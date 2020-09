Roman Blaško v Řeporyjích ukázal dokumenty ad Koněv. Klaxony jej neumlčely. Pravda je venku

Kandidát do Senátu Roman Blaško učinil symbolický proslov, který včera 22. 9. 2020 přednesl (na protest) u řeporyjského kůlu. Kromě rekapitulace toho, co o Koněvovi víme, umožnil nahlédnout do dvou dokumentů, jež níže publikujeme. Jde o vyjádření prezidentské kanceláře a o pozici Ministerstva obrany. Zbytek Blaškova proslovu ke zhlédnutí ve videu.