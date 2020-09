Ztrápený Vojtěch do toho hodil vidle. Ministr zdravotnictví oznámil demisi. Může za to koronavir, nebo nastal jeho čas?

Rezignace Vojtěcha

Podle něho Česká republika první vlnu covidu zvládla dobře.

„Když ale přišel covid, tak jsem se stal ministrem covidu. Řešíme to už devátý měsíc. Myslím, že jsme se všemi kolegy dělali maximum tak, abychom ochránili naše občany před nákazou. První vlnu této nákazy jsme zvládli dobře, a to jako příklad v Evropě,“ dodal Vojtěch.

Je ministrova rezignace překvapení? Nikoli. Po rezignaci šéfa zdravotnického rezortu volali politici v minulých měsících. Požadovali ji i občané. Vojtěchovi vyčítali zmatenou komunikaci, nové zákazy, no i ty roušky. Premiér Andrej Babiš jeho odvolání odmítal. Sám Babiš k odchodu svého ministra prohlásil, že Vojtěch nevydržel tlak, kterému v poslední době čelil kvůli koronaviru.

„Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší,“ uvedl Babiš na svém Twitteru.

Doplnil, že pokud by Vojtěch nemusel vydat všechnu energii na boj s koronavirem, byl by to jeden z nejlepších ministrů zdravotnictví. Takže koronavirus vyšťavuje nejen českou společnost, ale i manažera našeho zdraví. To není pozitivní zpráva.

Opatření proti covidu-19

A malý důvod k radosti je i dědictví, které po Vojtěchovi zůstalo. Jak víme, mezi jeho poslední rozhodnutí patří zavedení nových proticovidových pravidel. Platí omezení počtu návštěvníků na vnitřních hromadných akcích. Akcí ke stání se nesmí účastnit více než deset lidi, akce k sezení musí mít přesně určená místa. Do restaurací a barů smí jen tolik lidí, kolik v nich mají míst k sezení. Hospody a bary budou navíc nalévat jen do půlnoci, pak budou do šesti ráno zavřené.

Omezení zasáhla školáky. Žáci druhého stupně a starší budou muset nosit roušky ve škole pořád. Už teď ale musíme my všichni, i školou dávno nepovinní, mít roušky ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování.

Náladu nepřidá ani možnost znovuzavedení nouzového stavu, o níž ještě minulý pátek hovořil premiér Babiš. „Je to otázka na ministra zdravotnictví, který musí zdůvodnit, zda opatření, která navrhuje, jsou v souladu se zákony. Aby se nestalo, že nějaké opatření, které udělá, bude s nimi v rozporu,“ uvedl šéf české vlády. Snad nám takový dáreček na rozloučenou Adam Vojtěch nenechá.

Vojtěch a druhá vlna

Na odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se Sputnik zeptal lékaře a politika Vladimíra Zlínského s dlouholetou praxí ORL, který je kandidátem na hejtmana ve Zlínském kraji za SPD.

„Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch viditelně znatelně trpěl už od vypuknutí pandemie covidu-19. Byla na něm znát únava z psychického vypětí, kdy se ocitl pod tlakem okolností, předsedy vlády, opozice i médií. Pro člověka bez patřičného odborného medicínského vzdělání a bez mimořádné psychické odolnosti je velmi těžké takový tlak ustát. Jeho rozhodnutí tedy rozumím a lidsky ho chápu,“ říká renomovaný expert.

Byl Adam Vojtěch dobrým ministrem?

„Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl z mého pohledu průměrný ministr zdravotnictví. Nepozoroval jsem během jeho působení ve vedení tohoto resortu žádné zásadní změny k lepšímu, spíše jenom pomalu pokračující personální rozklad našeho zdravotnictví. Také jím tlačená elektronizace zdravotnictví se omezila pouze na e-recepty a e-neschopenky, což tvoří jenom malou část informací, které je nutné ve zdravotnictví sdílet. Na druhou stranu patří k rekordmanům z pohledu délky doby, po kterou zastával tuto funkci – pokud ho srovnáme s jinými předchůdci na postu ministra zdravotnictví,“ míní politik.

Jsou nějaká pochybení v práci ministra Vojtěcha?

„Nevýhodou pana ministra Vojtěcha je možná trochu nejistá prezentace faktů oproti ministrovi vnitra Hamáčkovi. Určitě by měl snadnější pozici, pokud by byl lékař či přímo epidemiolog,“ říká pan Zlínský.

Jak pan Zlínský vnímá zhoršující se situaci s koronavirem v Česku? Zasáhla nás pověstná druhá vlna pandemie?

„Raketový nárůst počtu infikovaných covidu-19 v České republice je velmi znepokojivý a nyní lze tuto situaci hodnotit jako druhou vlnu pandemie v České republice a nebál bych se říci i hlavní. Jak se situace bude vyvíjet, nelze přesně predikovat, ale epidemiologové zajisté mají různé formy modelů od mírného až po masivní nástup pandemie. Otázkou je, jestli existují k těmto scénářům patřičné reakce protiepidemické a společensko-organizační, nebo jsou navrhovaná opatření vymýšlena a realizována ad hoc, tedy jakousi improvizací a dohodou v časové tísni,“ říká Vladimír Zlínský, kandidát na hejtmana ve Zlínském kraji za SPD.

