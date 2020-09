JUDr Karel Hais: Skrytá nebezpečí Paktu o migraci a azylu EU

Ruské noviny Kommersant jakoby viděly budoucnost, když předpokládaly, že nespokojení zůstanou nespokojenými, a že se nepodaří překonat rozkol v názoru na migrační politiku Evropské unie. Názory těchto nespokojených lidí v Česku představují Aliance národních sil a organizace Český ombudsman z.s. ve své výzvě k vládě. Podstatu námitek vysvětlil v rozhovoru se Sputnikem jeden z iniciátorů dokumentu, doktor práv Karel Hais.

Migrační krize v EU

Podle jeho názoru se jedná o globální útok proti existenci a suverenitě národních států.

„Žádáme vládu ČR, aby vyslovila zcela jasný a zřetelný nesouhlas s novým Paktem o migraci a azylu EU. Občané ČR jsou takzvaně ‚zabaveni' a čelí problémům ve spojitosti s pandemií koronaviru, ale Evropská komise má jako prioritu rozmístění migrantů. Evropské unii již nevyhovují Dublinské dohody, už jí nestačí k dokončení celého plánu, a proto se snaží v dnešní hektické době využít chaosu a zmatení společnosti k dokončení svých ďábelských představ. Předmětná výzva není prvním a pravděpodobně ani posledním projevem nesouhlasu Aliance národních sil. Chceme, aby občané si jasně uvědomili, jakou politickou representaci máme,“ sdělil pan Hais.

Podle nového plánu by část členských států nadále přijímala migranty na svém území a zajišťovala azylové řízení, zatímco další by se na celém komplexu této politiky mohly podílet jinak – financováním azylových středisek nebo ostrahy vnějších hranic EU, pomocí zemím původu, pronásledováním a vyšetřováním pašeráckých sítí, poskytováním materiálních prostředků, lidských zdrojů a podobně. O tom mluvil například místopředseda komise Margaritis Schlas. Uvítala by Česká republika a další země, které odmítají otevřít náruč migrantům, takový koncept pracovně nazývaný „povinnou pružnou solidaritou“?

Podle pana Haise nelze přistoupit na žádnou hru se slovíčky, která jsou zabalena do rádoby ušlechtilých proklamací, jako je lidskost, solidarita, soucit atd.

„Jak můžeme souhlasit s financováním azylových středisek, když nechceme, aby zde azylanti byli? Jak můžeme souhlasit s financováním ostrahy vnějších hranic EU, když subjekty, které by to měly mít na starosti, jsou placeny za to, aby se migranti do Evropy dostali. Vyšetřování pašeráckých sítí nepřichází v úvahu, když tyto sítě plní zadání autorů tohoto šíleného projektu,“ domnívá se právník.

Vlastních migrantů je mu ale líto, protože si neuvědomují, jakou roli sehrávají. „S jediným, s čím by se dalo souhlasit, je podpora zemím původu, odkud jsou migranti verbováni. Muselo by se však jednat o adresnou pomoc, aby nedocházelo k zneužití,“ dodává pan Hais.

Následky roku 1989

Neočekává však, že by vláda na jejich výzvu reagovala.

„Žádnou odpověď nečekáme. Státní orgány nereagovaly v minulosti a budou v tom pokračovat i v budoucnu. Na trestní oznámení reagují stylem, že se nic nestalo a poučují nás, že si musíme dávat pozor, abychom se nedopustili trestného činu pomluvy nebo křivé výpovědi. Taková žalostná situace u nás je. Smyslem těchto a podobných aktů z naší strany je, aby se orgány státu jasně profilovaly, na jaké straně stojí. Jakou vůli plní. Jestli zájmy nadnárodních korporací, hlubokého státu nebo jen kolaborantů s cizí mocí. Rozhodně se nejedná o zájem České republiky,“ soudí doktor práv.

„Na otázku, proč se na vládu obracíme, když víme, že reagovat nebude. Pokud do reakce nepočítáme různé typy represí. Odpověděl bych otázkou. Proč se velmoci obrací na naši vládu, když dobře vědí, že žádné změny ve své politice neudělá? Proč se neobrací na skutečnou opozici. Proč podporují nastrčené politické strany, které se jen tváří jako opoziční. Samotné velmoci v rámci vnitrostátní politiky dělají pozitivní kroky, které ovlivňují celý svět. Když to člověk pozoruje, tak je nadšen. Pak se dozví, že představitelé těchto pozitivních proudů jdou za členy naší doslova protektorátní vlády a snaží se vyjednat smysluplné vztahy,“ líčí pan Hais.

Nicméně on i další lidé stejného myšlení pozorně sledují, co se ve světě odehrává.

„Protože jaké procesy ve světě proběhnou a jak se k nim postavíme, takový bude náš osud. Na závěr svých odpovědí bych chtěl uvést pár informací, které jsou alarmující a u nás se o nich prakticky nemluví. Ve své činnosti ombudsmana jsem poznal dokonale, jak je sociálně ekonomicky složena naše společnost. Celkový počet českých občanů je cca 10 milionů. Z toho je přibližně milion lidí v exekuci, tedy v bídě. Další milion občanů je v chudobě. Obchod s chudobou u nás je velice výnosným obchodem. Exekutoři a pseudopodnikatelé na tíživé situaci svých bližních vydělávají nehorázné peníze. Nedávno jsem se v Parlamentu ČR zúčastnil veřejného čtení na téma justice a vymahatelnost práva. V jednom příspěvku zazněla burcující informace. Týkala se toho, že v našich věznicích je až 40 % nespravedlivě odsouzených. Podle mého, na stavu naší společnosti se podepsala koncepce liberálně korporátního kapitalismu, kterou jsme začali realizovat po roce 1989. Koncepce dluhové politiky nás zavedla k obrovskému státnímu dluhu, vnitřnímu dluhu a zadlužení jednotlivých občanů. Jedná se o dluhy, které nelze splatit. Výroba nekrytých peněz a tvorba peněz z úroků nás dostala do područí nadnárodních korporací a cizích států. Stát nemá pod kontrolou naši ekonomiku, protože výrobní prostředky se předaly do rukou cizích subjektů. Toto vše zapříčinilo situaci, ve které se náš stát nachází. Vstup do EU nás stál biliony korun, když jsme se museli vzdát celých průmyslových a zemědělských odvětví, abychom neohrozili ekonomiku ostatních členských států. (viz. Přístupové protokoly k EU). Celková situace zapříčinila seskupování lidí do opozičního celku, kterému říkáme Aliance národních sil. Chceme, abychom se vyvázali ze všech zahraničně politických vazeb, které nás vmanipulovali do role kolonie. My jsme se v této zemi narodili, je to naše země a chceme ji zpět,“ prohlásil doktor práv.

