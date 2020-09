Daniel Solis o vysílání z Česka do Maďarska: Pomsta Maďarsku, že čelí okované botě Bruselu?

V rozhovoru pro Sputnik politolog a sociolog Daniel Solis reaguje na to, že z ČR začalo do Maďarska vysílat Rádio Svobodná Evropa. Solis o sobě říká: „Považuji se za kvalifikovaného pozorovatele a účastníka světových soudobých světových dějin, zejména v oblasti mezinárodních vztahů.“ Vysílání do Maďarska je bizarní, jsme-li s Maďarskem členy EU.

Sputnik: Z území ČR Rádio Svobodná Evropa obnovila po letech vysílání do Maďarska. Co je to za „signál“?

Daniel Solis: Na první pohled tu čpí „sorošovina“, magnátovi asi vadí, že mu v Maďarsku nedovolili, aby tam zřídil svou univerzitu. Možná si to tímto nenechává líbit… George Soros je ale starý pán, takže je správná otázka, zda je za tím jen on. Hledejme proto na pozadí, to, čemu Soros předsedá, na čem je jeho jméno. Nabízejí se lidé, kteří jsou na Sorosově výplatních páskách. Přikláním se k názoru, že Soros koná dobro, resp. „dobro“ dle svých představ. Pojďme však dále: architekti nového světového řádu, to jsou zčásti magnátovi „bílé koně“. Barevné revoluce nesou značku Sorosovy provenience, musíme zde ovšem ukázat na širší kruh lidí. Patří k subjektům, které zůstávají ve stínu.

„Maďarsko odmítlo Sorosovu univerzitu. Sorosovské kruhy to vrací nyní Budapešti tím, že využily Česko k politickému vysílání Rádia Svobodná Evropa do Maďarska.“ (Daniel Solis)

Nechť nám vodítkem poslouží ono „Follow the money“ (následuj finanční toky). Touto metodou zjistíme, kdo za čím stojí. Já považuji za hybatele těchto procesů National Endowment for Democracy (NED), dále neziskovku Freedom House, již řídil James Woolsey (CIA), případně také The German Marshall Fund of the United States (GMF) atd.

Maďarsko se zkrátka vzpírá nejen Sorosovi a jeho univerzitě s podivnými praktikami, vzpírá se i istanbulskému protokolu a migrační politice. Pro globální elity je Maďarsko kverulant. Já myslím, že Budapešť postupuje dobře. Je obdivuhodné, jak odhodlaně čelí okované botě Bruselu. Odezva EU na sebe nenechá dlouho čekat. Excesy jistě nebudou tolerovány evropským ústředím, tedy těmi, kdo kontroluje EU. Vše se odehrává na dvorku Evropské unie, nota bene v členském státu. Mohlo by to zavdat precedens pro ostatní, zejména „novopečené“ členy EU (míním tím státy, které patřily k východnímu bloku a které byly začleněny do západních struktur poté, co „skončila“ studená válka.

Jak by mohli zareagovat v Budapešti?

Vzpomínám si na agenta Minaříka, který za časů železné opony odpálil bombu v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. Tohle říkám spíše jako vtip. Je to všechno zkrátka podpásovka vůči Maďarsku. Je to záminka na zahájení štvavé propagandy proti současnému maďarskému vedení, i státní ideologii.

Proč se k vysílání propůjčila ČR?

Že se k vysílání propůjčila ČR, považuji za neúnosné, dle mého se jedná o zjevné porušení zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí států. Češi se těžko můžou vymlouvat na to, že to není jejich rádio. Vysílá se z českého území. Maďarsko může podat protestní nótu tamnímu velvyslanci ČR. ČR by měla vyslyšet námitky Maďarů. Umím si představit, že budou proti vysílání, zejména ukáže-li se, že je štvavé a v rozporu s demokratickými ideály. Česká republika by měla takovému vysílání učinit přítrž. Samotné vysílání (s očekávatelnou koncepcí) je zjevným vměšováním do záležitostí cizí země.

Je nešťastné, jedná-li se o revanš Sorose a kruhů ovládajících EU. Pokud má vysílání přispět k pádu Orbánovy vlády, jež je osinou v pozadí těchto kruhů, pak je to negativní a zhoubná agenda, která je vysoce pochybná, když se zaměřuje proti suverénnímu státu a konkrétnímu člověku. Připomíná to věc Lichtenštejnů, když chtějí zvrátit Benešovy dekrety a domoci se toho, co sami kdysi konfiskovali po Bílé hoře. Tohle všechno je pokus o nové precedenty, které budou znamenat konec české a maďarské suverenity. Jak může chtít Lichtenštejnsko vlastnit území v jiném státě? Míním to, že všechny tyto konstrukce jsou dosti propletené. Stačí, že Vatikán vlastní na našem území pozemky. Jsou to určité anomálie, které by mohly dále bytnět. Dobře nám z toho nebude…

Kam jsme se to vlastně dostali – vždyť jsme na jednu stranu ve V4 a na druhou stranu se neštítíme vysílat propagandu proti členské zemi EU. Historicky vzato je Maďarsko náš bratrský stát, alespoň z časů Rakouska-Uherska… A teď si US rádio… umane podněcovat lidi proti své regulérní vládě. Protože oč jiné tu jde? Je to podobný scénář, který známe od roku 1989 a z následujících barevných revolucí devadesátých let. Scénář fungoval i v arabském jaru a nedávno na Ukrajině (2014). Neznamená to ale, že to bude fungovat i dnes. Tyto scénáře po sobě zanechaly chaos všude tam, kde byly použity. Dost toho bylo. V Bělorusku, na Krymu, tam těmto vlivům dokázali odolat. Takže se snad nezopakuje Balkán, to už teď asi nepůjde. Otřepaná metoda, ohraná písnička, ty již vyčpěly. Nedávno jsem byl v Tunisu. Bin Alí přinesl Tunisku hospodářský rozmach, všechny peníze investované do jeho svržení si mezinárodní elita nyní vybírá nazpět. Tunisané tím trpí. Tak mi to přinejmenším přišlo během mých posledních návštěv.

Má angažované vysílání vůbec smysl v době internetu?

Smysl to má z pozice těch, kdo jej iniciovali. Je to vlastně politický „statement“, gesto. Dává se tím na vědomí, že se oprašují staré metody studené války. Je za tím více účinná symbolika než eficience média. Je to také čiré vytahování se – jakýsi „pissing contest“. Vítězové studené války si mysleli, že ovládnou nově získaný prostor, ale ukázalo se, že realita má své nuance. Poražené státy sice „vítězové“ vykradli, řekněme zevnitř, zruinovali je, jenže nepočítali s určitým odporem. Je tedy zjevné, že se to nepodařilo bezezbytku. Vůle lidí ještě není úplně zlomená, je tam, proti očekávání globální elity, potenciál odporu.

Na příkladu zemí V4 vidíme, že se rozmáhá jakási neposlušnost, nejvýrazněji zatím v Maďarsku a Polsku, byť jejich těžiště zájmů jsou rozdílná. Poláci nemají vyřešen svůj historický komplex, proto se tak naváží do Běloruska. Maďaři zas až takový komplex nemají. Mít ho, zaznamenali by problémy Slováci. Nezdá se mi, že by to tam tak vřelo jako v Polsku. Maďaři se případně vymezují jinými prostředky, jaksi demokratičtějšími… Neulpívají tolik na minulosti. Jak se mohou proti vysílání Maďaři „bránit“? Pokud budou pod tlakem, mohli by sáhnout k opatřením, která nebudou příjemná. Proč je pokoušet?

Obhájíme si, že jsme přispěli k vměšování do Maďarska? Dokážeme to tváří v tvář budoucnosti?

Politici umí obhájit i neobhajitelné. Ostatně vizte Izrael a jeho politiku vůči Palestině. Od Izraele bychom očekávali trochu jiné chování, když už je poznamenán druhou světovou válkou (holokaustem). Od ČR osobně neočekávám nic, jsou-li naše silové struktury pod vlivem cizích elementů. Nemáme žádnou suverenitu. Každý, kdo to chápe a uvědomuje si to, nemůže to vítat. Ostatní lidé to nevědí, proto je jim to také jedno. Naši politici již neodráží vůli českého národa. Sama vůle bývá nadto věc ošidná – je to prvek, s nímž se dá výborně manipulovat. Historie nám to ukazovala jasně, vzpomeňme na hajlující Prahu při vjezdu německých okupantů, pak zas jak jsme vítali US dragouny či také Rudou armády, již jsme zasypali šeříky... Pokaždé jinak. Když nám ukáží, kterým směrem běžet a vítat, potud běžíme v ústrety a hurónsky skandujeme. V příští chvíli vykřikujeme zase něco jiného. Výsledek: jsme rozervaní. Nyní jsme jak kosmopolitní, tak národovci. Úplně zbytečně se zarputile sváříme. Oba tábory přitom ovlivňuje zahraničí, které v pozadí osnuje tzv. nový světový pořádek a drží náš stát tímto pádem pevným sevřením za krk. Je načase, abychom se sjednotili a semkli, nechceme-li ztratit i ten poslední zbytek svobody a důstojnosti, a to i na mezinárodní úrovni.

Děkujeme za rozhovor.

