebujeme. Ke stejnému závěru došel i Donald Trump, který na ní nenechal nit suchou,“ upozorňuje paní Jarošová.

„Mnozí si možná ještě pamatují to, když tato organizace byla velice vlažná k používání roušek. Koordinátor pro krizovou pomoc Michael Ryan dokonce na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace prohlásil, že nelze potvrdit pozitivní efekt povinného nošení roušek. Po čase však obrátili a naopak je vehementně prosazovali. To nesvědčí zrovna o odborné fundovanosti, ale spíše o chaosu,“ říká renomovaná politička.

Skutečně WHO pochybila s rouškami, jak jí vytýká premiér?

„Myslím si, že našemu premiérovi vadí zejména to, co jsem zmínila v předchozí odpovědi. I když u něho jsem trošku překvapená, neboť nekoncepčnost a chaotičnost je jedním z poznávacích znaků, které charakterizují přístup naší vlády k pandemii. To dotvrzuje i fakt, kdy premiér Babiš tvrdil v Partii na Primě, že nebudou nikoho nutit nosit roušky, ale jen doporučovat jejich nošení (přesněji řečeno Babiš řekl, že lidé nemají povinnost nosit roušky, ale že on to doporučuje, pozn. red.), aby následně za čtyři dny vstoupilo v platnost plošné nařízení o povinném nošení roušek v uzavřených prostorách. To jsou věci, které zrovna nesvědčí o přílišné promyšlenosti a koncepčnosti. Za pár dnů se můžeme třeba i dočkat zmírnění opatření podle nálady jeho voličů a podle toho, co mu budou psát na sociální sítě. Hlavně však u toho musí vypadat jako politik, který tu krizi zvládá nejlépe. Asi nemusím příliš zdůrazňovat, že budou v říjnu volby do krajských zastupitelstev, tak udělá i kotrmelec, pokud tím osloví voliče. Nakonec to bude vypadat jako ten vtip, co koluje na Facebooku, kdy vláda losuje opatření na další dny na kole štěstí,“ míní paní poslankyně.

„Naopak naše hnutí SPD požaduje, aby vláda rozhodovala na základě doporučení odborníků a ne podle toho, zda budou zrovna volby. Primárně je potřeba chránit ty občany, kteří jsou ohrožení, a roušky by měly být povinné v ohniscích nákazy, jinde dobrovolné. A samozřejmě povinné roušky by měl občanům konečně zabezpečit stát,“ dodává.

Nejsou na místě obavy, že by Česko mohlo opustit WHO, jak to nedávno udělaly Spojené státy?

„Nemyslím si, že by to byla až taková tragédie. Krize jasně ukázala, že si státy musely pomoci samy. WHO, stejně jako Evropská unie, byla prakticky neviditelná. Nepředpokládám však, že k opuštění WHO ze strany České republiky dojde. Jednak si myslím, že střet nebyl až tak vyhrocený, jednak pan premiér často více mluví, než jedná, a tak se k opuštění neodhodlá a spor nechá prostě vyšumět. Nebude to poprvé ani naposled,“ říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.

