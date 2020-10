Exkluzivní rozhovor Asada pro Sputnik: Erdogan podporuje teroristy a rozpoutal konflikt v Karabachu

Nyní o aktuálních událostech. My v Rusku nyní sledujeme regionální konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem. A samozřejmě v něm hraje svou roli Turecko. Nebudu hodnotit, jestli negativní nebo pozitivní. Rád bych však položil otázku ohledně Turecka a politiky Erdogana. V posledních letech se Turecko snaží maximalizovat svůj mezinárodní vliv. Vidíme jeho přítomnost v Libyi, zasahování do situace v Sýrii, územní spory s Řeckem a nyní otevřenou podporu Ázerbájdžánu. Co si myslíte o takovém chování Turecka a osobně Erdogana? Mělo by mezinárodní společenství tomuto neoosmanismu věnovat větší pozornost?

Dovolte mi vyjádřit se upřímně a jasně. Erdogan podporuje teroristy v Sýrii, podporuje teroristy v Libyi, byl hlavním podněcovatelem a iniciátorem nedávno vzniklého konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií v Náhorním Karabachu. Celkově je tedy jeho chování nebezpečné. Z různých důvodů. Za prvé proto, že je to odraz linie Muslimského bratrstva, což je extremistická, teroristická skupina. Za druhé, on zahajuje války v různých regionech, aby odvrátil veřejné mínění v Turecku od jeho akcí ve vlastní zemi, zejména po jeho skandálních vztazích s IS* v Sýrii. Všichni vědí, že Islámský stát prodával syrskou ropu přes Turecko pod ochranou amerického letectva a samozřejmě se Turci účastnili obchodu s touto ropou. To jsou jeho cíle a to je nebezpečné. Na otázku, zda by to mezinárodní společenství mělo vědět nebo ne. Pojem „mezinárodní společenství“ ve skutečnosti znamená jen malou skupinu zemí - velké mocnosti a bohaté země. Říkejme jim vlivné země na politické scéně. Většina tohoto mezinárodního společenství jsou spolupachatelé Turecka v podpoře terorismu. Vědí tedy, co Turecko dělá, líbí se jim, co dělá, Turecko je pro tyto země nástrojem k provádění jejich politik v tomto regionu, k realizaci jejich myšlenek. Proto - ne, vůbec nemůžeme počítat s mezinárodním společenstvím. Bylo by možné počítat s mezinárodním právem, ale to neexistuje: neexistují žádné instituce, které by zajistily uplatňování tohoto práva v praxi. V Sýrii se tedy musíme spoléhat sami na sebe a na pomoc našich přátel.

A ještě o konfliktu v Náhorním Karabachu. Přicházejí zprávy, že teroristé ze skupin, které dříve bojovaly v Sýrii, jsou přesouváni do zóny arménsko-ázerbájdžánského konfliktu. Můžete to potvrdit? Máte nějaké informace, že ozbrojenci jsou posíláni ze Sýrie do...?

Můžeme to určitě potvrdit. Ale ne proto, že máme důkazy, ale proto, že i když neexistují žádné důkazy, existují určité ukazatele. Turecko používalo teroristy z různých zemí v Sýrii. Stejné metody použili v Libyi - použili tam teroristy ze Sýrie, možná z jiných zemí. Takže k tvrzení, že používá stejné metody v Náhorním Karabachu, nejsou třeba důkazy, je to velmi pravděpodobné, protože, jak jsem řekl, k tomuto problému vedlo právě Turecko, které tento konflikt zahájilo: stimulovalo ho. Turecko chtělo něčeho dosáhnout a chystá se použít stejné metody. A můžeme s jistotou říci, že použije teroristy ze Sýrie a dalších zemí v Náhorním Karabachu.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

