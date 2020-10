Brousí si na Vystrčila kudly? Brzy může jako předseda Senátu skončit. Názor

V Senátu si jedni lepšolidé brousí kudly na druhé. A brzy je mohou pocítit záda politika, který byl ještě před nějakým časem vychvalován jako obránce havlovské demokracie. Ano, jde o Miloše Vystrčila. Když na to přijde, velmi brzy může skončit jako předseda Senátu.

Začneme oficiální zprávou. Senátní klub Starostů a nezávislých (STAN) chce jako nejsilnější frakce horní komory po víkendových volbách jednat s dalšími kluby o novém předsedovi Senátu. Místopředseda Senátu za STAN Jan Horník nicméně uvedl, že volba Zbyňka Linharta za STAN, který jako jediný obhájil svůj mandát už v prvním kole hlasování, by byla stejně důstojná jako znovuzvolení současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS.

Nový předseda by měl mít podle Horníka maximální podporu všech senátorů a senátorek. O Vystrčilovi, o jehož nominaci hodlají jednat občanští demokraté, uvedl, že klub STAN má několik výrazných osobností, které je možné postavit jemu na roveň. Na druhou stranu by podle něj měl Senát vyslat signál, že je sourodým celkem, schopným se domluvit, být opozicí Sněmovně i vůči Hradu. Poznamenal, že Vystrčil v tom odvedl mnoho práce a měl podporu.

Ve hře je ještě jedna varianta, která vás, drazí čtenáři, zajisté pobaví. Do čela Senátu by se chtěl postavit bývalý prezidentský kandidát, kterého s přehledem porazil Miloš Zeman, a dnes senátor bez politické příslušnosti Jiří Drahoš.

Drahoš na dotaz sdělovacích prostředků, zda se bude o funkci také ucházet, uvedl, že to závisí na vyjednávání klubu Starostů a nezávislých. „Této pozice se nezříkám,“ řekl se svou typickou nerozhodností.

Proč si tak senátní klub STAN troufá? Nejsilnější frakci by měli mít podle výsledků voleb Starostové společně s TOP 09, a to 28 členů. Podle zvyklostí tak budou mít hlavní nárok na obsazení místa předsedy Senátu. V klubu ODS by mělo být nejméně 21 senátorů. Klub KDU-ČSL by si měl zachovat 12 členů. Čtvrtou nejpočetnější frakcí by měl být i s pirátskými senátory sedmičlenný Klub pro liberální demokracii – Senátor 21. Klub ANO by měl být šestičlenný.

Takže? Vypadá to na vzpouru proti Vystrčilovi. Předseda Senátu dobře posloužil, když bylo nutné udělat Senátu reklamu. Když bylo mediálně vhodné, aby někdo předstíral návrat havlismu. A ta cesta na Tchaj-wan! Lepšolidé skákali tři metry do vzduchu blahem. To možná skončilo. Teď už jde o dělení křesel a funkcí. A vítěz bere vše. Tedy Starostové a nezávislí.

Miloš Vystrčil může i dál zůstat šéfem Senátu. Bude ale jasné, že za tím stojí politický handl. ODS musí STAN něco slíbit, jinak to nepůjde. Co? To se ukáže s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny, které budou v příštím roce. Zadarmo, za víru v Havlův odkaz Vystrčil předsedou Senátu nezůstane.

O osudu Miloše Vystrčila a nové hlavě Senátu Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„O žádném převratu v tomto ohledu samozřejmě mluvit nejde. Jakýkoli posun v rámci Senátu, který by odrážel i jiné názorové proudy než antibabiš a antizeman, je samozřejmě ku prospěchu," říká politik.

Může být Miloš Vystrčil vyhozen ze své funkce? Špinavou práci s Tchaj-wanem udělal, tak už není na postu předsedy Senátu potřeba.

„Neříkal bych vyhozen. ODS zkrátka neuspěla tak, jak chtěla, a tedy je logické, že křeslo předsedy Senátu připadne nejpočetnějšímu klubu, pokud to senátorští handlíři neudělají jinak," říká expert.

Není právě Vystrčil ten, kdo zvedl popularitu Senátu ve společnosti? I když volby to moc neukázaly.

„Vystrčil se nechal zapojit do hry, ke které neměly odvahu ani špičky USA, aby si nepokazily vztahy s Čínou. Klasik by mohl říct, že sehrál roli užitečného idiota. Já to vidím tak, že obětoval léta budovaný vztah s jednou ze světových mocností pro svých pět minut na výsluní. A že by zvedl popularitu Senátu? Volební účast spíše dokazuje, že Senát normální lidi moc nezajímá. Evidentně v něm nevidí žádnou autoritu ani relevantní sílu v rámci politického systému," míní politolog.

A co Jiří Drahoš? Hlásí se také o místo šéfa Senátu. Jaké má šance na zvolení?

„To nevím. A jak je dobrým zvykem u samotného Drahoše, předpokládám, že to neví ani on," říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

