Premiér Matovič chodí po tenkom ľade, ktorý sa pod ním môže kedykoľvek preboriť. Názor

Problém je v tom, že táto spoločnosť pravdepodobne smeruje do konkurzu, v lepšom prípade do reštrukturalizácie, čo by za normálnych okolností bola len nemilá udalosť, ktorá by znamenala pre rodinu premiéra značnú finančnú ujmu.

Politický rozmer nabrala kauza po viacerých mediálnych vystúpeniach opozície, konkrétne na tlačovke strany Hlas, kde Peter Pellegrini vyslovil podozrenie, že premiér zneužil informácie, ktoré má z titulu svojej funkcie a jeho manželka si vklad vo výške desať miliónov, na rozdiel od väčšiny bežných vkladateľov, vybrala, čím došlo k trestnému činu zvýhodňovaniu veriteľa. Zaujímavé a nanajvýš podozrivé je, že po vyslovení takéhoto podozrenia premiér štyri dni takmer nijako nereagoval, ak teda opomenieme v podstate neuveriteľné tvrdenie , že nemá ani potuchy, kde jeho manželka investovala desať milión eur.

Viacerí analytici politického života sa domnievajú, že tím okolo premiéra vymýšľal legendu, ako celú kauzu prijateľným spôsobom vysvetliť. No a slovenská verejnosť sa dočkala skutočne bizarného vysvetlenia. Premiér vraj štyri dni na takéto vážne obvinenia nereagoval, lebo testoval lojalitu či skôr až servilitu svojich koaličných partnerov. Potom prišiel s vysvetlením, že jeho manželka síce v spoločnosti Arca, respektíve v jednej z jej dcér investovala tri zmenky v hodnote dvestotisíc eur.

Na tieto vyjadrenia vzápätí reagoval bývalý predseda KDH a rovnako bývalý poslanec OĽANO Alojz Hlina, ktorý podozrenia vyslovené Petrom Pellegrinim ďalej len potvrdil. Vo svojom blogu, ako aj na svojom facebooku, vyslovil viacero pochybností o pravdovravnosti premiéra Matoviča. Predovšetkým spochybnil termín kúpy jednej z deklarovaných zmeniek. Vo svojom blogu kladie nasledujúce otázky a ponúka nasledujúce vysvetlenie:

Viete, čo sa dialo 8. 4. 2020?

Začalo platiť obmedzenie pohybu osôb v rámci okresov cez veľkonočné sviatky.

Policajti na hraniciach okresu robili kontroly. Slovensko kolabovalo. Doprava určite. Do Bratislavy sa v zásade nedalo dostať. Minister Sulík natáčal videá v aute s poznámkou, že je to šialené.

Pamätáte ten chaos?

Asi áno. A ešte niečo sa dialo v tento deň.

Manželka I. Matoviča kupovala ďalšiu zmenku od firmy Arca Investments.

Tak to tvrdí I. Matovič.

V ten deň bola streda pred Veľkou nocou a aj v takýto deň niekto rozmýšľa, kde kúpiť dobrú zmenku.

Formality s kúpou zmenky asi nemohla ísť vybaviť do Bratislavy, tam sa nedalo dostať, neviem, či Arca Investments má pobočku v Trnave, alebo možno to celé riešili cez kuriéra. Netuším, ako sa to celé overovalo u notára.

Ktovie?

Každopádne však samotný nákup zmenky musel prebehnúť cez banku.

Keď je v uliciach chaos, akcie klesajú, vtedy investičáci s kamennou tvárou nakupujú akcie firiem a očakávajú rast, keď sa to ukľudní.

Nakúpiť však zmenky od predĺženej spoločnosti so základným imaním 100 000 eur v celkovej hodnote 600 000 eur v čase, keď je obava, že sa ekonomika zrúti, v čase, keď sú hotely, gastro zavreté a spoločnosť, od ktorej zmenky kupuje, má veľkú časť svojich aktív práve v tomto segmente, považujem za viac ako len odvážnu investičnú stratégiu.

Ale môžem sa mýliť.

Skutočne, nákup zmeniek v čase absolútnej uzávery celého Slovenska pred Veľkou nocou je veľmi podozrivý a nepravdepodobný. To však nie je všetko. Alojz Hlina, iste na základe insiderských informácií a na základe svojich zdrojov, rozvíja ďalšiu ešte zásadnejšiu teóriu, ktorá by manipuláciu s ohrozenými úsporami rodiny Matovičovcov logicky vysvetľovala.

Pripusťme, že pani Matovičová si kúpila zmenky.

V tomto prípade by to znamenalo, že prostredníctvom banky poslala 3 x 200 000 eur, spolu 600 000 eur do Arca Investment a zaistila si to zmenkami. Ak ideme teda veriť tomu, čo povedal Igor Matovič, stačí preukázať finančné transféry medzi manželkou I. Matoviča a firmou Arca investments.

Ak to Igor Matovič preukáže, je to plus-minus OK, ale ak nie, tak môžu vznikať rôzne iné vysvetlenia, špeciálne u ľudí, ktorí Matovičovi nedôverujú.

Áno, priznávam, že medzi nich patrím.

Arca Capital Funding sľubovala výnosy 6 % per annum. Ak niekto vložil 10 miliónov eur do Arca Capital Funding na rok, tak by mal mať výnos za rok 600 000 eur (3x 200 000).

Ak teda Matovič nepreukáže, že zmenky manželka naozaj kúpila, môže byť na preskúmanie relevantná aj táto alternatíva:

Investor si istinu, svojich 10 miliónov z jednej zo spoločností Arca skupiny vybral a s dlžníkom sa dohodol, že výnos z tejto transakcie mu zaplatí cez inú firmu a zaistené to bolo/je cez tri zmenky.

Alojz Hlina touto verejne deklarovanou hypotézou jasne naznačil, že je presvedčený o tom, že spoločnosť Arca v spolupráci s Matovičovcami spáchala trestný čin uprednostňovania veriteľa rovnako, ako tiež naznačuje skutočnosť, že Matovičovci pravdepodobne nielenže neprídu o svoj finančný vklad na rozdiel od ostatných veriteľov, ale dokonca vymysleli spôsob, akým sa dostanú aj k sľubovanému šesťpercentnému výnosu.

Skutočnosť, že Igor Matovič na toto verejné obvinenie Alojza Hlinu nijako nereagoval a ani sa nijako súdne či pomocou tlačového zákona žiadajúceho opravu nebránil, naznačuje, že Alojz Hlina môže mať veľmi relevantné informácie blízke skutočnosti. Zároveň je veľmi pravdepodobné, že pravda skôr či neskôr vyjde najavo a až potom to bude politický škandál tej najvyššej úrovne. Je síce pravda, že sa môže spoliehať, že ak reštrukturalizáciu spoločnosti Arca bude viesť vhodná osoba, informácie o tom, ako to bolo v skutočnosti, sa budú dať zatajiť. To isté platí aj v prípade, ak pôjde Arca do konkurzu a on zo svojej pozície premiéra dokáže ovplyvniť výber „vhodného“ správcu konkurznej podstaty. Každopádne, Igor Matovič sa ocitol na veľmi tenkom ľade, ktorý sa pod ním môže kedykoľvek preboriť.

