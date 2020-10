Budou politici třít bídu s nouzí? Co jim přichystala Schillerová

Šáhne ministryně financí Alena Schillerová hluboko do peněženky politiků? Koronavirus trápí nejen nás občany, kteří by si rádi zazpívali, ale především ekonomiku. A proto by bylo nemístné, kdyby politici dostávali přidáno ke svým už tak štědrým platům.

Návrh vlády

Ministryně financí Alena Schillerová chce vzhledem ke stavu veřejných financí a ve snaze najít úspory ve státním rozpočtu prosadit, aby se pro příští rok zmrazily platy všech ústavních činitelů. Kromě politiků se to bude týkat i soudců či státních zástupců.

Kam půjdou ušetřené peníze? Z vlády zní, že by se měly použít na přidání zaměstnancům v sociálních službách. Podle něj by si měli polepšit o deset procent. Jenže je tu otázka, není to jen na oko? Některé politické strany chtěly být ještě přísnější.

SPD navrhovala zmrazit platy poslanců a senátorů, vláda ve svém nesouhlasném stanovisku ale upozornila, že platy nelze upravit pouze u části ústavních činitelů. Pirátský návrh, který podepsali i zástupci KDU-ČSL a STAN, se týkal i soudců a znamenal by v příštím roce úsporu půl miliardy korun.

Pokud by zákon zmrazil platovou základnu na letošní úrovni, jak navrhovaly obě opoziční strany, pak by základní měsíční plat poslance a senátora zůstal na letošní úrovni 90 800 korun, základní plat prezidenta by nadále činil 302 700 korun hrubého a premiéra 243 800 korun. Pokud se však nic nezmění, pak by v dalším roce vzrostly příjmy ústavních činitelů zhruba o devět procent. Řadový poslanec a senátor by dostal přidáno asi 8 100 korun na 98 900 korun měsíčně.

A ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD si chtěla vykasat rukávy a pořádně se do platů ústavních činitelů zakousnout nůžkami. Paní Maláčová navrhovala, aby se politikům a soudcům platový základ snížil trvale. Prezidentovi, premiérovi, členům vlády, poslancům či senátorům by podle propočtů ve srovnání s dneškem v budoucnu klesl plat nejméně o pětinu, soudcům pak minimálně o třetinu. Ministryně práce se svým návrhem však nepochodila.

Takže? Politici na mizině nezůstanou a ta solidarita není moc velká, jak by to mohlo vypadat. Jen aby se na záměr zmrazit platy po volbách nezapomnělo. Víkend uteče jako voda, hlasy se sečtou a vše se může vrátit do starých kolejí dobrých nápadů, ale nesplněných slibů.

Zmrazit platy…lékařům?

O zmrazení platů ústavních činitelů Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD, místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru a místopředsedou podvýboru pro daně, cla a loterie.

„My jsme navrhovali už v minulosti zmrazení platů ústavních činitelů do konce funkčního období této Sněmovny. Většina poslanců to však odmítla, včetně vládních. Teď, pár dnů před krajskými a senátními volbami, oznámil předseda ANO a premiér Andrej Babiš, že ministerstvo financí chce zmrazit platy ústavních činitelů na roky 2021 a 2022. Podle Babiše by se peníze, které stát ušetří zmrazením platů ústavních činitelů, měly použít na přidání zaměstnancům v sociálních službách. To je takový typický předvolební výkřik, protože ve skutečnosti to tak významná částka nebude. Nicméně v době ekonomických těžkostí státu je toto opatření, které doposud vláda odmítala, namístě,“ říká renomovaný politik.

Pan poslanec upozorňuje na nápad, který vznikl na úřadu vlády. Pokud by byl schválen, tak by zcela určitě vyvolal protesty.

„Vláda také přišla s nápadem zmrazit platy státních zaměstnanců s výjimkou učitelů, což je nespravedlivé vůči pracovníkům ve zdravotnictví, policistům či hasičům. Lidé, kteří denně nasazují své životy pro naše zdraví a bezpečnost, si zaslouží důstojnou odměnu za svoji práci. Tento nápad vlády je nehorázný,“ říká pan Hrnčíř.

Politika jsme se také zeptali, jaký krok v oblasti platů by byl vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci nejrozumnější.

„Vláda by měla zajistit růst platů pro příští rok pouze o inflaci, aby se příliš nesnižovala životní úroveň obyvatel. Měla by zvýšit základní slevu na poplatníka, aby nízkopříjmovým skupinám pracujících zbylo více peněz v peněžence. Dále bude třeba vyčlenit finance pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, protože se dá očekávat jejich enormní nasazení v boji s covidem-19,“ míní poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

