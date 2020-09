Z Česka zní: Jak zachránit Assange? Navrhněme jej na Nobelovku míru či Sacharovovu cenu

„Shromáždili jsme podpisy asi 30 osobností. Chceme konfrontovat českou politickou scénu. Proto mezi signatáři není žádný aktivní politik. Chceme oslovit všechny. Hledáme spojence v zahraničí. Dáme příležitost i českým občanům a hnutím. Chystáme petiční archy.“ (Josef Skála)

„Kdykoli se mluví o demokracii a lidských právech, je za tím v posledních letech nějaká lumpárna, jako třeba pokus ukrást nerostné suroviny, případně privatizovat státní podnik. Podporou Assanga se nicméně my nechceme zmocnit US zdrojů… Je za tím naopak touha po tom, abychom žili svobodně, ve svobodné zemi.“ (Petr Hampl)

„Nerad vidím, když se na lidi (Assange) uplatňuje dvojí metr.“ (Ivan Vyskočil)

Co nalézáme v tiskové zprávě

„Vážení kolegové, obracíme se na vás jako mluvčí početné skupiny vědců, vysokoškolských profesorů, umělců a dalších aktivistů z ČR s následujícím námětem:

Zakladatel WikiLeaks zpřístupnil světu autentické dokumenty demaskující pozadí a motivy agresí pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí. Tváří v tvář vážným osobním rizikům, jež tím podstoupil, Assange významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů.

My sami jsme spojili síly napříč protiválečným spektrem. Stojíme o podporu každého hnutí, asociace i osobnosti, jejichž krédem jsou mír a demokracie. Pan Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty. Pokud se ji podaří odvrátit, bude pozice všech odpůrců válek a arogance moci do budoucna silnější.

„Před 40 lety jsem patřila k těm, kdo na Nobelovu cenu prosazovali Jaroslava Seiferta. Ten měl zastupovat umlčovanou kulturu. V našem úsilí nám tenkrát pomáhali spisovatelé z celé Evropy, viz Heinrich Böll a jiní. Tenkrát nebyl internet. Pracovali jsme v utajení. Úsilí jsme dovedli do zdárného konce. Teď nás s Assangem tlačí čas. Křičíme nahlas. Assangovi pomůže i proces udělení ceny. Pomůže mu z vězení…“ (Lenka Procházková)

„Velmi soucítím s panem Assangem, který je ve vězení. Já to zažil před 50 lety. Vím, jaké to je. Naše počínání má ještě jeden rozměr. Je to ona patočkovská solidarita otřesených.“ (Jaroslav Bašta)

Námět, s nímž se na vás obracíme, zazněl už dříve a v několika zemích. Dnes, kdy je pan Julian Assange vystaven akutnímu nebezpečí, je třeba ho podpořit co možná koordinovaným úsilím napříč kontinenty. Navrhujeme zformovat co nejdřív mezinárodní výbor, který se o to zasadí a bude naši společnou vůli tlumočit grémiu, jež o udělení Nobelovy ceny rozhoduje…

Apel k mezinárodnímu společenství podepsali (signatáři): Jaroslav Bašta (exministr), Petr Hampl (sociolog), Jan Kavan (exvicepremiér, ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN), Jan Keller (exposlanec Evropského parlamentu), Lenka Procházková (signatářka Charty 77), Jan Schneider (signatář Charty 77), Josef Skála (exprezident Mezinárodního svazu studentstva), Jan Campbell (analytik a publicista), Petr Hájek (šéfredaktor internetové revue), Jiří Jírovec (spisovatel a publicista), Oskar Krejčí (politolog), Jaromír Kohlíček (průmyslový manažer, bývalý poslanec Evropského parlamentu), Milan Matouš (historik), Stanislav Novotný (exprezident Policie ČR), Marek Obrtel (lékař), Petr Sak (sociolog), Michal Semín (spisovatel, exředitel Občanského institutu), Jiří Svoboda (scenárista a režisér), Karel Sýs (básník a předseda Unie čes. Spisovatelů), Jaroslav Štefec (vojenský analytik), Jaroslav Šulc (exnáměstek ministra financí), Ilona Švihlíková (ekonomka), Alena Vitásková (Ochrana lidských práv a svobod), Vladimíra Vítová (předsedkyně Aliance národních sil), Radim Valenčík (ekonom a vysokoškolský pedagog), Ivan Vyskočil (herec), Jiří Vyvadil (advokát a exposlance Parlamentu ČR), Jiří Žáček (básník), Petr Žantovský (novinář a spisovatel).

„Nelíbí se mi, jak jsou dlouho lidé drženi za mřížemi z politických důvodů. Pokud se někomu nelíbí, že byl přetřásán ve WikiLeaks, neměl páchat odporné zločiny.“ (Stanislav Novotný)

„Assange by se dostal do jiné pozice jako laureát Nobelovy ceny. Druhá strana udělá vše proto, aby Assange cenu nedostal. I to úsilí je cenné. Pokud se lidem připomenou Assangovy zásluhy, které záleží v prosazování všeobecné informovanosti, zvláště potom v otázkách světového politického dění, bude to ku prospěchu. V Evropském parlamentu jsem Assange navrhoval i na Sacharovovu cenu. Bohužel nominován nebyl. Asi tam chybělo trochu té odvahy. Očekávám monstrproces s Assangem. Současná propaganda se obchází bez argumentů.“ (Ivan David)

