Obrtel: Testování na covid na Václaváku je hrůzostrašné. Ruskou vakcínu proti covidu-19 vidím jako slibující

MUDr. Marek Obrtel odpovídá Sputniku na otázku, jak vidí covid z vlastní praxe. Co je pravdy na tom, že výdechové ventily u respirátorů mohou být nebezpečné. Jak se dívat na to, že na covid se testuje přímo na Václaváku mezi proudy ostatních lidí. Co si také myslet o vyvíjených vakcínách, zejména těch s upravenou RNA?

Sputnik: Zdravotní respirátor třídy FFP3 – ptal jsem se po nich v několika pražských lékárnách. K mání tam nebyly. Vzpomínám, jak o této třídě ochranných pomůcek hovořili odborníci na začátku epidemie. Teď to vypadá, že jsou dosti drahé. Krom toho pro ně do ledajaké apotéky zajít nelze, poněvadž je tam prostě nevedou…

Marek Obrtel: Třída respirátorů FFP3 nebyla ničím zvláštní. Takové respirátory se daly koupit i ve stavebninách, zkrátka prodejnách zabývajících se ochranou zdraví. Čili nic nenormálního. Nebyl to přímo medicínský materiál. Covid způsobil, že i FFP3 prostě všude nejsou. Lidé je zřejmě vykoupili. Zkusil bych online nabídku, tato třída levná není, třeba je seženete. Budeme-li však věřit závěrům povolaných institucí a jednotlivců, pro současnou praxi stačí prokazatelně třída FFP2.

Na začátku byl nedostatek informací. Proto se hodně uvažovalo o FFP3. Mělo se za to, že covid-19 bude vysoce nebezpečnou nákazou, tzv. VNN. Mezi VNN však patří jen „pár“ klinických jednotek = nemocí (diagnóz). Covid mezi ně ale nenáleží. Proto se i zmírnila řada opatření, viz také to, že FFP3 respirátor jako takový nezbytný není.

My v algoritmech FFP3 sice máme, ale alternativou pro naši praxi je i FFP2; „dvojka“ chrání dostatečně. Možná, že také po FFP3 prostě klesla poptávka…

Pane doktore, nedávno jsem slyšel o tom, že u respirátorů je nějaký problém s ventilem. O co tam jde? Vyrozuměl jsem, že ventil uživatele respirátoru vystavuje okolí určitému nebezpečí…

Ano, je tam nuance s ventilem. Respirátor FFP3 má ty vlastnosti, že přes něj neprojde nic. Téměř nic. 100% ochranu pak poskytuje maska. FFP3 je vyšší třída respirátorů. „Trojka“ má speciální strukturu, tkaninu, nebo jak bych to nazval. Je velmi hutná, nepropustí ani nanočástice. Velikost nanočástice má koronavirus nějakých 90 nanometrů. To ale znamená, že uživatel takovéhoto respirátoru musí dýchat, co mu síly stačí, ostošest… Aby se to vůbec vyplatilo, nebo aby se proces ulehčil, je použit výdechový ventil: nádech jde přes vrstvy, přes tkaninu. Výdech je realizovaný přes ventil. Respirátor je stvořený primárně tak, aby chránil jednotlivce, méně pak jeho okolí. Uživatel do sebe dostává čistý přefiltrovaný vzduch přes respirátor. Výdechový proud se dříve neřešil. Tehdy se ještě nerealizovala hláška: „Moje rouška chrání tebe, tvoje chrání mne“… Výdechový ventil v původním provedení nechrání okolí. Proto se doporučuje FFP2 či FFP3 bez výdechového ventilu. Jenže v této kombinaci takovouto ochrannou pomůcku může udýchat, jak bylo výše naznačeno, jen zdatný jedinec, rozhodně ne žádný kardiak atp.

Počítalo se, že se upraví respirátory, aby výdechový ventil měl filtr?

Nevím o tom. Filtr by musel být stejně kvalitní jako vdechový. Bylo by to z kaluže do bláta. Pak už by bylo logičtější opravdu používat masku. Do respirátoru by to asi dát jen tak lehce nešlo. Ještě jednou – i zdravý člověk by měl při nošení takové pomůcky co dělat.

Co efektivita běžných ústenek? Mají spíše jen psychologický efekt?

Nosit roušku/ ústenku má význam tehdy, když ji má nasazenou jedinec, který má objektivní problémy typu kašle, nemusí jít přímo o covid, může se jednat klidně o jinou možnou nákazu, viz chřipka. Pak má rouška smysl: pokud někdo vykašlává hlen, velké částice… Rouška infekty zachytí. Kvantita vylučovaných mikroorganizmů je každopádně mnohem menší při nasazené roušce. Že by ale běžná rouška chránila proti nákaze covidem při styku dvou osob, to je z mého pohledu dosti iluzorní. Říkám: kdyby to fungovalo, na podzim by se všem dětem nasadila rouška a žádné dítě by nesmrkalo. Děti by si pak koronaviry, vedle kterých žijeme tisíce let, nepředávaly. Sezónních prskaček bychom neměli. Díky dětem by imunitu získali rodiče…

Mohl byste ještě vysvětlit, co je to vlastně FFP?

Zkratku čteme jako Filtering Facepiece.

Máte názor na vyvíjené vakcíny, třeba viz Sputnik V?

Je to asi jediná vakcína, ku které nemám objektivní informace. Pouze se domnívám, že podobně jako ve zbrojním průmyslu jdou Rusové jinou cestou. Pevně věřím, že nejsou napojeni na řetězce západních výrobců. Ale ani u ruské vakcíny nelze říci, že by byla vyvíjena standardně. Pokud Rusové zvolili jinou technologii, byl bych skoro rád. Jinak se vakcína vyvíjí obvykle kolem osmi let. Překotně vyvíjené vakcíny mají své mouchy. Teď je tu však jiná situace, mám pochopení pro určitý kvap.

Ještě k vakcínám: Zjistilo se, že firma AstraZeneca měla s vakcínou na covid problém při testech. Byly zaznamenány zdravotní komplikace u dobrovolníků (šlo o jednoho účastníka, pozn. red.). ČR údajně měla usilovat o tuto vakcínu. Byly učiněny objednávky. Vedlejší účinky bych přirovnal k nejtěžším průběhům roztroušené sklerózy či boreliózy. Závěr je každopádně ten, že na základě zpráv, které se dovídám z Británie či USA, ani tam zkrátka neprobíhají dostatečně dlouhé preklinické a klinické zkoušky. Vše se žene úprkem. Je to známka toho, že očkování mají svou odvrácenou stránku. Skoro bych řekl, že jsou zatím spíše „nebezpečná“. Americká vakcína nemá oslabené viry. Tu se má dokonce jednat o upravenou strukturu RNA. Zvažte sami, zda byste si toto nechali do sebe píchnout. V tomto směru vidím Sputnik V jako mnoho slibující: uvidíme, zda je doň vkládaná naděje oprávněná.

Vakcinolog Jiří Beran publikoval stati o tom, že na covid by měl zabírat již dávno existující lék Isoprinosin…

Při obtížích bych si Isoprinosin jistě vzal. Tak jsem to také četl.

Jak se díváte na to, že na covid testují na Václaváku. Houfují se tam lidé, kteří jsou potenciálně „značně“ infekční. Mezi nimi chodí Pražáci a již také turisté… Sám jsem to viděl…

Tak tohle je přímo hrůzostrašné. Z epidemiologického hlediska – to fakt nechápu. V dlouhých frontách na slunci, hloučky chrchlajících, je to stejný paradox jako žáci před školní jídelnou… Pokud byl někdo negativní, mohl by se nakazit při čekání ve frontě. Tak je ten covid nakažlivý, nebo není?.

Jak se po půlroce díváte na aféru covid?

V úvodu pandemie jsme to brali smrtelně vážně, to trvalo asi do konce dubna. Měli jsme zprávy jen ze zahraničí. Neměli jsme vlastní data. Teď už je máme. Hlavní poznatek – nejedná se v žádném případě o epidemii.

© Sputnik / Fundo de Investimento Direto da Rússia e Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya Ruský fond přímých investic se domluvil na dodávkách 50 milionů dávek vakcíny Sputnik V do Brazílie

Statistika, která se dělá kolem onemocnění covid-19, je těžce zkreslená. Mám to i z vlastní zkušenosti: za covid se považuje snad všechno. I dopravní nehoda či pád z lešení, pokud byl člověk covid pozitivní (znám takový případ z praxe) … V naší zemi je to ještě „pohoda jazz“. V jiných zemích se při různých úmrtích zvažuje covid snad automaticky, rád bych se pletl… Zde bych kritizoval hlavně roli médií. Působí to na mě, jako by se tu hrálo se strachem lidí. Již také víme, že v drtivé většině případů probíhá covid-19 v mírné formě.

A slovo závěrem?

Rouška na pracovišti, kde je stabilní prostředí lidí – absurdní, protože hlavně, že zbytek Prahy korzuje t. č. po ulicích bez roušky, kdepak jsou ty zaslíbené respirátory FFP3?

Pane doktore, velmi děkujeme za rozhovor.

