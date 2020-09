Vladimíra Vítová: Dnes Senát schválí jakékoliv absurdní protiruské rozhodnutí. A tento stav se musí změnit

Celá skupina kandidátů do voleb do Senátu ve volebních lístcích v Praze podporuje vystoupení Česka z NATO. Naivní lidé? „Ne,“ říká jedna z nich, politoložka a publicistka, předsedkyně hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová, která kandiduje v Praze 9, volební obvod č. 24. „Řídí nás pocit patriotismu a racionální plán,“ dodává Vítová.

V politice není nováčkem. Pracovala jako tiskový mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, analytik Úřadu vlády ČR, koordinátor Monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Byla členem Ústředního výkonného výboru ČSSD, vystupovala proti bombardování Jugoslávie. Jak tyto životní zkušenosti chce Vladimíra Vítová využít na postu senátora, pokud bude zvolena? O svých plánech promluvila v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik.

Vítová: Pokud bych byla zvolena, tak bych v každém případě podporovala naše národní zájmy a ne zájmy cizích mocností tak, jak to dělají mnozí současní senátoři. Lidé vnímají, že Senát svoji roli neplní a často je zneužíván k partikulárním politickým hrám. Tedy je nutné, aby skutečně každý senátor jednal v zájmu všeho lidu této země. Nikdy bych například nesouhlasila s vysláním našich vojáků do Mali, aby tam za naše peníze chránili uranové doly pro Francouze dokonce proti místním lidem. A přesně s tímto souhlasili momentální senátoři. Rozhodně bych tedy nesouhlasila s vysíláním vojáků na zahraniční mise, ani s pobytem cizích vojsk na českém území. Reprezentuji vlastenecké politické hnutí, které požaduje jednoznačně vystoupení z NATO a vystoupení z EU, protože to jsou dva nezbytné kroky, aby se ČR stala bezpečnou, samostatnou a soběstačnou zemí. Jedině, když vystoupíme z NATO, tak bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné stát se neutrálním státem.

A jedině, když vystoupíme z EU, tak zabráníme snahám o národní i ekonomickou likvidaci českého státu. EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi. Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu (Maastricht I / II) a Lisabonu (LS) etatisticky koncipovaná nadnárodní instituce na kvaziústavním základu. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jednodimenzionálního ekonomického modelu. Jestliže LS zavazuje její signatáře k praktikování toho, co nazývá ‚otevřeným tržním hospodářstvím s volnou soutěží‘ (Hlava VIII: Kap. 1, čl. 119-120) a zároveň zakazuje jeho omezení (tedy regulaci resp. intervencemi) státem (Hlava I: Kap. 3-4; Hlava VII: Kap. 1, čl. 106-107), je o „národní“ politice rozhodnuto již před volbami a to zcela bez ohledu na jejich výsledek. Institucionální rámec eurosmluv platí pro státy, nikoliv však pro nadnárodní korporace! Vedle této hospodářské totality „neomezeného trhu“ obsahuje LS pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO.

Důsledně obhajujete vystoupení České republiky z NATO. Tento krok má své klady a zápory. Na jedné straně Česká republika může ustoupit od dohody, že bude dávat dvě procenta HDP na zbrojení a nepotřebuje nákupem drahých zbraní podporovat americkou ekonomiku. Zároveň však zůstává tváří v tvář takzvané ruské vojenské hrozbě. Nevidíte v tom nebezpečí?

No rozhodně nevidím nebezpečí v „ruské hrozbě“ - to je samozřejmě fake news, které česká mainstreamová média a mnozí politici šíří posledních třicet let ve dne v noci. NATO se neustále přibližuje k hranicím RF, takže slova o „ruském nebezpečí“ nemají hlavu ani patu. Každý soudný člověk to musí vidět. Ale bohužel žádný soudný člověk nedostane v mainstreamových médiích ani sebemenší prostor, aby mohl své názory sdělit. Podle mého názoru česká role spočívá v čistém sponzoringu NATO a v naší žoldácké službě v cizích zemích a ve prospěch zahraničních mocností, což navíc ještě sami financujeme. Ničivá loupežná tažení ve službách nadnárodních finančních a ekonomických kartelů jsou financovaná z prostředků daňových poplatníků, tedy nás občanů, kteří jsou zároveň vystaveni narůstajícímu sociálnímu úpadku. NATO má nejlepšího spojence, jakého si mohlo přát, a tím je Evropská unie. Její formální i neformální propojení se Severoatlantickou aliancí (viz Lisabonská smlouva, Hlava V: Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice) umožňuje rozšíření atlantické vojenské přítomnosti i v těch regionech Evropy, které se doposud nachází mimo smluvní prostor NATO. EU v té podobě, jak ji koncipuje Lisabonská smlouva, je jedním z úhelných kamenů globální strategie USA. Tato strategie je zaměřená na udržení politického vlivu a vojenské dominance ve světě. Již sama strategická doktrína Severoatlantického paktu svědčí o tom, že NATO není žádný obranný spolek (jak se nám snaží namluvit média a politici), ale nejefektivnější privatizační armáda v dějinách lidstva, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi „zahraničních investorů“.

Jak hodnotíte z pohledu „proruské politoložky“ kroky, které vedou ke sblížení mezi Ruskem a Běloruskem, v Soči se včera setkali Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko. Čím jsou podle vás události, které se odehrávají v Bělorusku? Litva uznala Světlanu Tichanovskou jako legitimního běloruského prezidenta, Česká republika to neudělala. Ale pokud by rozhodnutí záviselo pouze na Senátu v jeho současném složení, uznal by paní Tichanovskou za prezidentku Běloruska?

Rusko by muselo být padlé na hlavu, kdyby se k Bělorusku chovalo jinak, než jak se chová. A přesně to by si přáli mnozí naši politici. ČR je superslouha Evropské unie – a protože EU sama neuznala paní Tichanovskou, která za vydatné zahraniční finanční pomoci získala pouhých 10 procent hlasů – tak ji neuznala ani ČR. Litva plnila v rámci EU jinou roli. Její prohlášení bylo jen návnadou, ale jak je vidět, udice byla natolik falešná, že se na ní nešlo ani chytit. Současný Senát schválí vždy cokoliv, co je protiruské, takže moje odpověď zní: ano, Senát by určitě paní Tichanovskou schválil jako prezidentku Běloruska, i kdyby získala ve volbách jen jednu setinu procenta hlasů. Většině současných senátorů totiž na pravdě vůbec nezáleží.

V české společnosti se vedou spory, mnozí považují Senát za zbytečný. Co si o tom myslíte vy?

Jsem pro jednokomorový parlament, který by měl mít počet členů, jako má Senát, délku volebního období a výměnu členů jako má Senát a způsob volby, kterým se volí do Senátu jednotlivé osobnosti. Jinými slovy: na počet obyvatel ČR stačí jedna komora parlamentu a to s počtem členů stávajícího Senátu, ale s kompetencí současné PS PČR, včetně nynějších pravomocí Senátu samozřejmě.

