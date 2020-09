Kolik mu to hodí? Vůdce chvilkařů Minář jde do politiky

Dá Kalousek Minářovi pár facek? Vůdce chvilkařů do toho hodil vidle a jde za lepším. Chce se dát na politiku. A popřel to, co ještě nedávno hlásal.

Sotva nám ten podzim začal a už tu je hlavní zpráva této sezóny: Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek a teď chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb. Přebít to může jen výprask, který by Miroslav Kalousek vůdci chvilkařů uštědřil za to celé balamucení. Vyložme si to hezky podrobně.

Minář a odchod z Milionu chvilek

Vyrukovala s tím média, která Minářovi a Milionu chvilek fandí. Minář řekl serverům IHNED.cz a Deník N, že to minulý pátek zabalil. „Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky,“ uvedl. „Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici,“ zdůvodnil Minář odchod z funkce.

Podle Mináře je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. „Do deseti dnů po krajských volbách se rozhodnu definitivně,“ řekl k možnému založení nového hnutí a ke svému vstupu do politiky.

Zatím se podle svých slov stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli spolupracovat. „Je to opravdu široká paleta lidí. Mladší, starší, z regionů, z Prahy, mají za sebou velmi úspěšné kariéry z byznysu, akademické sféry, někteří mají zkušenosti i z politiky,“ řekl. Serveru IHNED.cz potvrdil, že se radí například i s poslancem, starostou Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským.

Zloděj křičí „chyťte zloděje“

To je pohled šířený médii hlavního proudu. A teď pěkně na rovinu. Minář všechny tahal za nos. Ne všechny Čechy, ale jen ty, kteří mu naletěli a chodili na Letnou a náměstí zlepšovat tu naši republiku. Minář brojil proti premiéru Babišovi a panu prezidentu Zemanovi - prý štěpí naší zemi. A co udělal sám? Rozštěpil opoziční tábor.

Před půl rokem jako vůdce chvilkařů se Minář snažil přimět pravicovou opozici ke spolupráci. Generálkou měly být brzké krajské a senátní volby. Někde se opozici podařilo uplácat společnou kandidátku. A co na to Minář? Nespokojeně se ofrňuje a zakládá vlastní partaj. To přeci dává smysl. A jako třešnička na dortu, aby ten rozbroj uvnitř opozičního tábora byl, jak se patří, Minář se chce spřáhnout se členem poslaneckého klubu KDU-ČSL Čižinským. Minář tím vyvolává maximální chaos a rozepře. Staví proti sobě ty politiky, kterým kázal, jak mají jednat společně. A to už je blízko k těm fackám od Kalouska.

Ale, podívejme se na to optikou Mikuláše Mináře. Vůdce chvilkařů asi cítí vyhoření. Lidi na jeho akce chodili v hojném počtu, ale ani Babiše, natož prezidenta Zemana k odchodu z funkce nepřiměl. Takže jaký to mělo všechno smysl? Proto se asi rozloučil s kariérou politického aktivisty a dal se na politiku.

Ačkoli je Minář nedostudovaný vysokoškolák, jedno si spočítat umí. Politika je výnosný byznys. I kdyby se nedostal příští rok do Poslanecké sněmovny, jakože to jsou velmi pochybné vyhlídky, stačí mu získat ve volbách alespoň 1,5 procenta hlasů, aby dostal štědrý zákonem stanovený příspěvek od státu. A z toho může být slušné živobytí.

Politická sci-fi

O nové politické kariéře Mikuláše Mináře Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Tento krok bylo možné očekávat. Ostatně před nedávnou dobou jsme o tom právě ve Sputniku hovořili. Potenciál první vlny aktivit hnutí Milion chvilek se jednoznačně vyčerpal, a to nejen díky nemožnosti organizovat hromadné demonstrace kvůli omezujícím opatřením v důsledku pandemie koronaviru,“ říká renomovaný expert.

„Na jednu stranu je třeba přiznat, že vedení hnutí dokázalo opakovaně dostat do ulic úctyhodné počty lidí, ale v závěru už jeho aktivity upadaly do pochopitelných stereotypů a začaly se objevovat i určité rozpory nutně vyplývající z politické povahy hnutí. Proměnu hnutí, nebo jeho části do podoby politického subjektu, anebo přímý vstup jeho šéfů do politické arény bylo lze předpokládat,“ dodává.

Není to přesně naopak, co vůdce chvilkařů požadoval? Chtěl jednotu protibabišovské opozice a teď ji sám tříští, když se paktuje se členem poslaneckého klubu KDU-ČSL Čižinským a uvažuje o svém politickém hnutí.

„Jednoznačně ano. Vznik dalšího politického volebního subjektu protibabišovského zaměření současný tábor tzv. liberálně demokratické opozice jednoznačně oslabí ve vztahu k jeho (po)volebním vyhlídkám. A to o to více ve chvíli, kdy probíhají jednání o vzniku jedné či dvou volebních koalic těchto subjektů – na jedné straně ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, na druhé Piráti a STAN. Jakousi ‚přidanou hodnotou' případné budoucí aliance pánů Mináře a Čižinského je její schopnost brát hlasy obou zvažovaným volebním koalicím. Z toho jsou jistě pánové Fiala, Bartoš, Jurečka, Rakušan a paní Pekarová-Adamová nadšeni. Naopak Andrej Babiš se zlobit nemusí,“ míní politolog.

Takže Milión chvilek byla jen vějička, politický marketing a lepšolidi se nechali nachytat?

„Celý projekt se v čase vyvíjel, přičemž rozhodujícím faktorem pro další směřování byla – pro organizátory na počátku jistě nečekaná – vysoká účast veřejností na jednotlivých demonstracích. Která ovšem byla výsledkem mnoha společensko-politických faktorů a byla i dobově podmíněná. Šéfové Milionu chvilek, nebo alespoň někteří z nich, si ji ovšem, mylně, vyložili jako podporu pro jejich osoby – a odtud byl už jenom kousek ke vstupu do politiky,“ říká pan Doležal.

Může ambiciózní nedostudovaný chlapec vést opozici a být Babišovým vyzyvatelem? Známý expert má v tomto ohledu zcela jasno. „Absolutně ne, to je představa z říše politické sci-fi,“ říká politolog Tomáš Doležal.

