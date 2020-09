Exhibice Novotného a Koláře v Senátu. Plakali nad svým neštěstím

Pomník hrdinnému sovětskému maršálu Koněvovi je zašantročený kdesi ve skladu, řeporyjské náměstíčko hyzdí pomník vlasovcům. Každý z rozumných lidí by si mohl myslet, že je konec. Páni starostové se zviditelnili, zahráli si na velké politiky, ale život jde dál. Tak to ani omylem.

Cirkus v Senátu

V Senátu, té instituci, která se teď považuje za předního obránce demokracie u nás v republice i zahraničí, se konalo veřejné slyšení na téma odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. A pěkně to tam létalo.

Politici a experti na dezinformace lamentovali, že Česká republika musí čelit zákeřným útokům zahraničních mocností. Ne ne, nejde o Spojené státy, které nám vyhrožují sankcemi kvůli digitálnímu zákonu. Hrozbou je Čína a Rusko. To se teď nosí.

Trpký pláč spustili kontroverzně známí pražští starostové. Je si pozvali do Senátu, aby se podělili o „zkušenosti s přímým zahraničním ovlivňováním práce samosprávy“. Přesně tak se jejich panelový příspěvek nazýval. O moudra byli požádáni primátor Prahy Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Jak to viděla média hlavního proudu? Pražská městská část Řeporyje čelila tlaku ze strany Ruské federace kvůli výstavbě památného místa vlasovcům, kteří se podíleli na osvobození Prahy. „Nikdo neměl zvenčí do toho co kecat,“ řekl Novotný. „Byli bychom špatní politici, kdybychom ustoupili od toho záměru o jediný milimetr,“ dodal. Ruské aktivity označil mimo jiné za „pár bezskrupulózně bolševicko inkvizičně mediálních manýr“.

Postoj vládních činitelů k nátlaku ze strany ruských představitelů starostu zklamal, neboť žádnou odolnost nepředvedli. Na slyšení Senátu by si zasloužili podle starosty dělat maximálně šatnářky nebo vybírat drobné za použití toalety.

„Ti, co je měli okřiknout z titulu svých funkcí tady u nás, se k nim přidávali, což bych nečekal. Měli by se stydět, kdyby to uměli. Mají třeba nejlepšího píáristu v zemi, ale co je jim to platné, když musí poslouchat (předsedu KSČM) Vojtu Filipa," uvedl Novotný. KSČM zajišťuje menšinové vládě ANO a ČSSD ve Sněmovně podporu.

Starosta Prahy 6 Kolář čelil nátlaku Ruska kvůli tomu, že městská část rozhodla o přemístění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Podle něj prezident Miloš Zeman v souladu s ruskou stranou tuto akci označil za „něco nelegálního“. „Prezident dokonale předvedl to, že by mohl být trojským koněm jak Číny, tak Ruska,“ uvedl Kolář.

Pan prezident Zeman se podle Koláře obklopil lidmi, kteří povyšují vlastní ekonomické zájmy nad zájmy českých obyvatel. „Není možné, aby úzká skupinka lidí působila na prezidenta republiky v tom smyslu, že obětuje zájmy České republiky pro své zájmy,“ řekl.

Jako příklad čínského nátlaku uvedl Kolář požadavek čínské ambasády, aby městská část přejmenovala společenskou akci Festival ambasád kvůli tomu, že na něj byli pozváni i zástupci Tchaj-wanu, který pevninská Čína považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Pražský primátor Zdeněk Hřib zase poukázal na ruský protest neobnovit na Staroměstské radnici pamětní desku k událostem z května 1945. Zdůvodnil to tím, že český text na rozdíl od ruského zamlčel informaci o pražském povstání. Hřib uvedl, že byl kvůli tomu pozván i k předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi, který podle primátora použil obdobné argumenty jako předtím ruský velvyslanec.

No řekněte sami, vážení čtenáři, není to dojemné? Všichni tito pánové nemají nic jiného, co by nabídli, a tak se zase pouští do povrchních urážek. Zase jsou za chudáky, kterým cizí mocnosti ubližují. Bezdůvodně, jak všem vykládají. Asi právě proto si je do Senátu pozvali. Jiné oběti toho hrozného Ruska kromě Novotného a Koláře totiž neexistují. A i s nimi se to má jinak. Oni nejsou oběti, jsou ti, kteří podpálili stoh a marně se snaží schovat sirky.

Jak ale mohou doufat, že jejich nářkům někdo uvěří? Všichni rozumní lidé vědí, jak se to má s pomníkem hrdinného sovětského maršála Koněva. Jak Kolář nechutně vtipkoval při demolici pomníku během nouzového stavu. A pak ta policejní ochrana před smyšleným zabijákem z Ruska. To vám byla komedie. Jenže Kolář, Novotný a Hřib si myslí, že je jim ubližováno. A ne náhodou dostali prostor před krajskými a senátními volbami. Ne náhodou právě v Senátu.

Nefungující stát. Á la Ukrajina?

O vystoupení pražských starostů v Senátu Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra a místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje.

„Každý fungující stát by měl mít koncepční čitelnou a konzistentní zahraniční politiku, která by měla důsledně vycházet z národních zájmů. Ta by kromě toho měla být navenek jednotná. Obávám se, že u nás neplatí ani jedno. Česká zahraniční politika bohužel není ani koncepční, ani konzistentní, natož aby byla jednotná a čitelná. Na tom, co je naším národním zájmem, bohužel neexistuje shoda. Teoreticky naši zahraniční politiku má určovat vláda a ta za ni má nést i odpovědnost. Bohužel skutečnost je této šedivé teorii na hony vzdálena,“ domnívá se politička.

Paní Marková poukazuje, že už od doby prezidentování Václava Havla máme více samozvaných center zahraniční politiky. „K Černínskému paláci tehdy přibyl Hrad, pak máme ještě sněmovnu s jejími výbory a nejnověji se zahraničněpolitické ambice projevují u senátního vedení a teď už i u jednotlivých starostů. Takhle přesně vypadá nefungující stát. Podobný chaos nemá paralely nejen v žádné zemi, se kterou se chceme srovnávat, ale nejspíš ani v zemích, ke kterým patřit nechceme. Nesmírně nás to ve světě poškozuje. Když se naposledy do takové situace dostala Ukrajina, vedlo to k ozbrojenému konfliktu,“ říká.

Jak ještě dlouho se pražští starostové budou stavět do role oběti „zahraničního nátlaku“? Může jim to ještě někdo baštit?

„Netuším, do jaké míry chování zmíněných komunálních politiků konvenuje jejich voličům, to se dozvím až společně se zmíněnými pány z výsledků voleb do obecních zastupitelstev. Zjevně jim to ale ‚baští' většina medií v čele s Českou televizí. Dokud jim bude ČT a ostatní aplaudovat, svoji komedii hrát nepřestanou. Takže moje odpověď na vaši otázku zní, bohužel, ještě velmi dlouho,“ říká paní Marková.

Kdo ovlivňuje Českou republiku

Akce se odehrála v Senátu. Nevidíme zde opět snahu Senátu zvýšit si popularitu u jisté části české společnosti?

„Máte jistě pravdu v tom, že Senát marně hledá v našem politickém systému svůj smysl a některým senátorům pak nezbývá, než využívat všechny možné i nemožné způsoby, jak na sebe upozornit,“ míní expertka.

Dělá vláda dost proti zahraničnímu vlivu, který má ovlivňovat naší republiku, jak se bojí Kolář, Novotný a spol?

„Smyslem zahraniční politiky je ovlivňovat v souladu se svým národním zájmem jiné země. Ovlivňovat se nás snaží nejrůznější státy, nejen Čína nebo Rusko, ale třeba i takové Slovensko, Itálie, USA nebo Německo. To je naprosto v pořádku, pokud k tomu užívají prostředky legální podle mezinárodního práva. My si pak z toho máme vybrat podle toho, co je v souladu s naším národním zájmem a všechno ostatní s díky odmítnout. Když ale nemáme jasno o svých národních zájmech, můžeme se v tom jen chaoticky plácat, jak se to děje nyní,“ míní politička.

„Obávám se, že se to nezlepší, dokud si napříč politickým spektrem neujasníme řadu zásadních otázek, například, zda chceme další prohlubování evropské integrace, zda chceme přijímat vousaté syrské sirotky, zda bombardování Srbska bylo nelegální nebo naopak humanitární, zda nás v roce 1945 sovětská vojska přišla osvobodit nebo naopak okupovat, zda byli sudetští Němci odsunuti nebo vyhnáni. A v neposlední řadě třeba i to, zda je v našem zájmu obchodovat s Čínou a Ruskem nebo naopak kráčet v čele jejich kritiků,“ říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

