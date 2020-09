Komise proti dezinformacím se rozjíždí. Budeme nestranní, zní z jejího nitra. Opravdu? Názor

Už cvakají ozubená kolečka. To se pomalu rozjíždí sněmovní komise pro hybridní hrozby. Brzo dostane svého šéfa a pak to pojede.

Dezinformátoři a šiřitelé fake news třeste se! Stálá komise pro hybridní hrozby Poslanecké sněmovny se chystá zahájit svou práci. Předně musí zvolit svého předsedu. K tomu by mělo dojít příští týden. A pak se začnou řešit zprávy, které mají mást českou společnost.

Jak komise vznikla

Co se ví? Sněmovní komisi pro hybridní hrozby by mohl vést poslanec ANO Robert Králíček. Člen bezpečnostního a rozpočtového výboru je podle podkladů jediným kandidátem do tajné volby, která by se měla uskutečnit příští týden 1. října.

Nová komise se má zabývat vlivem kybernetických útoků a šíření cílených dezinformací z ciziny na situaci v Česku. Každá ze sněmovních stran v ní má po jednom zástupci. Vládní strany zastupuje vedle Králíčka Ondřej Veselý z ČSSD. Za ODS je v komisi Pavel Žáček, za Piráty Jan Lipavský, za SPD Pavel Jelínek, za KSČM Jiří Valenta, za KDU-ČSL Jan Bartošek, za TOP 09 Helena Langšádlová a za STAN Jan Farský.

O co jde? Vznik komise si vydupali zástupci pravicové opozice v Poslanecké sněmovně. Chtěli ji založit už předloni, zřízena byla až letos v létě. A překvapivě bez vášnivých vystoupení nebo hulvátských výkřiků. Za její vznik hlasovalo 136 poslanců, proti byli pouze členové KSČM. Autorem návrhu byl výše zmíněný pan poslanec Králíček. Požádal o komisi a taky ji dostal.

A co takhle irácké „zbraně hromadného ničení“?

Budoucí šéf komise pan poslanec Králíček argumentoval její vznik následovně: „Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob. Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledku tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky.“

Zní to hezky, že? Jenže je tu kardinální problém. Kdo bude určovat, co je ryzí dezinformace? A může přijít dezinformace pouze z Východu, jak si utkvěle myslí pravicová opozice a lepšolidé? Ukázkovým příkladem dezinformace je prohlášení ministra zahraničí USA Colina Powella před Radou bezpečnosti OSN, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení. Přitom ukázal přítomným diplomatům jakousi ampulku. A? A nic. Do dneška se to považuje za pouhý omyl. Omyl utopený v hektolitrech krve a utrpení.

A už nezmiňujeme další, čerstvější případy. Jak to nakonec skončilo s přeběhlíkem Skripalem? Našly se v Sýrii chemické zbraně? Bylo by moudré, kdyby česká společnost byla bráněna i před takovým typem fake news, který se z nějakého důvodu objevuje na titulních stranách našich médií hlavního proudu.

Prvním tématem komise bude…

O sněmovní komisi pro hybridní hrozby Sputnik hovořil s jejím členem Pavlem Jelínkem, který je taktéž člen poslaneckého klubu SPD.

„Komise měla zatím úvodní zasedání, kde se schvaloval jednací řád. V současné době je na programu šíření dezinformací o covidu,“ popisuje politik.

„Zatím o takových prioritách nevím a za mne je důležité, aby se komise věnovala veškerým hybridním hrozbám bez rozdílu, o co a koho se jedná,“ zdůrazňuje pan Jelínek.

Existují nějaké prioritní oblasti, které komise chce zkoumat? Třeba Rusko a Čína, to je teď v módě.

Bude komise zasahovat proti hybridním hrozbám z USA nebo EU? Odtud jdou informace, které Česko ovlivňují. Stačí si vzpomenout na to, jak ministr zahraničí USA Colin Powell lhal o chemických zbraních v Iráku.

„Na tuto otázku jsem v podstatě odpověděl v předchozí odpovědi. Nebezpečné jsou veškeré dezinformace, ať jsou odkudkoliv,“ říká expert.

Je něco, o co by se jako člen komise chtěl zasadit?

„Ano a to je právě naprostá nestrannost směrem k hybridním hrozbám. Všechny ovlivňují dění v naší zemi bez rozdílu odkud pochází a na kterou oblast působí. Od veřejného zdraví po jadernou energetiku,“ říká Pavel Jelínek, poslanec za SPD.

