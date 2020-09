Ras Prymula? Česku věstí s novým ministrem zdravotnictví krušné časy

Bude si chtít Roman Prymula zasloužit medaili, kterou pro něho údajně chystá český prezident Miloš Zeman 28. října? S jistotou se nedá tvrdit první, ani druhé, ale jedno je jisté: pan Prymula je z jiného těsta než jeho předchůdce v křesle ministra zdravotnictví Adam Vojtěch.

Životopis Prymuly

Pan Prymula platí za experta a racionálního experta. Nebojí se hovořit o černém scénáři, který by mohl naši republiku potkat. Pamatujete, jak koncem března tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a dnes šéf tohoto rezortu v České televizi prohlásil, že omezení na hranicích mohou trvat i dva roky? To bylo tehdy pozdvižení.

A to pozdvižení je tu znovu. Ne, pan Prymula se nevydal na hranici a neomotává čáru ostnatým drátem. Česko se nemusí zavírat, straní se nás samo zahraničí. Na evropském kovidovém semaforu začínáme blikat oranžově, místy červeně. Naposledy nás za rizikovou zemi označilo Nizozemsko.

Ale proč to pozdvižení? Za ním stojí liberální opozice v Poslanecké sněmovně. Jakmile byl pan Prymula jmenován do funkce, lepšolidé z poslaneckých lavic spustili lamentaci.

„K nominaci Romana Prymuly říkám: Uvidíme. Má velkou popularitu a znalosti odborníka, pamatuji si ale i výroky o tom, jak je třeba zavřít hranice na dva roky. Proto říkám: Uvidíme, zda uspěje v nové roli: Zastaví chaos a zpomalí pandemii, nebo se bude řídit názory PR oddělení premiéra,“ uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

​Na to samé si vzpomněli i křesťanští demokraté. „Jmenování Romana Prymuly ve mně vyvolává vzpomínky na jeho výroky ve stylu ‚zavřeme hranice na dva roky'. Snad se nedočkáme podobných prohlášení a boj s covidem bude řízen chytře, systematicky a s rozumem,“ napsala na Twitteru první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.

​S notnou dávkou skepse se o novém ministrovi zdravotnictví vyjádřili také v TOP 09. Podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové není výběr Prymuly, který byl dříve náměstkem ministra zdravotnictví a po odchodu z úřadu působil jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, překvapivý. „Funkce zmocněnce pro vědu a výzkum byla funkcí čekatelskou, až se premiérovi bude hodit rezignace Adama Vojtěcha (za ANO). První věc, kterou musí pan Prymula vyřešit, je jeho živnost v oboru výroby zdravotnických potřeb,“ uvedla.

Takže? Opozice se bojí a vtahuje nového ministra zdravotnictví do politického boje o voliče. Oni se totiž blíží krajské a senátní volby. A to se ví, nemohou upustit takovou příležitost.

Prymula vs marketing

Ale jak je to? Opravdu se máme obávat sekáče na ministerstvu zdravotnictví? Jsou to jen strachy liberálů, nebo je na každém šprochu pravdy trochu? O tom Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Liberální opozice bude vždy rýpat, protože se vždy snaží dostat k veslu, ale musím říci, že v případě výroků pana ministra Prymuly si na to nevzpomněla jen liberální opozice. V pozici, kdy řídil krizový štáb, nás přesvědčil, že je schopen měnit své názory z hodiny na hodinu a ve společnosti tak vyvolat nedůvěru ke všem opatřením. V tuto chvíli, kdyby situace byla opravdu velmi vážná a byla by potřeba skutečně rázná opatření, tak právě kvůli zmíněnému chaosu, který vlastně přetrvává, by je velká část veřejnosti nebrala vážně,“ říká kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje.

Bude Roman Prymula tvrdší ministr než Adam Vojtěch?

Možná nejlepší

„Hlavně pan ministr bud ve střetu zájmů. Asi si všichni vzpomínáme na konec července 2016, kdy ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s okamžitou platností odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové Romana Prymulu. Důvodem odvolání bylo podle ministerstva závažné podezření ze střetu zájmů. Prymula podle zpráv v médiích inkasoval od soukromé firmy miliony korun. Pan premiér musel čekat, že si na kostlivce ve skříní současného ministra zdravotnictví všichni vzpomenou. Víme, že pan premiér dá na to, co mu poradí lidé z marketingu, a pro Adama Vojtěcha bylo těžké měnit kroky podle marketérů a zároveň řídit jeden z nejdůležitějších resortů. Pan ministr Prymula je voják, tak se očekává, že bude hůře ovladatelný a ráznější, což může být na jednu stranu dobře, ale může to mít i opačný efekt. To, jak se své funkce zhostí, ukáže čas," míní známá politička.

Jsou na místě obavy, že ministr Prymula zavře Česko na dva roky?

„Pan Prymula si musí uvědomit, že není jen voják a jako ministr zdravotnictví musí postupovat jinak. Není možné, aby v pozici ministra zdravotnictví měnil rozhodnutí, jak ho to zrovna napadne. Další omezování podnikání jako zavírání v určitou hodinu, omezování počtu osob na akcích může mít pro některé podnikatelské sféry fatální dopady, ze kterých se už nevzpamatují. A jsou to právě malí a střední podnikatelé a živnostníci, kdo jsou hnacím motorem naší ekonomiky,“ zdůrazňuje poslankyně.

„Opatření jsou určitě potřeba lokálně, ale nejsem příznivcem tvrdých plošných opatřeních. Opatření spojená s onemocněním covid-19 už dost poškodila kraje závislé na cestovním ruchu jako třeba Karlovarský kraj a z dalších opatření by se podnikatelé v oblasti lázeňství, cestovní ruch a služby na ně navázané těžko vzpamatovávaly, což by mělo důsledky i v zaměstnanosti,“ dodává.

Co paní Maříková osobně očekává od nového ministra?

„Lepší je neočekávat nic a být pozitivně překvapen. Dle mého soudu tento krok panu premiérovi Andreji Babišovi ještě více uškodí a nahrává liberální opozici na smeč. Osobně z jeho jmenování nemám dobrý pocit, nepopírám, že je to velmi dobrý odborník, možná nejlepší co máme, co se týká epidemiologie, ale jeho střet zájmů se pro mě neslučuje s postem ministra zdravotnictví. Když se k tomu přidá, že poté co byl odvolán z funkce ředitele FN HK, se stal náměstkem ministra zdravotnictví, kde neprošel prověrkou a musel skončit, tak byl jmenován vládním zmocněncem pro lékařskou vědu a výzkum a nyní usedá na nejvyšší post ve svém oboru a stává se ministrem zdravotnictví,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

