Kulfánek s Hamplem ke Koněvovi a k regionálním pomníkům, které se před očima potichu mění

Poznámka: Všiml jsem si (autor článku), že se mění tu a tam pomníky (příp. památníky) padlým jak v I., tak II. světové válce. Nápisy na zrenovovaných pomnících získávají podivuhodně obecné konstatování. Přestává být jasné, kdo s kým bojoval, a za co… Když se dívám do zdrojů, většinou není jasné, kdy se měnily nápisy na pomnících, viz změna nápisu na všenorském pomníku. Jisto toliko, že byl změněn „po druhé světové válce“…

„V Krušných horách spolek Jizeran postavil pomník nacistům. Na původním pomníku byla dokonce svastika…“ (E. Kulfánek)

Sputnik: Pane plukovníku, na fotce pomníku ze Všenor (Obr.: 1) je vidět, že při jeho odhalení pomník vyhlížel jinak než dnes. Původně byl věnován padlým v I. světové válce, nyní je tam nápis – obětem válek a jména padlých byla odstraněna. Obecně vzato, celkově: Oběti (všech) válek jsou jistě i nepřátelští vojáci, například nacisté či vojáci wehrmachtu. Co tam dělá takovýto „všeobecný“ nápis? Například stejný nápis je také na pomníku před úřadem v Dobřichovicích. V místní knihovně jsem našel publikaci z roku 2006; uvnitř foto pomníku. Ani z ní nevyvěrá, zda nápis „OBĚTEM VÁLEK“ na pomníku v Dobřichovicích je autentický…

VIDEO: Dobřichovický obyvatel PhDr. Petr Hampl, Ph.D. – pár slov o dobřichovickém památníku

Plk. v. v. Emil Kulfánek: My v našem svazu ČSBS nedokážeme všechno sledovat. Nikdo nám nic nehlásí. Pomníky nám dnes již nepatří. Jako takové byly postupně předávány obecním úřadům s rozšířenou působností. Po vyjití zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech (pietních místech, tedy i pomnících) byly tyto předávány prostřednictvím inventur do péče a evidence ministerstva obrany. Ministerstvo je vrcholovým orgánem přes evidenci a celostátní péči o hroby, které se vztahují k oběma válkám: 1914-18 (I. světová válka); 1939-1945 (II. světová válka). Dle zákona je za „hrob“ považováno i pietní místo, může jím být i pomník… viz znění.

© Sputnik / Vladimír Franta Konečná podoba obrázků -Obrázek 1. Proměna všenorského památníku v čase

Obr. 1: Pomník „Obětem válek“ ve Všenorech (Horních Mokropsech) měl původně jinou podobu než dnes. Černobílá fotka je z 13. 8. 1922. Barevná je ze současnosti. Publikujeme se svolením Knihovny ve Všenorech

Emil Kulfánek: Pokud pomníky bylo manipulováno – vidím v tom úmysl: vámi zmíněným zevšeobecněním – docela pochybuju, že „obětem válek“ je autentický nápis, ale zapátráme po tom – se pietní místa postupně začnou vztahovat doslova na všecky oběti, tzn. i na nacisty-oběti (padlé nacistické vojáky). Konečně v celé ČR se začínají obnovovat i místa pomníků nacistickým armádám: wehrmachtu, ale i příslušníků SS… Konstatuji, že se to děje. Děkuji, že jste upozornili na změny, které doznávají regionální pomníky…

Navíc, co si dovolili v Řeporyjích, to je již dostatečně známo a je to pokračování „proměn“ regionálních pomníků neřkuli odstraňování, viz případ Koněva na nám. Interbrigády v Praze. Hovořím-li o Řeporyjích, mám na mysli instalaci pomníku vlasovcům, resp. Ruské osvobozenecké armádě ROA, která kolaborovala s nacisty…

Netuším, do jaké míry o „renovacích“ pomníků ví ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány, kterýžto pečuje i o válečné hroby…

© Sputnik / Obrázek 2: Proměna dobřichovického památníku v čase

Obr. 2: Pomník OBĚTEM VÁLEK v Dobřichovicích, jeho podivné proměny v čase. Foto dobřichovického pomníku otištěno se souhlasem Spolku pro vojenská pietní místa (vets.cz)

Emil Kulfánek: Podle zákona o válečných hrobech je válečným hrobem i pamětní deska či pomník, kde přitom nemusí být uloženy přímo ostatky vojáků (viz vymezení pojmu, pozn.). V tom případě pomník maršála Koněva musí být považován rovněž za pietní místo. A to, co se s ním stalo, přezkoumáno. Čím dříve, tím lépe.

Sputnik: Tuto informaci (o hrobech/pietních místech) nám potvrdil JUDr. Čestmír Kubát. Informaci telefonem rovněž verifikovali i na ministerstvu obrany… Kubát dále řekl, že přemístění pomníku se nemá traktovat jako péče o něj… O dalších aspektech odstranění sochy maršála Koněva jsme dříve hovořili s JUDr. Zdeňkem Opatřilem i JUDr. Jiřím Vyvadilem. Pánové se shodují v názoru, že relokace Koněva je pokusem přepsat dějiny. Že se to obrátí nejen vůči vykonavatelům, ale i proti tiše přihlížejícím…

Emil Kulfánek: Stanovisko obrany k situaci kolem Koněva ve světle řečeného působí zvláštně. To by pak ani památník obětem válek pod Emauzy neměl mít tento status, ani tam nejsou uloženy ostatky vojáků. Za určitou gradaci považuji evropskou rezoluci o výkladu dějin.

Regionální pomníky byly převedeny na města a do státní péče z důvodu toho, že spolek již neměl materiální základnu na údržbu. Každopádně ti, kdo mají ve správě pietní místa/hroby, musejí se o ně řádně starat. Pokud není jasně definovaný vlastník, péči vykonává majitel pozemku, potažmo obec, potažmo soukromý majitel. Zákon pamatuje i na sankce. Aféra Koněv si zasluhuje zvýšenou pozornost v tomto smyslu. K vašemu pozorování: Pokud chce vlastník či správce něco na památnících změnit (třeba nápis), rozumím tím text na pamětní desce, musí mít k tomu tak jako tak souhlas ministerstva obrany, potažmo odboru pro válečné veterány. Takto to funguje.

Sputnik: Na ministerstvo obrany jsem zavolal a tázal se, zda Dobřichovice požádaly o povolení provést změny na památníku, zda by nám zpřístupnili původní foto pomníku… Odpovědí bylo něco v tom smyslu, že dvoutisící léta byla již dávno a že „to není jednoduché“… Ještě lépe, „ministerstvo nemusí všechno vědět“… Bylo to řečeno možná v tom kontextu, že zdaleka ne vše se mu hlásí… Ve spolku pro Pietní vojenská pietní místa nicméně v telefonickém hovoru připustili, že památník v Dobřichovicích se změnil. Čtenářům to dokládáme i naším fotem.

© Sputnik / Vladimír Franta Obr. 3: Většinou bývaly pomníky dedikovány jasně vymezených událostem. Viz současná podoba pomníků ze Solopisk a Černošic

Obr. 3: Stále existují příklady pomníků, které jsou dedikovány jasně artikulovanému období. Viz pomník ze Solopisk či Černošic

Emil Kulfánek: My nejsme nadřazeni Spolku pro pietní místa. Ministerstvo obrany si také vede přehled o hrobech. Když se s tím budeme zabývat my jako občanský spolek, nezmůžeme nic. Orgány obecní a státní správy mohou žádat o peníze a jednat. To je to správné hřiště. Jak ten problém stojí a padá – jde jistě o pochybení obecní samosprávy a státní správy. To zdůrazňuji, jelikož povinnost péče vyplývá ze zákona, nemůže ji suplovat občanský spolek. Ještě bych rád podotkl, že správa neznamená povolení něco zásadně měnit…

Některým vrcholným úředníkům by se asi líbilo házet odpovědnost na jiné. Správná cesta je donutit náležité orgány jednat, a dále dle zákona pečovat. Čili jde o politické strany, orgány samosprávy, o orgány státní správy. Parlamentní politická strana by měla iniciovat podnět k přezkoumání a revizi, my to podpoříme svou účastí i fakty, která budeme shromažďovat, ověřovat a dále předávat…

Cílem autorů dění kolem přepisování a manipulování je vymazat historii. Je třeba do tohoto problému prakticky již hlučně tlouct. Vy přece nemáte být jediný novinář, kdo se o to zajímá. Naopak. Na náš spolek je vyvíjen tlak. Patrně proto, abychom nepoukazovali na výše uvedené nešvary a abychom radši asi mlčeli…

© Sputnik / Vladimír Franta Obr. 4: I v Běchovicích mají pomník, který zřetelně specifikuje, že je zasvěcen obětem I. i II. světové války…

Obr. 4: I v Běchovicích mají pomník, který zřetelně specifikuje, že je zasvěcen obětem I. i II. světové války…

Pane plukovníku, děkujeme za rozhovor. Všem ostatním, s kým jsme v dané záležitosti jednali, rovněž dík za sdělené informace a ochotu.

