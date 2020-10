Harabin pro Sputnik: Slované na Západě se nachází v mnohem horším právním a sociálním stavu než Afroameričané v USA

V jednom ze svých příspěvků na Facebooku jste uvedl, že Anglosasové přistupují ke Slovanům jako k podřadné rase. Jak se to projevuje v mezinárodních vztazích? Jaké jsou důvody tohoto přístupu?

Harabin: Vezmeme si sportovní oblast, která je bez nejmenších pochybností, pokud ne absolutně, tak určitě nejvíce permanentně politizovaná. Řídící organizace jednotlivých sportovních odvětví používají podprahově dvojí metr na stejnou přestupkovou situaci. Když je pachatelem Slovan, uděluje se nejpřísnější trest, když je třeba, tak je i diskvalifikován. Ale Anglosas, respektive Neslovan, není potrestán, nebo nastupuje postih ve formě napomenutí. Například cyklistika. Saganovi (pozn. slovenský vrcholový cyklista) je připisován i neexistující delikt a jeho soupeřům jsou tolerovány jakékoliv zákeřnosti, unfair zákroky. Tenista Srb Djokovič kontra jeho rivalové detto. Fotbal, mezistátní zápasy na evropských, světových, olympijských šampionátech i v juniorských kategoriích v důležitých postupových zápasech slovanský-neslovenský stát téměř vždy rozhoduje rozhodčí z neslovanského státu, který ho účelově vede i hanebným způsobem k vítězství neslovanského státu bez jakéhokoliv disciplinárního postihu (viz Slovensko-Itálie, jasný případ).

Úplně nesporným vstupem politiky do sportu suterénním způsobem bylo rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o zákazu účasti ruských sportovců pod ruskou vlajkou na Olympijských hrách v Jižní Koreji v roce 2018 kvůli „podezření“ z využití nedovolených podpůrných látek. Jako soudce trestných činů s téměř čtyřicetiletou praxí bych na základě důkazní situace prezentované MOV, která byla základem rozhodnutí o zákaze ruských sportovců, neuznal za vinného ani člověka obžalovaného za krádež třeba i jedné konzervy v Bille.

Tímto příkladem dokumentuji pouze to, jak Anglosasové z takového apolitického fenoménu, jakým byl sport, udělali hrubou vulgární politiku.

V mezinárodní politice si vezměte agresivní vražedné bombardování Srbů Američany a NATO v roce 1999, současné sankce EU proti ruské ekonomice bez souhlasu Bezpečnostní rady OSN. Neexistující souhlas Bezpečnostní rady OSN na jakoukoliv vojenskou nebo ekonomickou sankci je zjevným porušením mezinárodního práva, jako by došlo k jejich realizaci.

Toto jsou jen ty nejevidentnější a nejarogantnější projevy antislovanismu ze strany Anglosasů.

Cynická vražda slovenského občana Josefa Chovance v Belgii způsobila velkou rezonanci. Mluvilo se dokonce o paralelách mezi vraždami Afroameričana George Floyda a byl zaveden hashtag SlovakLivesMatter. Je vnímání a postavení Slovanů na Západě srovnatelné s Afroameričany ve Spojených státech?

Slované na Západě jsou nesporně ve velmi horší právní a sociální situaci než Afroameričané v USA. Proto se hromadně vrací do rodných států.

Slovensko a Česko stály u zrodu myšlenky slovanské vzájemnosti, současníci viděli v Rusku obránce před německou nadvládou a naději na získání nezávislosti, ale dnes je tomu jinak. Například česká kontrarozvědka vnímá panslavismus jako hrozbu pro stát. Co je důvodem tohoto obratu?

Ľudovít Štúr na sklonku života pochopil, že jeho orientace na Austroslavizmus byla nesprávná, a proto napsal nadčasovou knihu Slovanstvo a svet budúcnosti, kde prognózoval záchranu identity slovanských národů a křesťanství v Rakousko-uherské monarchii jen přes ruský národ a návratu k pravoslaví.

Nástupem islámské migrace hlavně v západní Evropě a likvidací katolického křesťanství i ničením jejich symbolů (katedrála Notre Dame a další) bude asi ruské pravoslaví, jak předpovídal Štúr, záchranou křesťanství v Evropě.

Průzkum veřejného mínění na Slovensku přes Globsec mu dává jednoznačně za pravdu i nyní, když podle jeho výsledků téměř 80 % lidí má pozitivní vztah k Rusku, k Rusům. Ostatně Slováci v 1. i 2. světové válce odmítli bojovat proti Rusům. To jsou nevyvratitelná historická fakta.

Jsou dnes myšlenky slovanské vzájemnosti aktuální a může Slovensko, jako tomu bylo dříve, hrát v panslavistickém hnutí důležitou roli?

Slováci už přes citovaného Štúra hráli, hrají a budou hrát důležitou roli, aktivně na všech frontách a ve všech možných oblastech v tomto směru konají, a právě ctí svoji povinnost jim danou, což vyplývá ze vzpomínaného průzkumu Globsecu.

Slované utrpěli během 2. světové války největší ztráty. Dokonce jste jednou řekl, že útok nacistického Německa na SSSR odstartoval „holocaust Slovanů“. Proč se Evropská unie dnes snaží z rozpoutání této nejkrvavější války obviňovat Sovětský svaz? Co stojí za těmito pokusy a jaké důsledky to může mít pro slovenskou společnost?

Toto je snaha právě Anglosasů přepsat historii, kterou nesporně vytvořili, financovali a orientovali Hitlera i přes Mnichovský diktát na likvidaci Slovanů, aby dokonce úpravou legislativy smazali svou nespornou vinu na rozpoutání 2. světové války.

Už jsem v předcházející odpovědi uvedl, že Slováci nikdy nepůjdou proti Rusům bez ohledu na přítomnost jakýchkoliv politických konstrukcí.

To jednoduše vyplývá z jejich všeslovanské mentality, která je na našem území zřejmá již minimálně 250 let, jak to historicky dokumentoval už v roce 1780 náš vlastenec Juraj Papánek v knize Prvé dějiny Slovenského národa.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.