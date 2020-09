Kejval před ambasádou SRN pro Sputnik: Navalnyj je figurka v politické hře Berlína

„Proč Západ tlačí na východní země jako Rusko a Bělorusko. Jaký to má smysl?“ (Aleš Kejval)

Sputnik: Pane Kejvale, nesete na ambasádu SRN dopis; již je po úředních hodinách, dopis poputuje obvyklou poštou. Za chvíli tu uskutečníte politický projev. Jak se říkává: Co máte za lubem?

Aleš Kejval: Všichni dnes koukají na roušky a unikají jim další věci. Navalnyj se stal politickou kartou, kterou hraje i česká zahraniční politika. Předtím to bylo Bělorusko. Odvádí se tím pozornost od důležitých věcí. Nota bene – dodnes nám nikdo nebyl schopen dokázat, že Navalnyj byl skutečně otráven, že byl právě otráven Novičokem a že oni traviči jsou zrovna ti, na něž mainstream nejvíce ukazuje prstem. Nikde nejsou ani náznaky pádného důkazu. Nereflektuje se na vůli Ruské federace, která nabízela svou součinnost při vyšetřování. Tohle zůstalo bez odezvy. Vzniká tu řada otázek. Některé tu přednesu, poté bude odeslán můj dopis na německou ambasádu s žádostí, aby alespoň část otázek byla zodpovězena. Je již bohužel po páté hodině, podatelna bude zavřená. Dopis poputuje tudíž poštou.

Sputnik: Navalnyj jest čerstvou záležitostí. Proč soudíte, že máte právě vy ty objektivní informace?

Aleš Kejval: Netvrdím, že je mám. Na čem však trvám, je, že nám nebyly dosud předloženy objektivní důkazy [o údajné vině Ruska; mainstream o tom jen povídá]. Kdybychom měli vše vyvozovat z toho, že Novičok byl vyvinut v Rusku (SSSR) a že za všemi otravami skrze Novičok musí být nutně Ruská federace – pokud by toto mělo posloužit generální premisou –, pak bychom museli dávat například všechny raketové útoky ve světě automaticky za vinu Němcům. Osobně nechápu, proč by měli Rusové otrávit Navalného právě nyní.

Sputnik: Pokud by za otravou Navalného mělo být Rusko, nezdá se moc logické, aby Rusové Navalného vydali německým lékařům. Vlastně by jim tím pod nos strčili důkazy.

Aleš Kejval: Ano. Navíc proč to vše neřešili Rusové sami [v Rusku]? Otázek je tu mnoho. Ve hře může být i jiný jed. Můj projev bude trvat deset minut a začne za dvě. Více uslyšíte tam.

Aleš Kejval (Projev): Otevírá se mnoho otázek. Německá strana mlží. Nedává důkazy o tom, že Navalnyj byl otráven Novičokem. Veřejnost je odbývána s tím, že Německo neprozradí, jaké technologie jsou při vyšetřování případu použity. Z otravy bylo přitom obviněno Rusko. Je dost pravděpodobné, že se tu hraje na strunu mající vyprovokovat protiruské nálady. Připravil jsem si dopis s otázkami pro německou stranu. Důležitý dotaz – čí agent útočil?

Není Navalnyj nástrojem tlaku? Výroba Novičoku je nebezpečná a vyžaduje sofistikované laboratoře. Nejenže není jeho výroba zakázána, na Internetu dokonce existují různé návody, jak připravovat nebezpečné látky. Proč jsou obviňováni selektivně Rusové? Přece ani ČR nevyloučila, že se s Novičokem u nás nakládalo (viz výroky Miloše Zemana, pozn. aut.). Navalný již čelil podobným útokům na svou osobu. Proč to tehdy nevyvolalo takovou mediální odezvu již tehdy? Proč se nyní ukazuje překotně na Rusko? Přijde mi to připravené. Bezpečnostní složky, zejména ty ruské, by nejspíše neodvedly tak špatnou práci, [že by někoho jen přiotrávily]. Jaký smysl má vyvíjet nátlak na suverénní země jako je Bělorusko a Rusko? Snaží se Němci o vyvolání dalšího mezinárodního konfliktu? Chtějí snad světovou válku? Mají vyvolat nenávist vůči Ruské federaci? Toto není má poslední akce zde. Budou následovat další.

