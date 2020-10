Okamura: Covid Lockdown v ČR? Myslím, že premiér a vláda přenáší svůj neúspěch na lidi…

„Lockdown? Připadá mi, že se premiér a vláda snaží přenést svůj neúspěch [v boji c Covidem] na lidi. Alibisticky vydírají občany za to, že vládní nařízení nefungují […] Vlád by měla dát na stůl tvrdá data, z čeho vyplývají její rozhodnutí […] Likvidační plošná opatření si přece [vláda] nemůže cucat z prstu.“ (Tomio Okamura)

Jak hodnotíte výsledek voleb, pane předsedo?

Okamura: SPD skončilo na 4. místě; máme asi 100% nárůst počtu našich zastupitelů. Měli jsme jich 18, nyní jich máme 35. Víme, že můžeme spoustu věcí zlepšit. Čekají nás brzy klíčové volby, což jsou ty do poslanecké sněmovny, resp. příští rok v říjnu. Volby tudíž hodnotím kladně, mohlo to být i lepší, ještě zapracujeme. Srovnání s jinými stranami: ukázalo se, že tu jsou 4 strany, které mají jasnou volitelnost – hnutí ANO, Piráti, ODS a SPD. Ve volbách propadly jak ČSSD, tak KSČM. Ani nepřekročily 5 %. Ostatní strany také v podstatě nepřekročily. Byly tu i koalice STAN a KDU-ČSL. V krajských volbách byly úspěšné, na rozdíl třeba od Trikolóry, která má jediného krajského zastupitele.

Dříve se hovořilo i o možné spolupráci mezi SPD a Trikolórou. Jak to vidíte po volbách, čemu přisuzujete neúspěch Trikolóry?

Proč Trikolóra nezabodovala, to je asi na jejich analýzu [Trikolóry], moc jsem je nesledoval, měl jsem dost práce s tím, abych se věnoval voličům SPD. Voliči vše vyhodnotili tak, že Trikolóra získala jeden mandát krajského zastupitele. V žádném kraji z Trikolóry samostatně nepřekročili 5% hranici. Onen mandát byl díky panu Ivu Valentovi ze Zlínského kraje – jde o toho miliardáře; je senátor a v kraji má určitou podporu. Všeobecně platí, že když strana není úspěšná ve volbách, občané jí nevěří, nemá ten správný program. Třeba ta strana nemá ani vhodného lídra…

Co se týká spolupráce: ke spolupráci všech vlastenecky smýšlejících spoluobčanů vyzýváme. Otázkou je, zda je Trikolóra vlastenecky smýšlející stranou, když odmítá referendum o vystoupení ČR z EU. Dost si protiřečí, nicméně my budeme rádi spolupracovat s těmi, kdo mají programovou podobnost.

Soudím, že SPD – ukázalo se to po volbách – je na naší scéně jediný volitelný vlastenecký subjekt; reálně má šanci být zvolen(a) do Poslanecké sněmovny. Vyzval jsem všechny voliče, požádal jsem je, aby se sdružili pod značkou SPD. Prosím vás: pakliže budeme tříštit síly, pak klíčové volby do sněmovny – které jsou za rok – kvůli D´Hondtově metodě (přepočítávacímu kvocientu) rozdají více mandátů silným stranám. Hlasy, které [z našeho pohledu] propadnou, povedou k tomu, že tím posílíme Piráty, ODS a podobné strany. Pojďme se spojit proto, aby onu „sto jedničku“ nezískali piráti a „Ó-dé-eska“… Domnívám se, že by pro ČR bylo katastrofické, kdyby další 4 roky tuto stranu vedli Piráti, nebo TOP09: jsou ochotni jít do koalice s ODS. Měli bychom tomu zabránit. Krátce a dobře – vlastenci, pojďte pod značku SPD.

Jak se díváte na situaci kolem Covid-19. Je možný vůbec ještě návrat do starých časů, do doby před Covidem? Diváci nám píšou, že prý na sobě nemáme roušky…

K rouškám – jsme tu venku a dodržujeme rozestupy. Platí tu hlavně to, že tu žádné vládní nařízení neporušujeme. K vaší otázce. Již jsem o tom hovořil včera. Měl jsem schůzku s premiérem Andrejem Babišem, s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Byl u toho ministr vnitra Jan Hamáček a ministryně Jana Maláčová. Ptal jsem se, na bázi jakých že to dat se vytvářejí statistiky o počtu úmrtí na Covid. Nikdo z nich mi neodpověděl. Situace je taková, že u zemřelých „na Covid“ se neprovádějí v ČR pitvy. Potvrdil mi tuto skutečnost pan ministr Prymula i patologové z nemocnice Na Bulovce. Potvrdili, že některé pitvy sice proběhly, ale že u dvou lidí s Covid se tento vir neprokázal… Asi (záhadně, pozn. Okamury) vymizel. V jiné případě to bylo neprůkazné. Pan Prymula mi včera potvrdil, že v Evropě nyní nařízeno nepitvat pacienty s Covid.

Nechci nic bagatelizovat, jde-li o Covid, jen se ptám, z čeho vycházejí tak [drakonická] opatření. Stejně tak si vezměte počet hospitalizovaných, jen na titulních stranách médií… Ptal jsem se – „Pane ministře, vždyť všichni víme, řekl to i ředitel nej větší nemocnice ČR v Motole, že až 40 % hospitalizovaných, nemocných na COVID nejsou (byť mohou vykazovat pozitivitu, pozn. aut.) … Měli sice příznaky, vyléčili se.

Protože se ale jedná o hospitalizované seniory, domovy důchodců nespěchají s jejich návratem. Proto tito lidé dál pobývají na covidových lůžkách nemocnic. Proto jsou některé postele vykazovány jako coronavirové, ale obývají je lidé bez příznaků Covidu.“

Pan ministr mi na to odpověděl, že ano, že to ví. Proto se prý vyjednává s hotely, zda by nemohly vytvořit „sociální lůžka“ mimo nemocnice, aby to přestalo být vykazováno jako nemocniční lůžka s hospitalizovanými na Covid. Zdůrazňuji, nechci nic bagatelizovat – statistiky jsou zfalšovány a ministr to ví. Ví to i pan premiér.

„Na základě vágních čísel (nejde o ověřená tvrdá data, T. Okamura pro Sputnik, pozn.) se vyhlašují opatření, která likvidují miliony našich občanů. Lidi nemají peníze, přicházejí o práci, nemají na nájem, padají do exekucí, musejí si půjčovat. Jsou v dluhové pasti. Opravdu to považuji za velmi problematickou situaci. Dnes pan premiér vyhlásil, že když lidi nebudou dodržovat opatření, že udělá lockdown – ‚nikdo nesmí do práce', ‚nikdo nesmí z domu'. Na to bych chtěl říci: ‚Pane premiére, vždyť jsem si nevšiml na ulici, že by lidé byli zásadně neukáznění. [Tak proč to všechno?]'.“ (Tomio Okamura)

Premiér a vláda se snaží přenést odpovědnost za vlastní neúspěch na lidi. Alibisticky se snaží vydírat občany za to, že vládní nařízení nefungují. Dívám-li se kolem, Češi se chovají ukázněně, není to takové, jaké to bylo v Itálii. Vláda by měla dát na stůl tvrdá dat. Jen se zatím potvrzuje, že jsou statistiky nepravdivé. Pan Prymula mi dokonce řekl [ve videokonferenci, mám to tu v zápise], že mezi evidovanými s Covid na lůžkách – jsou „zdraví lidé“. Uznal, že je to v číslech vykazováno nevhodně. Opět, nic nezlehčuji, je to ale podivné. Lidé na mém FB mi píšou, že jsem jediný, kdo o tom nahlas hovoří. Měli bychom se [lidé] ozvat.

Takto likvidační opatření přece není možné cucat si z prstu. Budu žádat taky na panu ministrovi, ať předloží plán. Pan ministr Vojtěch jej předložit nebyl schopen. Nyní 14 dní čekáme na plán. Kdyby takový plán byl, lidé by měli čas se připravit. Lidi dostávají mzdu jednou měsíčně; nemohou dostávat (omezující, pozn. aut.) nařízení tohoto typu „ze dne na den“. Jsme opoziční strana, nemáme na to takový vliv… Prymula plán sliboval, opět jej nevyhlásil. Premiér Babiš označil Prymulu za největšího odborníka na tyto věci. A Výslede? – čísla nejsou, data nejsou, resp. „tvrdá“ data nejsou. Ekonomika jde do kopru.

V ČSSR jsme měli Lékařskou fakultu hygienickou. Pro Sputnik to potvrdil v rozhovoru ex-ministr zdravotnictví MUDr. Ivan David, CSc. Zrušila se. Měli jsme specializované nemocnice pro boj s epidemiemi (Sputniku v rozhovoru potvrdil PhDr. Josef Skála, CSc.), také se zrušily, dále se likvidovala infekční oddělení „normálních“ nemocnic. Jak to, že jsou nyní všichni „odborníci“ tak „zaskočeni“?

Stačilo by, kdyby probíhaly pitvy. Bohužel není zájem to dělat, aby tu skutečná data byla. Říkám – hraňme ohrožené skupiny. Životy jsou na prvním místě. Je třeba mít racionální základ, než se [existenčně] zlikvidují miliony lidí. Premiér Babiš mi řekl, že stát nebude mít na podzim a v zimně peníze, jaké měl [ještě] na jaře. Takto mi odpověděl na přímou otázku. Tzn. není schopný podpořit ekonomicky občany, naopak je teď ekonomicky likviduje. Lidé budou na ulici?

Řekl jsem: „Pane premiére, zrušte těch 80 mld., na drahé zahraniční armádní nákupy – na německá vozidla a francouzská děla a staré US vrtulníky. Proslýchá se, podotýkám, že Angela Merkel se omluvila s Babišem, že když ten koupí německá bojová vozidla, přestanou v EU řešit střet zájmů pana Babiše, který ročně čerpá na dotacích z EU miliardy. Diskuse o střetu zájmu skutečně utichla.

Proč nerozdělíme miliardy našim lidem, proč chce vláda podpořit německou a francouzskou ekonomiku? Považuji to za šílenou záležitost. Francie a Kanada stáhla vojáky z Afghánistánu. To samé bychom měli udělat i my. Za ¾ miliardy tam tvrdošíjně plníme závazky v NATO. Je teď třeba pomoci živnostníkům, malým středním firmám, důchodcům, invalidům… Zkrátka pomoci občanům vůbec. Vláda nechce škrtnout nepotřebné výdaje. Co se hygieny týká – dneska je tak špatně poskládaná, že krajské hygienické stanice jsou jakési samostatné jednotky. Proto se stalo, že když centrální orgány dávaly pokyny hygieně, někde je odmítli [na hygieně akceptovat], některé krajské orgány, prostě neposlechy. Je třeba restrukturalizovat hygienu. Dnes stát není schopen řešit či ovlivnit řízení hygieny, kde si dělají, co chtějí.

Stanislav Křeček včera na Radiu Plus hovořil, že stát nebude mít ani na důchody, protože jistí lidé nezískají potřebnou výsluhu let, že se již ani nezapočítává doba studia… Čili nejsou ani krátkodobé ani dlouhodobé prostředky…

Pravdou je to, upozorňujeme na to dlouhodobě, že pakliže nezvýšíme počet dětí z pracujících rodin – pak nebude na důchody. Potřebujeme zvýšit porodnost: více jak dvě děti na matku. Stát nic nedělá. My jsme již před rokem navrhli balíček „Rodina na prvním místě“, na podporu zvýšení porodnosti v pracujících rodinách. Navrhli jsme výhodné novomanželské půjčky pro pracující rodiny. Děti to potom svou prací státu vrátí. Pracují člověk přináší na daních a DPH státu peníze. Proto se vyplatí, aby stát investoval do pracujících rodin. To, co se nevyplácí, je investování do nepracujících či nepřizpůsobivých. Navrhli jsme ukončení dávek pro nepracující a nepřizpůsobivé – ti si z dávek udělali životní program. Náš návrh je ve II. čtení. Současná vláda tyto problémy dostatečně jasně neřeší. ANO spolu s ČSSD důchodovou reformu nemohou předložit ani po 7 letech! Proto reálně biju na poplach.

Chceme /SPD/ zvýhodnit daňově 1., 2. i 3. dítě., resp. ulevit na daním těm, kdo mají děti. Navrhujeme 0lovou daň z příjmů u jednoho z rodičů (nebo pro rodiče samoživitele). Státu se taková investice v budoucnu bohatě vrátí, až děti dorostou a budou desítky let pracovat. Pokud se nic neudělá, povede to ke zvyšování daní, prodloužení věku odchodu do důchodu. Nebo to skončí příchodem migrantů. SPD odmítá všechny tyto eventuality. Chceme to, co v Maďarsku zavedl premiér Orbán. Hned se v Maďarsku zvýšila porodnost.

Bylo by řešením vyhlásit předčasné volby a nechat vládnout „do času“ vládu odborníků?

Do sněmovních voleb chybí rok. Příprava i předčasných voleb by zabrala půl roku. Příští rok v říjnu budou klíčové volby. I kdyby se KSČM či ČSSD rozhodly, že ve vládě nebudou, asi se to už nějak „doklepe“… O tomto scénáři [předčasných volbách] jsme zatím v Parlamentu ČR neslyšel. Doba do řádných voleb je relativně krátká.

SPD navrhla cca 40 zákonů pro pracující lidi: některé naše návrhy zatím prošly. Vláda si osvojila náš návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Možná projde náš návrh na paušální daň pro živnostníky. Odbyrokratizovalo by se prostředí a živnostníci by měli snazší život. Lidi by měli mít chuť se sebe zaměstnat.

Pracujeme [SPD], jak můžeme. Blížíme se do (progredující, pozn. aut.) krize. Byl jsem včera na interním jednáním s premiérem Babišem. Řekl, že vláda nemá peníze, přitom nechce škrtnout nepotřebné výdaje (viz výše, pozn. aut.). Mezi jinými – vláda by měla škrtnout peníze na politické neziskovky, na propagaci EU i pozitivní diskriminaci. Hlavně – nevzbuzujme paniku. Média [přitom] vzbuzují paniku. Je potřeba občany uklidnit a dát jim jistotu a pocit bezpečí. Vláda to svými chaotickými opatřením, nepodloženými daty, nečiní.

Děkuji za práci všem zdravotníkům a veškerému zdravotnického personálu: dělají, co můžou. Je také důležité, aby vláda byla tím, komu lidé budou věřit. Zatím se to vládě nedaří.

Díky za rozhovor a ochotu.

Také děkuji.

