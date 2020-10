„Kdybych veřejně prohlašoval, že mě otrávil Putin…“ Odborníci a politici z Česka ve slovech Navalného vidí rozpor

MUDr. Jaroslav Dvořák: Otravu Novičokem by nikdo nepřežil. Pokud byla dávka poddimenzovaná? Nevím, jak by šla vypočítat. Pokud Navalnyj neměl přímo zemřít? Kdo z toho má největší užitek? Oficiální verzi, že se Kreml pokusil Navalného otrávit – nevěřím.

Stanislav Novotný: Není důležité, co říká Navalnyj. Důležitá je objektivita. Tu zde trochu postrádám…Je podezřelé za prvé, že se prý chce vrátit do země (Ruska), když tam měl být předtím údajně otráven. Navalnyj tvrdí, že jej otrávil Kreml, ba přímo prezident Putin. Takto jsem to dneska slyšel v médiích.

Kdyby chtěl Navalného Putin otrávit, je logické, že by se mu to na území Ruska snadno povedlo: má k dispozici aparát, který je považován Západem za všestranně výkonný. Pořád by mohl zrušit volby a udělat různé administrativní restrikce. Kdyby tam moc Putin chtěl…

Pokud jde o absence dalších vyšetřovacích verzí, jedná se dle mého o věc účelovou. Kriminalisté musí případ uzavřít, zpracovat, dojít k poznatkům…. Zde se mluví o sankcích, ačkoli, co přesně víme? Veřejnosti se nic nepředložilo. Slyšíme slova, slova, slova. To v této branži nemůže stačit.

Copak se Navalnyj nebojí? Jak říká, chce se vrátit do RF. Pak je to vše jen hra. Jsem přesvědčen, že se Navalnyj Kremlu vůbec nebojí. Dalo by se tu dále různě spekulovat, což teď nechci. Opravte mě, pokud si vybavuji, nebyl Navalnyj dříve vyšetřován po podnikatelské linii? Je tohle důvod, aby se do Ruska vážně vracel?

Předtím byl v Rusku zadržen, hrozilo mu i vězení. Nakonec se mu nic nestalo. Takže chce-li do Ruska „po tom všem“, je to i známka toho, že je to super Nebojsa. Já nevěřím, že ta jeho nebojácnost je jen tak. Jinak se snad jednou dozvíme, za kterou stranu Navalnyj vlastně hraje, abychom ještě nebyli překvapeni. Uvidíme. Co bych ani Navalnému ale nepřál je to, aby z něj Západ udělal oběť ruské totality. To by mi ho již teď bylo líto. Asi by se pan Navalnyj měl zamyslet, zda pro něj nebezpečný není právě ten Západ… (co jej tak obhajuje) …

Jaroslav Štefec: Kompaktně popsáno a jednoduše: kauza Navalnyj mi nedává smysl. Jedině snad množství peněz, které někdo za to vše inkasuje, o čemž jsem přesvědčen. Jinou variantu nevidím. Absurdní je prohlášení, že to, co Navalného otrávilo, byl Novičok… Jediný podobný útok takovou látkou skončil úmrtí všech, co se k tomu nachomýtli: Hovořím o vraždě oligarchy Berezovského a o úmrtích lidí kolem něj (britské soudnictví nedokázalo říct, jestli v případě Berezovského šlo o vraždu nebo sebevraždu, pozn. red.).

Novičok je bojová látka. Zda očekávat nějaké přežití po kontaktu s ní? Naivní. U použití Novičoku je velmi nepravděpodobné, že by měl postižený šanci přežít. Jsem bývalý voják, viděl jsem filmy určené pro armádu. Vím, jak vypadá smrt Novičokem. Nevěřím kampani Navalného, zejména ve spojení s Novičokem.

Kreml potřebuje Navalného živého a zdravého. Ví se o něm vše, je to průhledný člověk. Nemá se kam rozvíjet a co dál generovat. Spíše je to jeho smrt, která by mohla vyvolat určité akce v zahraničí a i Rusku. Pokud se do Ruska vrátit chce, pak nejspíš proto, že je v Rusku v největším bezpečí.

Robert Vašíček: Kdybych veřejně prohlašoval, že mě otrávil Putin, jak to činí Navalnyj, určitě bych se nevracel do Ruska (říkáte, že to prý chce) … Nevracel bych se tam, kdybych byl v hledáčku travičů jako opozičník. Podívejte na Tichanovskou, působí z jiného území, preventivně… Takhle to totiž nese rysy kampaně, jež má očernit hlavu Ruské federace. Nápadné je to, že ruská opozice není schopna postavit rovnocenného soupeře Vladimiru Putinovi. Z neschopnosti plyne antikampaň využívající Navalného. (…)

Všem respondentům děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.