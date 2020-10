Mesiáš demokracie nebo reinkarnace Havla? Minář jde do politiky

To zase bylo divadýlko. Bývalý šéf chvilkařů přemýšlel, přemítal, dumal a zvažoval. A nakonec do toho praštil. A do politiky jde. Mikuláš Minář se rozhodl založit politické hnutí a s ním nejen projít do Poslanecké sněmovny, ale také porazit premiéra Andreje Babiše.

Nejprve oficiální zpráva. Bývalý předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář potvrdil, že s novým politickým projektem půjde příští rok do sněmovních voleb. Chce je vyhrát spolu s nynější opozicí. Oznámil to na svém facebookovém profilu.

Minář zopakoval, že chce s dalšími osobnostmi vytvořit projekt, který změní dynamiku hry a osloví voliče, které nynější opozice oslovit nedokáže. Hodlá k tomu přispět tím, že bude spojovat, mobilizovat, nabíjet lidi a dodávat jim naději. S tisíci dobrovolníků chce připravit „největší kontaktní kampaň v dějinách ČR“.

„Nechali jsme spoustu lidí napospas populistům. Pojďme jim nabídnout alternativu a přesvědčit je, že na jejich hlasu záleží,“ napsal Minář. „Věřím, že za rok budeme společně se současnou opozicí slavit přesvědčivé vítězství ve velkých volbách. Vítr se otáčí," doplnil.

Prostořeká prohlášení, na to je Minář machr. Kdo sleduje jeho poslední vyjádření, tak ví, že si toho bývalý hlavní chvilkař naložil opravdu hodně. Vidí se jako takový Havel pro tu dnešní generaci, která si žije v blahobytu a líbí se jí hra na bojovníky za demokracii.

Nejde jen o náš dojem. Na své facebookové stránce se neskromně nechal přirovnat ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. K hlavě slovenského státu můžeme mít všelijaký postoj, ale byla zvolena v řádných volbách. Minář? Ten je nikým nevolený svolávač lidu na náměstí a pláně.

Tak předně, Minář chce spojovat. Spojovat opozici, spojovat národ. Proti premiéru Babišovi a panu prezidentu Zemanovi. Jen ať to zkusí. Ale ze současného pohledu se zdá, že pohoří.

Ty hlavní argumenty jsou známé: bude tříštit opozici, je politicky nezkušený, není jasné, kdo za ním bude stát, není jasné, kdo bude tvořit jeho tým. O tom se píše a hovoří dost často. Ale je tu jedna věc, která překvapuje nebo možná děsí.

Minář je fanaticky přesvědčen, jako bigotní liberál, že uzme Babišovu hnutí ANO určitý počet voličů.

„Kdybychom vzali 5 procent voličů ANO, třeba 3 procenta nevoličů a ze 40 procent hlasů pro současnou opozici odsáli 5 procent, tak se zásadně změní po volbách poměr hlasů. Když Andreji Babišovi seberete 15 mandátů a přidáte je na hromádku proti němu, tak rozdíl je 30 mandátů," prohlásil chvilkař v rozhovoru pro DVTV.

To jsou buď bláhové sny, nebo Minář chystá něco, co přesvědčí premiérovi voliče. Premiér Babiš je populista. To není invektiva, to je fakt. A je to dobrý populista, ví, jak si udržet voliče. Co logicky musí Minář? Být ještě větší populista než pan Babiš.

Bude Minář rozdávat rohlíky místo koblih? Bude v jeho reklamách vystupovat Dominik Hašek? Bude se naoko tvrdě vymezovat vůči Evropské unii? Dokážete si to představit? Minář na Letné haní německou kancléřku Merkelovou. To by byl fór. Snad ten Hašek je reálný, zbytek věcí sotva.

Ona Minářovi asi ta sláva stoupla do hlavy. Vidí se jako ten, kdo očistí českou politiku a takzvaným stranám občanské pravice z opozičních lavic ukáže, jak se má ve volbách vítězit. A až narazí, až zjistí, že voliči mu na lep nesednou, bude skuhrat, že Česko není na něho, mesiáše demokracie, připraveno.

O politických snech Mikuláše Mináře Sputnik hovořil s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Já bych si předně pokládala otázku, kdo za tím vším opravdu stojí. Nedělejme si iluze, že by neznámý student češtiny a filozofie dokázal bez odborně řízené koordinace a velkých financí shromáždit davy lidí. Jen na Facebooku běžela reklama, která stála více než milion a čtvrt korun, to jsou opravdu velké peníze, které jen tak někdo nevěnuje neznámému studentovi češtiny.

Věnuji se dlouhodobě politickým neziskovkám a zaujalo mě například, že Milion chvilek byl také nepřímo financován i ČSSD skrze organizaci Transparency International, která od ministerstev řízených sociální demokracií dostává téměř polovinu všech svých financí, tedy asi pět milionů korun," upozorňuje politička.

Co může Minář nabídnout voličům, co nemůže liberální opozice?

„To skutečně netuším. Pan Minář staví na programu antibabiš, a to mi připadá už ohrané a nezajímavé. Dokonce mě napadlo, zda se svým vstupem do politiky nerozhodl opozici rozvrátit. Na druhou stranu, pokud by chtěl opravdu něco změnit, pak je vstup do politiky a boj o legitimní hlasy voličů rozhodně korektnější cestou, než vyzývat z pozice spolku, který měl za cíl ‚podporu a kultivaci demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice´ k odstoupení řádně zvoleného zástupce," míní expertka.

Je v opozičním táboře místo pro novou sílu?

„Z mého pohledu tam začíná být mírně řečeno už těsno. Každý máme nějaký cíl – já se chci například zasazovat o to, aby měl český volič u nás konzervativně pravicovou alternativu. Když se ale podívám na výroky pana Mináře, nic krom svržení premiéra není k dohledání. Těžko odhadovat, co bude chtít nabídnout, když ale sleduji, od koho má už nyní podporu, bude to nejspíš další uskupení, které nic nového nepřinese," říká paní Vachatová.

A teď klíčová otázka. A co politická kariéra dá samotnému Minářovi?

„To tuší nejspíš jen on sám, případně ti, co stojí za ním,“ říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj.

