V Pekingu si toho všimli velmi dobře: jde o to, jak byly vyrobeny speciální nášivky na rukávy pro účastníky amerických manévrů u pobřeží Kalifornie.

Můžete se pokochat pohledem na ně: na kusu látky je červenou barvou zatřená mapa Číny, nad níž se vznáší bojový dron amerických ozbrojených sil. Tento poměrně starý nebeský stroj se nazývá Smrtka (tedy smrt), a proto je na nášivce vidět i mrtvá hlava.

Opakujeme, že manévry byly sice útočné, byl nacvičován výsadek na nějakých ostrovech, ale u amerických břehů, Čína nebyla uvedena jako předpokládaný nepřítel a nášivky nebyly předepsanou součástí uniformy, byly vytvořeny speciálně pro tuto příležitost. Něco jako projev zvláštního smyslu pro humor námořních intendantů, neboť to byla přece hra, téměř paintball. Ale v Číně je humor trochu jiný než ve Spojených státech, a tak na tuto událost zareagovali. Nášivky „jsou obecně vnímány jako velmi neobvyklé“, „jedná se o mimořádně drzou provokaci“, „rozdmýchává se tak nepřátelství mezi čínskou a americkou společností“ ... No a nevyhnutelné: pokud agresor skutečně zasáhne čínské území z těchto dronů, odpověď bude přiměřená...

Máme před sebou část dnešní mezinárodní reality, která se nazývá zvyšování americké agrese vůči Číně. Co je to agrese, odkud a proč pochází: z hlubin lidské podstaty. Existuje taková věda, která se nazývá etologie a zabývá se chováním zvířat (i lidí), ale obzvláště ráda zkoumá ty, z nichž lidé pocházejí - stádo opic. Zde je standardní situace: ve stádě začíná vznikat strach. Opice, jako každý živý tvor, se bojí mnoha věcí, ale přitom dobře ví, že je ostuda se bát, je nutné se bránit, jinak stádo zahyne, proto je nejlepší léčit svůj ostudný strach kolektivní agresí. To znamená, že všichni cení své silné žluté zuby a navzájem se podněcují k odvaze.

Je naprosto jasné, že Amerika se vážně polekala, když ve světě znovu (po SSSR) vznikla velmoc, která se jí v mnoha ukazatelích vyrovná. Zbytek jsou pouze pozorování z hlediska etologie. Mapa Číny na rukávu je ukázkový případ právě proto, že nikdo z vyšších vojenských nebo politických sfér očividně nenutil lidi ze třetí (východní tichomořské) flotily vymýšlet nějaké nášivky. Zuby se cenily čistě z iniciativy těch nejníže postavených. A nikdo by se o tom nedozvěděl, kdyby se fotografie nedostaly na stránky odborného časopisu pro vojenské letectvo. Ale právě z takových maličkostí, pokud je jich mnoho, vzniklo mnoho válek ...

I když dochází nejen k maličkostem, nejen k náhodám, ale k typickým reflexům v chování. Například zasedání Komise pro zahraniční politiku Sněmovny reprezentantů USA. Ano, tento případ také souvisí s Čínou a ostudným americkým strachem z ní.

V červnu tohoto roku se jistý Michael Pack stal šéfem vládní Agentury pro globální média (USAGM). Začal tam zavádět svůj pořádek a snižovat náklady na zjevně zbytečné, prostě neúspěšné programy. V rámci toho propustil několik vládních odborníků na Čínu a zmrazil peníze, které byly celá léta přidělovány na špionážní technologii, která pomáhala hongkongským bojovníkům proti Pekingu uniknout sledování. A byl podroben parlamentnímu výprasku za poškození amerických aktivit na podporu demokracie v Hongkongu.

Všimněte si časového faktoru: Peck nastoupil do své funkce až v červnu. V té době už bylo několik měsíců jasné, že hongkongské protestní kampani došel dech a že peníze americké vlády, tedy daňových poplatníků, byly promrhány. Chování úředníka je tedy naprosto pochopitelné.

Avšak zasedání v Kongresu nepochybně poškodilo prestiž země. Ano, vždy jsme věděli, že Američané zasahují do politického a veřejného života po celém světě, ale to bylo „obecně“, nyní je to však konkrétní a podrobné. Například všichni vědí, že „barevným revolucím“ předchází prudká aktivace stovek nevládních nadací a dalších organizací, které se často zdají být ne zcela americké, ale jako mezinárodní, nikoho. A najednou se veřejnost dozvídá, že tato málokomu známá vládní agentura USAGM se nezabývá pouze propagandou, mimo jiné z území cílových států. Existuje také přímá organizace v podstatě bojových akcí (tj. občanských střetů) na území jiných států. Ukázalo se, že tato agentura již roky dodává za hranice speciální vybavení, které místní policii brání v identifikaci účastníků pouličních masakrů, pomáhá jejich anonymitě na internetu atd. A na dodávku takového vybavení existuje při vládní USAGM zvláštní Fond otevřených technologií - OTF.

Toto není nášivka na rukáv. Jedná se o přímý zásah, ne-li agresi. Mimochodem, zveřejňování takových skutečností na parlamentních zasedáních by mělo donutit zamyslet se mnoho obyčejných bojovníků všech druhů „ barevných revolucí “, ať už jsou kdekoliv: teprve včera jste byl(a) rozzlobeným bojovníkem za demokracii, klidně blokujícím cesty a dnes už jste příjemcem zvláštního vybavení, které pochází od zahraniční a ne příliš přátelské vlády.

Mimochodem, ve stejném americkém Kongresu je dnes normou říkat, že Čína zasahuje do prezidentských voleb, které jsou naplánovány na 3. listopadu. Kromě jiného i proto, že v této (i když nejen v této) zemi analytici publikují přibližně stejné materiály o katastrofě amerického politického systému, které jsou publikovány i v amerických médiích. Stejné schéma: strach z určité hrozby, který je léčen vlastní agresí.

