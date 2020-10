V Berlíně úředníci nesmí říkat cizinec a černý pasažér. Kdy to přijde k nám?

Nejdřív to vymyslí Němci a pak se to dál šíří po celé Evropě. Naší republiku nevyjímaje. Nejde o pivo nebo kvašené zelí. Jde o věci škodící bezpečnosti států. Jde o novořeč politické korektnosti.

Uděláme si jednoduchý test, drazí čtenáři. Jak se nazývá člověk pocházející z jiné země? Cizinec? Jak se nazývá člověk, který využívá veřejný transport bez jízdního dokladu? Černý pasažér? Jak se nazývá člověk pocházející z jiné země žádající o pobyt kvůli pronásledování? Žadatel o azyl? Pokud jste takto odpověděli, tak všechny tři odpovědi jsou špatně. To by vám řekli němečtí úředníci.

Novou příručku pro úředníky mají v Berlíně. Tamní státní zaměstnanci už nemají říkat cizinec nebo žadatel o azyl. Obojí je údajně diskriminační. Nejde o žádnou konspiraci nebo fake news. Uvádí to média hlavního proudu.

V Berlíně už tak nemají existovat cizinci (čili Ausländer), černí pasažéři (čili Schwarzfahrer) ani žadatelé o azyl (čili Asylbewerber). Úředník má například slovo cizinec nahradit novým termínem „člověk s mezinárodní minulostí". Černý pasažér se má také změnit, příručka nabízí variantu „cestující bez platné jízdenky".

Příručka je mimořádně podrobná, má 44 stran a je součástí nového programu pro diverzitu. Navrhuje velké množství nových termínů za běžně užívaná slova. Nová pravidla pro úředníky přišla z tamního senátu, což je exekutivní orgán Berlína. Město je současně i samostatnou spolkovou zemí.

Není to první lingvistický konflikt, který v poslední době poznamenal naše sousedy. Nedávno německá média zaznamenala bitvu o populární výrobek zvaný cikánská omáčka, který je prý také diskriminační. Nově se má jmenovat maďarská papriková omáčka. A svět je hned lepší, chce se sarkasticky dodat.

Česko se už setkalo s jedním řádícím „cestujícím bez platné jízdenky", který byl „člověkem s mezinárodní minulostí“. Afričan Abdallah Ibrahim Diallo loni v létě znásilnil nezletilou 16letou dívku z Litoměřicka. Po sexuálním útoku jí odcizil mobilní telefon. Soud mu uložil čtyřletý trest vězení. Za znásilnění nezletilé přitom mohl dostat až deset let. Jak se objevil v naší republice? Do Česka se dostal na základě volného pohybu osob po Evropské unii krátce poté, co byl propuštěn v Německu z vězení, v němž strávil 46 dní za jízdu na černo a za vyhrožování pracovnici sociálního úřadu.

V novořeči německých úředníků by se jednalo o nedorozumění. V naší normální mluvě můžeme říct vše, jak je. Ale jak dlouho? Nebudou chtít naše úřady převzít německou zkušenost, aby se zaretušovaly podobné případy? A tím se vlastně připravila živná půda pro příjem migrantů neboli „lidí s mezinárodní minulostí“.

O ohýbání jazyka ve prospěch politické korektnosti Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

„Toto jsou důsledky degenerace západu pod vedením různých rudozelených stran. Nastupující neomarxismus dosahuje ještě větší destrukce společnosti než liberální demokracie. Chtějí totiž v zájmu globalistů, aby různé menšiny vládly střední vrstvě, která zůstává prozatím naštěstí stále většinou. Otázkou však je, jak ještě dlouho. Pojmenovávat věci nebo události správnými slovy bylo vždy dominantou pestrosti českého jazyka.

Doufejme tedy, že tyto současné ‚magorismy´ zůstanou v Německu a nás nějak výrazně nezasáhnou. Ostatně ať si Němci dělají v jejich zemi, co chtějí, je to jejich problém. Pokud si myslí, že používání přesných a výstižných výrazů je diskriminační, ať je nahradí jinými výrazy. Nedoporučoval bych jim s tím ale chodit k nám, zejména na Moravu, tam by s tím rozhodně nepochodili,“ říká regionální politik.

Nejsou to jen hlouposti, které mají zakrýt problém s integrací uprchlíků?

„Ano, jsou to naprosté hlouposti, a možná by bylo vhodnější právě použít nějaké výstižnější pojmenování. Třeba nějaké ty peprnější, právě ze zmíněné Moravy. Německo a vůbec celá řada západních zemí mají značný problém s integrací imigrantů a tak se multikulturalisté snaží tyto problémy obrátit jinam, aby se občané zabývali také něčím jiným. Takto je salámovou metodou kousek po kousku ukrajována naše svoboda. Přichází totalita, pomalu a plíživě pod rouškou demokracie. Stejně jako u nás po roce 1948 a bude srovnatelná s tou v Německu třicátých a čtyřicátých let minulého století. Jen stále doufám, že nebude mít takové katastrofální následky.

Západ již naprosto rezignoval na svou původní kulturu, střední Evropu je ještě možné zachránit. Proto se také podívejte, jak jsou kritizovány země Visegrádské čtyřky, zejména ty vzdorné. Polsko a Maďarsko si tyto nesmysly vnucovat nenechají a tak udeřily na Brusel. Budou zřizovat institut na zkoumání demokracie v jednotlivých zemích Evropské unie. Tento úder přišel jako odveta za kritiku Polska a Maďarska eurokomisařkou Jourovou, která se snaží neustále vměšovat do vnitřních záležitostí zmíněných zemí. Doufejme, že se přidá i Česká republika," míní expert.

Může se tato terminologie objevit i v Česku? Německo je blízko a určuje jistý trend.

„Určitě se o to budou pokoušet sluníčkáři a další šílenci i u nás. Domnívám se však, že u nás s tím moc šancí nemají a to právě k jedinečnosti našeho českého jazyka obohaceného o místní lokální výrazy. V Moravskoslezském kraji mají dokonce některé výrazy, kterými můžete pod stejným slovem označit mnoho věcí, předmětů, osob, ale i činností. Nemyslím tím třeba výraz CYP, ale ještě daleko peprnější vyjádření. A takový Němec tak vůbec nemusí vědět, o čem se vlastně ti lidé mezi sebou baví. A to je právě to jedinečné, co nám rozhodně nemohou vzít,“ říká pan Kalvoda.

Nejde jen o snahu jak zatraktivnit přijímání uprchlíků státy, které se této unijní praktice brání? Jako například naše republika?

„V každém případě se jedná o obyčejné vymývání mozků, kdy výstižná slova mají být nahrazena těmi nic neříkajícími názvy nebo souslovím. Mají zpochybnit skutečné pojmy, výrazy a významy. Když o někom řeknete, že je cizinec, tak víte, že to nebude rodák z Horní Dolní, ale prostě cizinec. Když o někom napíšete, že je vrah, tak je to člověk, který někoho zabil. Ať úmyslně nebo neúmyslně. Dnes nám takto i podsouvají, že žadatel o azyl je uprchlík. My však velmi dobře víme, že žadatelem a azyl je z drtivé většiny nelegální imigrant, který přišel do naší země nezákonným způsobem a porušil řadu pravidel a někdy i zákonů.

Proto je třeba používat přesné a výstižné výrazy či názvy, abychom dobře moc věděli, kdo je vlastně kdo, a co je zač. Tak to prostě je a ať nás raději nechají být. Český lev totiž zůstal lvem a není jen pouhým štěkajícím ratlíkem, jak by si v Německu přáli,“ říká Bronislav Kalvoda, místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.