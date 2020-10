Hrobař ČSSD se vzdaluje ze scény. Názor

Sociální demokraté zažili v krajských a senátních volbách nepříjemný debakl. Ne, že by si o něj nekoledovali. Levicový program stáhli na minimum, stali se z nich nevýrazní přidavači Andreje Babiše. Jen ten rudý svetr předsedy ČSSD Jana Hamáčka vynikl. V televizi. Jako ministr vnitra si však vysloužil kritiku za omezování svobody slova a útoky na politické konkurenty.

Trafika pro Petříčka

A volby? Tak ty tragickou situaci sociálních demokratů jen ukázaly v plné kráse. Reakce z nitra strany na sebe nenechala dlouho čekat. ČSSD se začíná drolit. Důkazem je následující zpráva.

Ministr zahraničí a místopředseda sociální demokracie Tomáš Petříček už nebude kandidovat do vedení strany. Chce se soustředit na Prahu a usilovat o předsednictví v pražské organizaci ČSSD. Uvedla to česká média hlavního proudu.

„Jsem rozhodnut pomáhat prosazovat politiku sociální demokracie i do budoucna, ale už nebudu kandidovat do vedení sociální demokracie. Chci se totiž soustředit na Prahu. Budu se ucházet o předsedu pražské sociální demokracie,“ prohlásil Petříček.

Prý chce pomoct znovu získat důvěru Pražanů a dát jim najevo, že se pražská sociální demokracie změnila a že přichází nová generace politiků, co se chtějí odstřihnout od minulosti a dělat věci jinak. „Nemám jiné ambice než se zaměřit na pražskou politiku,“ dodal současný ministr zahraničí.

To je originální přístup. Možná sebereflexe, možná Petříček chápe, že jeho vládní angažmá nejpozději za rok skončí a do Poslanecké sněmovny nemá nárok se dostat. Tak si chce zajistit alespoň teplé, ačkoli absolutně marné místečko v Praze. Pokud si třeba do té doby neusmlouvá místo velvyslance v nějaké prestižní zemi. To také nelze vyloučit.

Jedno je ale zřejmé, Petříček nechce být spojován se současným a budoucím vedením sociální demokracie. Z toho jednoznačně vyzařuje nevíra v politickou budoucnost kdysi vlivné a vážené strany.

Proč ve skutečnosti propadla ČSSD?

O dobrovolné politické degradaci ministra Petříčka Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Jsem přesvědčena, že pan Petříček si uvědomuje, že patří mezi hrobaře sociální demokracie, ale chce si před její smrtí ještě rychle umýt ruce, aby se pak mohl porozhlédnout po novém pěkném místě bez předchozích závazků. Čekala bych nějaké místo velvyslance a z ciziny se místopředsedovat stranu nedá,“ říká známá politička.

Je na tom ČSSD opravdu tak špatně, že docela populární ministr nechce mít s vedením strany nic společného a zašije se v Praze?

„Nevím, jestli je pan ministr moc populární. Bydlím na Praze 7, kde kandidoval jako lídr do zastupitelstva a jeho výsledek byl naprosto nejhorším výsledkem ČSSD od jejího obnovení. Popularita v médiích ještě není, jak je vidět, popularitou u občanů voličů. A jak jsem napsala výše, jsem přesvědčena, že za jeho záměrem je spíše zajištění vlastní budoucnosti, než pomoc umírající straně,“ míní paní Volfová.

Co stojí za problémy a nízkou popularitou ČSSD?

„ČSSD prostě opustila svůj dlouhodobý program ochrany sociálně slabých a pomocí těm, co pomoc skutečně potřebuji, ne těm, co se práci programově vyhýbají a vrhla se na témata liberální. Podporuje různé gay pochody, je zelenější než všichni zelení, vymýšlí nesmysly. A proto voliči opustili jí. Je prostě pro normálního občana, který chce pracovat a slušné žít, nepochopitelná. A bojím se, že s tímhle vedením jiná nebude,“ říká politická matadorka.

A nakonec zásadní otázka. Co může ČSSD oživit?

„Návrat ke kořenům, včetně návratu řady jejích členů, kteří kdysi právě pro nesoulad činů s programem odešli. Konec intrikaření a boje o první místa na kandidátkách a pak vládních či jiných postů pro vlastní ekonomické zabezpečení a návrat ke každodenní práci mezi lidmi s původním sociálním, vlasteneckým a republiku chránícím programem. Ale toho jsou současní sociální demokraté schopni snad jen slovy. Skutky jim chybí. A voliči to prostě vědí,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

