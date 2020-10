Blaha k bezpečnostnímu fóru Globsec za epidemie: Co běžný Slovák nesmí, Američané mohou. Vrchol arogance a pokrytectví

Na své facebookové stránce Blaha kritizoval Čaputovu za její výroky ohledně Huawei. Podle něho hlavním argumentem je to, že Čínská lidová republika na nikoho vojensky nezaútočila a má dobré vztahy se Slovenskem, protože Číňané Slovákům neškodí.

„Prezidentka ale Čínu nenávidí natolik, že by konferenci zrušila kvůli reklamě na čínskou společnost, jejíž telefony používá mnoho Slováků,“ píše.

Mnohem více alarmující podle jeho slov je účast tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlua na stejném Globsecu. „Chtěl bych vám jen připomenout, že Turecko je zapojeno do ázerbájdžánské krvavé války proti našemu bratrskému arménskému národu. Umírají nevinní lidé. Také kvůli Turecku. Ale prezidentce Čaputové to nevadí. Vadí ji Huawei,“ vyjádřil se.

Informoval také, že včera Směr vyzval prezidentku Slovenské republiky, aby odmítla účast na Globsecu. Příčinou ale je ten fakt, že na Slovensku jsou veřejné akce nad 50 lidí zakázány, a Blaha si myslí, že je obzvláště pokrytecké, aby nejvyšší ústavní činitelé uctili událost, kde je 950 lidí. Podle Blahy je podivné, že současná americká agresivní kampaň proti Čínské lidové republice je důležitější. Na závěr svého příspěvku vyzval prezidentku, aby odmítla účast v Globsecu. Sputnik se poslance zeptal na význam současné konference a na její avizované účastníky.

Sputnik: Proč podle Vás slovenská vláda udělila výjimku konferenci Globsec, které se účastní kolem tisíce lidí za současné situace kovidové nouze? Je to signál, že se jedná o strategicky důležité bezpečnostní otázky pro Slovensko a další zúčastněné státy? Jak hodnotíte nezbytnost projednání těchto bezpečnostních hrozeb právě teď?

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.: Je to neuvěřitelně špatný signál pro slovenskou veřejnost. Kvůli vládním pandemickým opatřením nemůžete mít svatbu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít na fotbal, ani na protest proti vládě - nikam, kde je více než 50 lidí. Ale 950 lidí na militaristické konferenci Globsec jim nevadí. Dali jim výjimku, kterou lidé na Slovensku vnímají jako facku a výsměch. Očekávají od nás, že budeme stádovitě poslouchat jejich pokyny, ale oni sami je nedodržují. Myslím, že tento hanebný dvojí metr vidí každý. To, co běžný Slovák nesmí, Američané mohou. Je to vrchol arogance a pokrytectví. To, že se pod to podepsala svou účastí i prezidentka SR Zuzana Čaputová, jen ukazuje, že její patetické výzvy na odpovědnost lidí za času koronaviru jsou jen prázdné řeči a není třeba je brát vážně.

Jedním z účastníků bezpečnostní konference bude vůdce běloruské opozice Světlana Tichanovská. Lze toto pozvání interpretovat jako neformální uznání jejího politického vedení v zemi, kde se již konaly oficiální volby, a vládne prezident Lukašenko?

Tichanovská je loutkou v rukou západních mocností, které ji vystavují jako opičku na pouti. Nemá žádnou legitimitu a nereprezentuje nikoho, jedině sebe a pár křiklounů v Bělorusku. Je nedůstojné, že ji přijímá prezidentka Slovenské republiky. Jde zřejmě o pokyn z NATO, které má své mocenské zájmy v Bělorusku. Jsem přesvědčen, že bychom měli respektovat národní suverenitu jiných států a neporušovat Chartu OSN. Bělorusko je suverénní stát, Lukašenko je jeho legitimní prezident a Tichanovská je nikdo.

Na posledním zasedání V4 se český a maďarský premiéři jasně vyslovili proti setkání s Tichanovskou. Institucionálními partnery tohoto fóra jsou mimo jiné NATO a nevládní organizace National Endowment for Democracy za podpory vlády Spojených států. Dalo by se podle Vás tuto skutečnost považovat za pokus USA a řady zemí EU ovlivnit chod událostí v Bělorusku, ne-li prostřednictvím V4, pak pomocí mezinárodní konference na území Slovenska?

Samozřejmě, National Endowment for Democracy je známá společnost. Jde o mimovládní organizace financovanou americkou vládou, která organizuje majdany po celém světě, v minulosti zejména v Latinské Americe, ale je také aktivní v Bělorusku. Už dlouhá léta tam financuje opozici . A stojí i za slovenskou konferencí Globsec, kde se setkávají militarističtí a rusofóbní politici ze západních států, aby si kopli do Ruska či Běloruska. Česko a Maďarsko si uchovávají v této otázce zdravý rozum a úctu k mezinárodnímu právu, aktuální slovenská vláda bohužel nemá absolutně žádnou čest a pouze plní pokyny ze západních center.

Mezi řečníky na konferenci jsou avizováni vrcholoví politici a vysoce postavení zástupci předních finančních a technologických společností (prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, zástupce generálního ředitele WTO Alan Wolff). Znamená takové reprezentativní složení účastníků, že se plánuje vytvoření středoevropského střediska na Slovensku, které by odráželo bezpečnostní hrozby vyjmenované ve zpravodajských zprávách České republiky, Slovenska a Spojených států?

Američané vědí, že aktuální vláda na Slovensku je poslouchá na slovo, ale zároveň ví, že tato vláda brzy skončí, a když se k moci vrátí levice, tato vazalská politika vůči USA skončí. Nemyslím si tedy, že by ze Slovenska měli odvahu dělat centrum čehokoliv, neboť po změně vlády je jednoduše vypovíme pryč. Ale využívají ten čas, co mají, a své poskoky ve slovenské vládě chtějí maximálně vyždímat. Na šíření nenávisti vůči Rusku je však pro ně daleko vhodnější půdou Polsko či Česko, protože na Slovensku podle všech dostupných statistik je vztah většiny Slováků vůči Rusku pozitivní a naopak, lidé vnímají jako ohrožení světového míru USA. To, že současná vláda zrazuje naše slovenské zájmy, je jen krátkou epizodou a Američané jsou si toho vědomi. To odezní.

GLOBSEC je nepolitická mimovládní organizace se sídlem v Bratislavě. Její hlavní aktivita je každoroční GLOBSEC Bratislava Global Security Forum, které organizuje od roku 2005. Mezi jiné projekty patří konference Tatra Summit o evropských záležitostech nebo Chateau Béla Central European Strategic Forum. Její think tank zvaný GLOBSEC Policy Institute prezentuje širokou výzkumní oblast založenou na čtyřech pilířích. Hlavními produkty jsou politické studie a analýzy různých témat v oblasti mezinárodní politiky a bezpečnosti. Od roku 2016 je GLOBSEC nejen název jednoho z pěti top fór pro mezinárodní bezpečnost ve světě, ale též legální entita a organizátor fóra.

