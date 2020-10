Zemanová-Kopecká o volbách: Babišův šibalský trik zafungoval

Zemanová – Kopecká: Myslím, že ztížené podmínky, pokud jde o infekci covid-19, se na volbách nijak zvlášť neprojevily. Účast občanů v krajských volbách ve výši 37,9 % je zcela v normě, protože se ani dříve příliš velkému zájmu občanů netěšily. Dokonce byla účast o něco málo vyšší, než na volbách minulých (34,57 %). Daly by se spíše vnímat jako generální zkouška na parlamentní volby, které se v České republice uskuteční za rok, tedy v roce 2021. Takže virus v žádném případě účast ve volbách neohrozil. Zatím to nevypadá ani na pokus jakýmkoli způsobem zmanipulovat výsledky voleb, ale na definitivní hodnocení je ještě brzy. Až na drobná porušení, k žádným závažným excesům nedošlo. Podle předpokladů vyhrála strana Andreje Babiše – ANO. To potvrdilo skutečnost, že je český volič konzervativní a nechá se ukolébat úlitbami, či možná s nadsázkou „úplatky“ největší vládní strany. Přitom je to pořád stejný scénář, jen ten „úplatek“ se mění. Jednou je to kobliha, pak guláš nebo páreček s osobním rozdáváním pana premiéra, nebo jeho ministrů.

Tentokrát už musela vláda sáhnout hlouběji do kapsy – samozřejmě ne své vlastní, ale rozpočtové, tedy státní. Důchodci dostanou jednorázový příspěvek (dárek k Vánocům) ve výši 5.000 korun českých. Důchodcům to přeji, protože mám za to, že by si k důstojnému životu zasloužili i více, než tuto jednorázovou „kostičku“. Že to z národa tato vláda získá desetinásobně zpět, už tyto rozradostněné občany ale příliš nezajímá. Stejně jako je nezajímá, z které rozpočtové kapsy to bude vzato, nebo proč taková štědrost zrovna před volbami. Nicméně, výsledek se počítá, taktika uspěla a ANO se i tentokrát stalo vítězem krajských voleb. Nezbývá než blahopřát. Ale… Strana Andreje Babiše zvítězila v deseti krajích. Bude však muset skládat v regionech vládnoucí krajské koalice, což vůbec nebude snadné. Už z minulosti známe případy, kdy byl vítěz voleb vyšachován ostatními stranami, které se spojily proti němu. Tím spíš, že v jednotlivých krajích vytvářely ODS, TOP 09, Piráti, Starostové, KDU-ČSL už volební koalice, takže situace ještě může být zajímavá. Zda bude prospěšná pro občany krajů, je ovšem otázka jiná.

Celková scéna i směrování krajů tak zůstává podle mého soudu i nadále ve stejném duchu. Levice propadla, a z vlastenecky laděných stran uspěla v krajích jen SPD Tomia Okamury. Komunisté a ČSSD zřejmě ani po různých dopočtech nepřekročí pětiprocentní hranici. Nezadařilo se ani straně Václava Klause mladšího, jehož Trikolóra propadla velmi razantně. Bude také třeba vyčkat, jak se zachovají Piráti, kteří v některých regionech vytvořili volební koalici s různými stranami. Situace bude proto ještě chvíli nepřehledná, než se utvoří krajská předsednictva. Vcelku však žádná politická zemětřesení není odkud očekávat.

Změní se po volbách nějakým způsobem rozložení sil v Senátu? Bude už konečně odrážet celé spektrum politických nálad ve společnosti?

Pokud jde o senátní volby, tak už dnes je zřejmé, že pozice Senátu ČR zůstane stejná, jako byla doposud, protože levice a vlastenecké strany propadají ve všech krajích. Počet stran zastoupených v Senátu nejspíš po druhém kole stoupne a Senát se stane ještě barevnějším, ale také roztříštěnějším. Čím dál častěji zaznívají hlasy veřejnosti o nadbytečnosti Senátu, který jen vrací zákony, které schválí Poslanecká sněmovna. Kandidáti bývají nezřídka osobnosti nevýrazné a občan je tak nucen volit spíše toho, kdo méně vadí, jestli vůbec k senátním volbám jde. Jak to nakonec dopadne v senátu, se uvidí 9. a 10. října, kdy se bude rozhodovat ve druhém kole senátních voleb. Senát, který měl být pojistkou proti „svévoli“ koalic v Poslanecké sněmovně, se stal podle názoru mnoha občanů jen velmi drahou cestovkou a trafikou pro politiky, pro které už v Poslanecké sněmovně nezbylo místo.

Souhrnem lze říci, že po volbách krajských i senátních se nic mimořádného v České republice nezmění. Zda je to dobře, nebo špatně, ukáže rok, který zbývá do parlamentních voleb. Tam už půjde, nespíš o bytí a nebytí suverénního českého státu jako takového.

