Babiše chtějí sestřelit kvůli covidu. Po něm přijdou blaničtí rytíři? Názor

To byla smršť! Vláda vyhlásila nová opatření proti zběsilému šíření koronaviru. Vracíme se jednou nohou do jarní karantény. Druhá noha je připravena udělat následující krok k úplnému, jak se teď nosí říkat, lockdownu.

Opatření nebudeme rozebírat. Co naplat, podřídit se musíme. S tím se nedá nic dělat. Podívejme se spíš na reakci, kterou tvrdší přístup vyvolal. Ono se to nemusí zdát, ale koronavir se pro vládu České republiky a osobně pro Andreje Babiše stal nebezpečnou situací.

„Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme 1000 mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110 tisíc lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli," prohlásil premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády.

Vláda podle Babiše dělá maximum. „Já samozřejmě postupoval vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle doporučení expertů a epidemiologů,“ řekl. A jak dodat, angažuje se osobně v otázce epidemie „od rána do večera“. „Já nevím, jaké chyby se staly, kde je nějaký zásadní problém,“ řekl. Premiér současně prohlásil, že nemá pocit, že by pochybil.

A to byla voda na mlýn opozice a lepšolidí. Na sociálních sítích se šíří požadavky na demisi předsedy vlády. Jedni ho obviňují z toho, že je málo přísný. Druzí, že opatření přišlo pozdě. Jedno je ale shodné – útok na vládu.

„Ostatně soudím, že by Andrej Babiš měl odejít. Ukázal, že v čase krize je špatným lídrem a zbabělcem, který by při střelbě před sebe postavil i vlastní babičku,“ napsal na Twitteru výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.

„Je to ubohý premiér, který ani nyní neumí náznakem přiznat, že by pochybil! Nulová sebereflexe, žádná pokora, jsme rukojmí tohoto egomaniaka, věřím a udělám pro to maximum, že jen do příštích voleb!" nenechal na Babišovi niť suchou předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Vyslovením nedůvěry náznaky hrozí také ODS. Předseda strany modrých ptáků Petr Fiala narychlo svolává mimořádné předsednictvo, aby se poradili co dál. Sotva však mohou spoléhat na to, že bez podpory ČSSD a zejména pana prezidenta Zemana Babišův kabinet shodí.

A co dál? Jak si to ODS a Babišovi radikální odpůrci představují? Bude nám vládnout kabinet odborníků? Dostane v takovém případě Roman Prymula, toho času ministr zdravotnictví, od pana prezidenta mimořádné povýšení? V Česku by vládla zdravotnická junta? To by lepšolidem praskla cévka.

Na odstoupení premiéra Andreje Babiše se Sputnik zeptal, krajského zastupitele za SPD a lékaře s dlouholetou praxí ORL.

„Nevidím zástupy schopných a ochotných odborníků, kteří by v této nelehké situaci, kromě mimořádné kritiky vládních opatření, navrhovali skvělá řešení. Tím se nechci zastávat vlády Andreje Babiše, která v létě usnula na vavřínech jarních úspěchů a nedomyslela následky možné druhé vlny soft-pandemie covid-19 u nás. Členům vlády Andreje Babiše jejich pozici nezávidím a nechtěl bych být v jejich kůži, jelikož předvídat další vývoj je poněkud obtížné, a proto se přijímaná opatření jeví často jako chaotická a bezkoncepční.

Co nejvíce vládě a všem odpovědným odborníkům vyčítám, je absolutní předchozí opomenutí možných hrozeb, které by mohly vést ke krizovým stavům ve společnosti a tím pádem i úplné podcenění přípravy na tyto hrozby, ač tyto výzvy ze strany některých odborníků zazněly. Ale to není chyba jenom současné vlády a jenom České republiky. Vnímám proto současnou soft-pandemii jako poslední varování," říká zastupitel Zlínského kraje

Odstoupení vládního kabinetu by situaci okolo koronaviru vyřešilo? Třeba, kdyby nám vládl kabinet odborníků.

„Moc by mě zajímalo, kde vezmeme ty vzácné odborníky, které národ bude uznávat a začne respektovat jejich rady. Možná někde jsou, ale já je neznám. Třeba máme někde ukrytý český Kochův institut s nezpochybnitelnými odborníky v čele. Už aby tu byli, stejně jako blaničtí rytíři,“ míní expert.

Co je podle Vás příčinou tak prudkého nárůstu nakažených covidem-19 v České republice?

„Podotýkám, že nejsem epidemiolog ani virolog. Jsem pouze ušní-nosní-krční lékař. Nechci se připojit ke kohortám mudrlantů, kterým je všechno jasné. Je to jenom můj osobní názor poučenějšího laika. První vlna proběhla u nás velmi mírně, jelikož jsme brzy zareagovali. Tím nedošlo k imunizaci populace. Ale potom se ukázalo, že v našem okolí pandemie neustupuje, ale opět nabývá na síle. Jelikož jsme otevřená společnost, bylo jasné, že pandemie vtrhne znovu i k nám. Ochota obyvatel podstupovat protiepidemická opatření velmi klesla, protože hlavně mladí lidé si již nebyli ochotni připustit, že by se všechna restriktivní opatření opakovala.

Dále se ukázalo, že většina mladých má bezpříznakový nebo velmi lehký průběh, a tedy jsou z obliga. Tomu potom odpovídá i jejich chování, aspoň u některých. Neslavnou úlohu v tom sehrály i sociální sítě, masmédia hlavního proudu a všeznalci všeho druhu z řad laiků i některých lékařů a také zmatená, a ne dost razantní obhajoba protiepidemických opatření zástupci vlády. Dalším problémem bylo předvolební období, které přispělo k tomu, že se vláda neodhodlala zavést ráznější opatření dříve, z důvodu možných volebních ztrát koaličních stran.

Pandořinou skříňkou, kterou nikdo nechce otevřít, je potom otázka, kdo kontroluje osoby s nařízenou izolací/tedy nakažené/ a karanténou/potencionálně nakažené/, jestli se nepohybují na veřejnosti," říká lékař.

Jak hodnotíte opatření přijatá vládou? Budou se ještě víc zpřísňovat?

„Vláda jaksi hodně pokulhává svými reakcemi za rychlým rozvojem pandemie. Dá se říci, že zatím nestíhá. Má ovšem těžké dilema, které řeší každý imunitní systém organismu napadeného patogenem. Musí odstupňovat reakci na pandemii vzhledem k její skutečné nebezpečnosti tak, aby nedošlo k nenávratnému poškození organismu společnosti léčbou, a zároveň ji zlikvidovat a připravit se na její návrat nebo jinou infekci ještě mnohem virulentnější a nebezpečnější, která se může objevit v budoucnu. V současné době bohužel není ani jednoznačná shoda na kvantifikaci nebezpečnosti současné pandemie vzhledem ke zdravotním rizikům v poměru k poškození společnosti jako celku prostřednictvím protiepidemických opatření.

To, že jsme žili mnoho desetiletí v bezpečí z hlediska pandemií, se může ukázat spíše jako výjimečné. Nepochybuji o tom, že Matka Příroda dokáže ukázat každému přemnoženému druhu včetně lidstva i svou odvrácenou tvář a patogeny a pandemie jsou jejím nejúčinnějším prostředkem.

Nakonec se ukazuje, že nejslabším prvkem celého systému reakce na soft-pandemii je personální obsazení ve zdravotnictví. Opakovaně již mnoho let poukazuji marně na to, že limitujícím faktorem kvality a dostupnosti zdravotní péče je personální problematika nikoli primárně budovy a přístroje, a to jsem neuvažoval o současné hrozící krizové situaci, která tento problém nelítostně odhalila. Snad to odpovědní odborníci konečně pochopí a začnou se podle toho chovat a jednat.

Všechny zde vyjevené skutečnosti jsou jenom můj soukromý názor, který mohu kdykoli změnit, dle dalšího vývoje situace, která se velmi dynamicky mění," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD a lékař.

