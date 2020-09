Nový ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Tkačev řekl Sputniku toto…

O RSVK jsme mohli slyšet v souvislosti s kauzou ricin, kdy byl z Prahy vyhoštěn diplomat Andrej Končakov. Vyhoštěn byl, ačkoli se ukázalo, že je zcela nevinen. Končakov nějakou dobu vedl Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Křeslo řídícího nezůstalo dlouho prázdné. Nově do něj usedá nový ředitel Alexandr Tkačev. Podařilo se nám získat rozhovor.

Sputnik: Pane řediteli, o Ruském středisku vědy a kultury v Praze (RSVK, rusky: Российский центр науки и культуры в Праге /РЦНК/) jsme v minulých měsících v českých médiích dost slyšeli. Vy jste novým ředitelem ruského střediska. Dobrý den.

Alexandr Tkačеv: Dobrý den.

Pane řediteli, mohl byste představit sebe, a pak povědět pár slov o středisku? Myslím, že zdaleka ne všichni Češi mají o RSVK povědomí. Vzhledem však k tomu, že se o tomto středisku nedávno hovořilo v tuzemských médiích, Češi třeba něco tuší. Kladu si otázku, zda se k nim doneslo to opravdu podstatné.

Znovu vás zdravím. Do Prahy jsem přicestoval nedávno. Než jsem se ujal řízení RSVK v Praze, celý život jsem byl činný v žurnalistice. Cestoval jsem jako korespondent i redaktor, osud mě zavál do různých zemí. V Praze jsem pracovně poprvé, a již mohu konstatovat, že práce ve středisku je zajímavá, stejně takoví se mi zdají Pražané.

V čem spatřujete své prioritní cíle?

Rádi bychom v Česku prostřednictvím RSVK ještě intenzivněji ukázali všem zájemcům o zprávy z Ruska, jakými trendy žije současná Ruská federace („běžný život“), co zajímavého se v této zemi odehrává, co se přicházívá v kulturní oblasti, ve vzdělání, vědě a v technice. Chovám upřímnou naději v to, že i přes světovou situaci s covidem-19 k nám budou nadále přijíždět umělci i vědci z Ruska.

Co je součástí provozu RSVK?

Průběžně pořádáme výstavy. Naleznete tu promítání ruských i dřívějších sovětských filmů … Rád bych přispěl k tomu, aby si český návštěvník centra mohl říci, že je pro něj zajímavé a přínosné k nám (i opakovaně) zavítat, že se tu opravdu lze poučit o zemi, která leží na východě a jež patří k velkým státům s bohatou historií i kulturou. Naší prioritou je, aby nejen ruská diaspora, ale zejména český návštěvník k nám znal cestu.

Předpokládáme, že mezi českými občany jsou lidé, kteří se upřímně či profesionálně zajímají o Rusko, všechny tyto vítáme a snažíme se jim vytvářet podmínky. Zejména bychom byli rádi, kdyby na naše akce docházeli i čeští studenti a vůbec mládež. Není vyloučeno, že někteří z nich by měli zájem studovat v Rusku. Na druhou stranu tu vidíme rádi naše krajany, dlouhodobě či natrvalo žijící v zahraničí.

Rád bych upozornil na naše kurzy ruštiny. Jsou přístupné jak studentům, tak dospělým, ať už úředníkům či podnikatelům. Posledně citovaní spojili svůj život s Ruskem a po profesní linii potřebují rusky komunikovat. Získat u nás můžete i certifikáty o jazykové zdatnosti. Více informací vám sdělí lidé, kteří mají tyto kurzy na starosti.

Mezi hlavní lákadla považuji zdejší bibliotéku. Návštěvníkům nabízíme fond dobře vybavené knihovny, čítající několik tisíc svazků. Knihovna je provozně solidně vytížená, což nejlépe svědčí o tom, že zájem je veliký, což je pozitivní.

Bylo by fajn, aby RSVK bylo nadále atraktivním centrem, kam lidé přijdou i jen tak, aby se navzájem potkali. Rusové rádi hovoří nad šálkem čaje. Všichni jsou zváni na kus řeči. Rozhodně přijďte. Potkat u nás totiž můžete malíře, spisovatele, různé VIP osobnosti z Ruska. Můžete se přijít seznámit. V tomto měsíci startujeme nadto nový projekt. Jmenuje se Literární kavárna. Osobně můžete zjistit, jak tvoří mistři slova. Návštěvníci mohou podiskutovat o současných tendencích světové literatury. Jsem přesvědčen, že se projekt zalíbí, všechny srdečně zvu. Pokusíme se nezanedbat i různé česko-ruské paralely v kultuře i historii.

Mohl byste ještě k ruské diaspoře?

Ale jistě, i je chceme informovat, že země, kterou opustili (z rozličných důvodů), nestojí na místě, ale vyvíjí se. Rusky mluvící v Česku, včetně Rusů, ocení, že tu máme rozličné dětské kroužky. Víme dobře, že když jsou rodiče s dětmi v zahraničí, rychle se zapomíná mateřština. V tomto směru je naše činnost také důležitá.

Abychom podpořili naše celkové úsilí, centrum provozuje podrobný internetový portál. Naleznete nás i na Facebooku, zevrubná informace o našem nasyceném programu se pravidelně aktualizuje. Je mi jasné, že zdaleka ne všichni zájemci mají možnost do Prahy přijet. Věřím, že jejich nároky a přání dokážeme uspokojit i na naší digitální platformě.

Pokud jsem hovořil o koncertech, stojí za pozornost, že u nás vystupují místní kolektivy s vlastním programem, právě toto sem přitahuje naše krajany. Možná bych ještě doplnil, že různé kroužky mají věkový přesah: zpívat se může přijít učit k pěveckým profesionálům i kdokoli z dospělých, tím znovu podtrhuji, že jsme organizací zaměřenou na umění, vědu a kulturu. V našich zdech zní klasická hudba, lidové písně, ale také světová tvorba včetně jazzu.

© Sputnik / Vladimír Franta Nový ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Alexandr Tkačev

Možná ještě slovo závěrem, všiml jsem si, že se řada akcí týká aktualizace historie…

V RSVK probíhají různé kulaté stoly, vědecké konference. Momentálně spolupracujeme s ruskou Akademií věd, s Geografickou společností. Rád bych, aby střediska využívali vědci, historici, novináři. Co bych chtěl vzkázat návštěvníkům: vážení přátelé z České republiky, jakož i naši krajané, přijďte k nám, budete-li cokoli potřebovat, co se alespoň nějak dotýká naší činnosti, rádi vám vyjdeme vstříc a nabídneme svou podporu.

Pane řediteli, děkujeme za rozhovor a za tyto informace.

Buďte vítáni.

