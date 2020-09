Oklamala česká armáda Slováky? Jde tu o pořádné kalibry

V červnu na první zahraniční návštěvu do Prahy zavítal čerstvě jmenovaný slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Na Ministerstvu obrany ČR ho přivítal ministr Lubomír Metnar. Oba politici označili spolupráci obou resortů za výjimečnou a na nejlepší možné úrovni. Během jednání diskutovali mimo jiné i o tom, jak zintenzivnit česko-slovenskou spolupráci v oblasti obranných průmyslů. Jenže? Skutek utek.

Bratři Slováci

Ministerstvo obrany ČR se rozhodlo nakoupit 52 samohybných děl Caesar za šest miliard korun přímo od francouzské státní zbrojovky Nexter. Za jeden kus zaplatí asi 105 milionů korun. Na tom by asi nebylo nic špatného. Vždycky se dá argumentovat podporou partnera ze Severoatlantické aliance, kdyby tu nebyla ta slovenská nabídka.

Tendru na nákup samohybných houfnic se účastnila slovenská zbrojovka Konštrukta-Defence. Dostala se do užšího výběru. Předností byla skutečnost, že nabízená děla Eva a Zuzana 2 jsou umístěna na podvozcích Tatry 815. Neprošla.

České ministerstvo obrany argumentuje tím, že francouzskou firmu Nexter Systems upřednostnilo proto, že houfnice Caesar je vyzkoušena v NATO. „Dělo Eva nemohlo být vybráno, protože nesplňuje základní podmínku české armády. Tou bylo nakoupit v NATO operačně zavedený zbraňový systém,“ řekl ekonomickému deníku E15 Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva.

Slovenská děla se přesto dostala do finále výběrového řízení. Zdroj deníku E15 blízký akvizičnímu procesu však míní, že s požadavkem, který rozhodl o vítězi, mohlo přijít ministerstvo až dodatečně. Že zřejmě nebyl součástí zadání, plyne i z reakce ředitele Konštrukty Romana Ušiaka.

„Z nám dostupných informací pro zpracování studie proveditelnosti zakázky nebyl definován požadavek na systém zavedený v armádě NATO,“ reagoval Ušiak na dotaz, proč firma nabízela houfnici, která nesplňovala údajně stěžejní kritérium české strany. „Tato podmínka musela být komunikovaná interně v procesu vyhodnocování zakázky,“ míní.

A to nevalně voní. Hned si člověk vzpomene na skandální nákupy letounů CASA nebo obrněných vozů Pandur. Ale i další kauzy, které se lepí snad na každý velký nákup zbraní pro naši armádu nebo jinou akvizici.

Smutnou tečkou je, že premiér Andrej Babiš veřejně vynadal na nedávné bezpečnostní konferenci ministrů obrany V4 šéfovi české obrany Lubomíru Metnarovi, že jeho rezort odmítl nakoupit houfnice od slovenského partnera.

Totální devastace našeho průmyslu

O zvláštním nákupu samohybných děl pro českou armádu Sputnik hovořil se Stanislavem Mackovíkem, známým politikem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.

„V prvé řadě si musíme uvědomit, že dřívější československý zbrojní průmysl byl zlikvidován zcela schválně (s tím souhlasí i Jaroslav Štefec, bývalý zástupce ředitele Úřadu pro dohled nad akvizicemi na ministerstvu obrany, pozn. red.). Počátkem devadesátých let, kdy moc v rozpadajícím se Československu převzala domácí mafie a zahraniční agenti - tedy služky cizích zájmů. Pod hlavičkou restrukturalizace a humanity došlo k totální devastaci našeho průmyslu - včetně speciální výroby. Naše strojírenská výroba byla v mnoha případech konkurenceschopná. To se týkalo i výroby zbraňových systémů. Tahle skutečnost vadila především Západu. Proto tehdejší prezident ČSSR V. Havel několikrát vydal prohlášení, že Československo svoji zbrojní výrobu zastaví (existují různé názory na roli Havla v tomto odvětví. Bývalý slovenský premiér Fico třeba obvinil Havla z neblahého podílu na paralýze slovenského hospodářství. Někteří však poukazují na to, že konverzi zbrojařství nenařídil Havel, pozn. red.). Tím dal V. Havel jasně znát, zda hájí zájem této země nebo zájem zahraničních výrobců zbraní. Omezování výroby se hodně negativně dotýkalo především slovenských podniků. Slovensko a ČR mají už z minulosti velmi dobré vazby v oblasti strojírenské výroby,“ zdůraznil pan Mackovík.

„Bohužel - obě republiky mají politiku zaplevelenou poskoky cizích zájmů. Proto se vzájemná spolupráce rozvíjí velmi rezervovaně a nedostává se jí náležité politické podpory. Firmy na obou stranách mají potenciál a dokáží spolupracovat. Ovšem politici jsou zaháčkováni v zahraničí a nepomáhají vlastním. Je obrovský rozdíl - mezi zájmy firem a odborníků a politiků. Proto armády ČR a SR jsou na takové personální a technické úrovni. Slovní proklamace našeho rezortu obrany o spolupráci je jen mediální tapeta,“ říká jednička Komunistické strany Čech a Moravy ve volbách v Libereckém kraji.

Opravdu jsou slovenské houfnice lepší než francouzské, jak Bratislava tvrdí? Opět tu vzniká stín jako při nákupech letadel CASA a vozů Pandur.

„Armáda by musela udělat porovnávací testy. Tam by se mohla ukázat pravda. Naše armáda má pořídit 52 palebných prostředků za částku ve výši 6 miliard korun. Političtí matadoři raději tuhle částku pošlou na účty západních firem. Slouží přece euro-atlantickým zájmům. Není náhoda, že v tzv. západním světě se do čela rezortu obrany dávají lidé, kteří armádě nerozumí vůbec nebo ani trochu. Pod krytím, že civilní ministr provádí kontrolu - tak je možné realizovat sebevětší hloupost. Neználek ve funkci ministra se lépe tvaruje potřebným směrem. Jde jenom o peníze a vše ostatní je druhotné. Často se nakupuje drahé a nepotřebné. Jen když peníze tečou na správné účty,“ soudí pan Mackovík.

„Která houfnice je lepší, tak to zajímá především vojáky. Politiky zajímá jenom vzájemná kooperace, udržení vlivu a byznys. Klidně do armády zavedou cokoliv, co bude k ničemu. Klidně vytvoří takové podmínky použití systému, že se stane skoro nefunkčním,“ říká renomovaný expert.

NATO a byznys

Jak si odborník vysvětluje, že se Slováci dostali do užšího kola tendru, když se předem vědělo, že nesplňují kritérium „operačně zavedeného zbraňového systému NATO“? Anebo to bylo šito na míru Francouzům?

„Vždy se najde důvod pro zavedení čehokoliv. Nebo naopak důvod pro odmítnutí čehokoliv. Západní zbrojovky mají politický vliv. Mají peníze a dokáží si přerozdělit zakázky a svoji sféru vlivu. Hnacím prvkem je zisk. Obecně platí, že státy nakupují zbraňové systémy, které už někde v armádě slouží. Pokud chceme kvalitu za rozumné peníze, tak by bylo řešením realizovat testy a porovnat parametry. Pokud je v zadání napsáno, že systém musí být operačně nasazen, tak je to posílení pozice výrobku, který je nabízen francouzskou stranou. Má-li slovenský systém Eva lepší balistickou ochranu a jinak srovnatelné parametry s francouzským prostředkem Caesar, tak bych se nebál pořídit slovenský výrobek. Nicméně zase budeme poslouchat árie o kompatibilitě a zkušenostech. V NATO je byznys stejně důležitý jako obsazování cizích území,“ míní politik.

A opravdu je toto kritérium důležité pro bezpečnost vojáků, nebo to je jen vhodný argument?

„Slovenské systémy Eva a Zuzana 2 mají být pro jejich obsluhu bezpečnější. Eva dokáže vypálit 12 ran a obsluha je pořád chráněna a nemusí opustit bojový prostor. Bezpečnost je důležitá. Nicméně tady se zase šije na míru tomu, kdo má větší vliv. Pokud chtějí rozptýlit pochybnosti, tak ať udělají porovnávací testy. Na jejich základě je klidně možné nasadit do výzbroje i zcela nový a nezavedený prostředek, pokud vykáže lepší parametry. To by bylo správné řešení,“ říká Stanislav Mackovík, vedoucí kandidát KSČM v Libereckém kraji.

