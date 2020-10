Americe nestačily peníze na vakcínu. Názor

Výroky amerického kontrarozvědčíka zazněly prakticky současně s prohlášením Donalda Trumpa, ve kterém prezident přiznal, že se vakcína proti koronavirové infekci objeví v USA až po prezidentských volbách.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Nevysvětlil to ale zákeřnými intrikami zahraničněpolitických konkurentů, ale jistými vnitropolitickými rozpory. „Mám za to, že má být (pozn. vakcína) před volbami, ale je do toho zamíchaná politika. Dobře. Mají vlastní hrátky. Bude hned po volbách,“ řekl.

Jako odškodné prezident Američanům slíbil, že poskytne, přičemž bezplatně, stejné přípravky proti covidu-19, které užíval sám. Pro USA se zdravotnictvím absurdním podle měřítka vyspělého světa, které si prostě nemůže dovolit obrovský počet občanů, je to velmi silná iniciativa.

Nicméně máme poslední Trumpovo prohlášení skutečně považovat za jisté odškodné, včetně ve smyslu PR, poněvadž téma vakcíny a jejího použití před volbami bylo závažnou součástí jeho předvolební kampaně.

Bílý dům vyčlenil na vývoj vakcíny přibližně 12 miliard dolarů, které byly rozděleny mezi domácí a zahraniční organizace příslušného určení. Například americká biotechnologická společnost Novavax dostala 1,6 miliardy dolarů.

Hlavní naděje však americká vláda, a nejen ona, vkládala do společného vývoje britsko-švédské farmakologické společnosti AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Souviselo s nimi také největší zklamání, protože vznikly vážné pochybnosti ohledně bezpečnosti jejich přípravku.

Jak je známo, ještě v létě USA, Británie a Kanada obvinily Moskvu z kybernetických útoků, jejichž cílem je získání informací o vývoji jejich vakcín. Nyní soudě podle Evaninovu vystoupení se koncepce změnila a do popředí jde sabotáž ruských tajných služeb s cílem zhatit úspěch výzkumu a vývoje na Západě.

Podle nich Rusové žádnou vakcínu nemají. I s tímto prohlášením přišel ředitel Národního centra pro kontrarozvědku a bezpečnost. Pro dobro nervové soustavy americké kontrarozvědky jim raději nebudeme říkat, že v Rusku bude za několik dnů zaregistrována již druhá vakcína. Tentokrát z novosibirského centra Vektor.

Když se ale podíváme na celý tento příběh z globálního hlediska, zdá se ještě více poučným než zvyk Washingtonu převalovat vinu za všechny své neúspěchy na pikle Moskvy.

Vítězství ve světovém závodu vakcín bylo důležité pro Washington nejen jako součást předvolební kampaně Donalda Trumpa, ale jako symbol neotřesné hegemonie USA ve světě, jako potvrzení toho, že Amerika je i nadále nejvyspělejší, s nejlepší vědou a technologiemi, mající největší možnosti, a také ze všech ohledů nej a nej zemí na planetě.

Finanční faktor hrál vždy podstatnou roli ve statutu USA jako globálního lídra. Také skutečnost, že tisknou nejvíc peněz na planetě, je dodnes jedním z úhelných kamenů jejich vůdčího postavení.

Mimořádně štědré financování Washingtonem vývoje vakcíny společnostmi z celého světa by mohlo být dvakrát, třikrát, a dokonce desetkrát větší. Vždyť Američané si to mohou dovolit.

Na jednu stranu to působí velkým dojmem, na druhou pouze zdůrazňuje rozsah neúspěchu. Protože ani 50, ani dokonce 100 miliard dolarů by nic v tomto případě nezměnily, poněvadž jsou úkoly, jež se nedají řešit jenom pomocí peněz.

V posledních letech USA pravidelně zjišťují, že obvyklé nástroje, které jim zajišťovaly dominanci ve světě, selhávají. Zpod kontroly vycházejí mladší zahraničněpolitičtí partneři a mezinárodní organizace, které si Američané zvykli považovat za vlastní. Ztrácejí účinnost nacvičené technologie práce s nepohodlnými, například barevné revoluce.

A nyní zazněl další signál, dalo by se říct poplašný, který připomněl, že dolar také není všemohoucí.

