Trumpova historická kampaň již byla označena za fašistickou. Názor

Přičemž spor již probíhá i kolem samotného „otcovství“ - a zde test na DNA nepomůže.

Tento spor zahájily loni noviny New York Times, hlavní protitrumpovská platforma. Tyto noviny v rámci oslavy 400. výročí příchodu prvních černých otroků z Afriky na severoamerický kontinent zahájily takzvaný Projekt 1619. Je těžké říci, jaký smysl původně vnesli jeho iniciátoři (zejména novinářka Nicole Hannah-Jonesová, která za to již letos dokázala získat Pulitzerovu cenu). Projekt přinesl určité pozitivní zprávy: říká se, že rok 1619 je ve skutečnosti rokem založení země, její rasové rozmanitosti a multikulturalismu, který se stal základem její současné velikosti.

Hannah-Jonesová však současně opírá svůj argument o skutečnost, že americké ideály demokracie a svobody byly zpočátku plné lží, jelikož byly založeny na otroctví. A pouze černí Američané je realizovali svým bojem za svobodu po mnohá staletí. Taková teze okamžitě vyvolala ve společnosti bouřlivé spory, které nakonec vyústily v konflikt dvou částí země: celá historie Spojených států je bojem „bílé“ a „černé“ Ameriky, což je ve skutečnosti bitva všeho regresivního a tyranského proti pokroku a pravdivé demokracii.

Ve skutečnosti jsme tento rok viděli vnější projevy této diskuse v průběhu všeobecného ničení nebo stěhování pomníků tak či jinak symbolizujících právě tu „bílou“ Ameriku. Je třeba zvláště zdůraznit, že to byly právě noviny New York Times, které během podněcování hysterie zvané „Russiagate“ nejvýrazněji obviňovaly Rusko z toho, že rukama svých fantomových „trollů“ podporovalo kampaň Black Lives Matter (Na černých životech záleží) a snaží se zavést do vnitřního amerického dialogu právě ony téze rozdělující společnost, za něž tyto noviny nakonec získaly Pulitzerovu cenu 2020. Znamená to tedy, že redakce NYT převzala taktiku „ruských trollů“, proti nimž tak tvrdě bojuje? Vypadá to však, že žádnou kognitivní disonanci při tom nepocítila. Hlavně aby ji Bílý dům neprohlásil v této souvislosti za „zahraničního agenta“.

Demokraté se ani moc netajili tím, že využívají přihřívání mezirasových vášní k mobilizaci afroamerických voličů k volebním účelům. Proto během celého letošního roku pilně předhazují témata Projektu 1619 k politické diskusi. Není náhodou, že bývalý prezident Barack Obama, který se stal hlavní hvězdou nedávného virtuálního sjezdu Demokratické strany, je učinil klíčovými ve svém projevu na podporu Joe Bidena. Prohlásil : „Jsem ve Filadelfii, kde byla vypracována a podepsána naše ústava. Tento dokument nebyl ideální. Umožňoval nelidskost otroctví a nezaručoval ženám, a dokonce ani mužům nevlastnícím majetek, právo účastnit se politického procesu. Ale v tomto dokumentu byla založena Polární hvězda, která poté povede budoucí generace: demokracie.“ To znamená, že Obama ve skutečnosti zopakoval teze Hannah-Jonesové a definoval je jako základní pro kampaň demokratické strany před volbami v roce 2020.

A republikánský kandidát nemohl na tuto výzvu neodpovědět. Donald Trump nečekaně pro mnohé svolal vědeckou konferenci o amerických dějinách do Národního archivního muzea, kde osobně přednesl hlavní projev, v němž prakticky vyhlásil válku Projektu 1619. Prezident prohlásil: „Levice zvrhla, pokřivila a znesvětila americké dějiny podvodem, falší a lží. Neexistuje lepší příklad než zcela zdiskreditovaný Projekt 1619 z New York Times. Tento projekt přepisuje americké dějiny a učí naše děti, že jsme byli založeni na principech útlaku, a ne svobody.“

Trump řekl, že díky tomuto projektu, který označil za „toxickou propagandu a ideologický jed“, je americkým školám vnucována „marxistická teorie“ dějin USA. Třešničkou na dortu v tomto projevu bylo oznámení, že prezident hodlá podepsat dekret o vytvoření Komise 1776, jejímž účelem bude příprava k 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti 4. července 1776 a „vlastenecká výchova“ ve vzdělávacích institucích.

Říci, že toto Trumpovo prohlášení vyvolalo bouři mezi demokratickými ideology, je hodně slabé slovo. Již několik dní různé historické společnosti, shromáždění intelektuálů a demokratická média píší rozzlobené výzvy. Americká historická asociace (nejstarší a jedna z největších organizací učitelů dějepisu ve Spojených státech) vydala zvláštní prohlášení, v němž označila akci pod záštitou Trumpa za „konferenci“ pouze v uvozovkách a prezidentův projev deklarující „nedostatečně informovaný názor na téma amerických dějin“, a nelítostně ho odsoudila. Do chvíle psaní tohoto článku podepsalo výše uvedené prohlášení 43 historických asociací a společností.

Organizace amerických historiků (další z největších profesních sdružení vědců specializujících se přímo na dějiny Spojených států) ostře obhajovala Projekt 1619 a myšlenku vytvoření Komise 1776 označila za „stranický trik zaměřený na omezení historické pedagogiky, potlačení poradní diskuse a náš návrat do dávné epochy charakteristické omezeným viděním americké minulosti“.

A takových rozzlobených prohlášení bylo v posledních dnech již učiněno obrovské množství. Nemluvě o reakci amerických a evropských médií. Arwa Mahdawiová, newyorská publicistka britských novin The Guardian, dokonce prohlásila, že myšlenka Komise z roku 1776 je důkazem „prudkého svržení Ameriky do fašismu“. Autorka přirovnala samotný pojem „vlastenecká výchova“ k „programu rasistické propagandy“, odhalující skutečný Trumpův záměr: „udělat Ameriku znovu bílou“.

Všimněte si, jak prudká je reakce na myšlenku, která je zatím ještě teoretickým projektem a jejíž realizace vyvolává velké pochybnosti už jen proto, že ve Spojených státech nemůže výkonná moc ovlivňovat osnovy vzdělávacích institucí. Není pochyb o tom, že tento tvrdý spor bude eskalovat přímo úměrně blížícím se volbám. Každopádně všichni čekají na odpověď Trumpova rivala. Například Financial Times píše: „Pan Biden nyní musí ukázat, jak se dívá na Trumpovu výzvu k vlastenecké výchově a útok prezidenta na Projekt 1619. Je nepravděpodobné, že se Bidenovi podaří vyhnout se odpovědi na tuto výzvu, neboť diskuse mezi demokraty a jejich ideology je příliš horká.

Historické války se tak již staly nedílnou součástí volební kampaně v roce 2020. A již způsobily značný rozkol v americké společnosti, která je i bez toho rozdělena na mnoho částí. Iniciátoři těchto válek zjevně doufají, že se jim po dosažení jejich hlavního cíle - svrhnout Trumpa z jeho trůnu - podaří tuto situaci nějak uklidnit a vrátit diskuse do civilizovanějšího rámce. V krajním případě existuje koneckonců dávno vyzkoušený lék: obvinit Rusy z rozdělení společnosti. Prostě se hlavně potom nesmí vzpomínat, že válka byla zahájena na stránkách právě těch novin, které z toho tradičně budou vinit Rusy, za což opět obdrží dalšího Pulitzera.

