Omluví se ODS a lepšolidi? Za koronavirovou krizi může vláda i oni. Názor

Prymula dojemně, napodruhé v projevu vzal zodpovědnost za to, že Česko čelí explozi covidové epidemie. Je představitel vládní moci a jeho slova se musí ocenit.

"Vím, že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti a že občané opatření často vnímají jako nelogická a šikanující. Zcela chápu, jak jste na to citliví, chci se za zásahy omluvit – ale věřte, pokud bychom nereagovali, šíření viru by se vymklo jakékoliv kontrole," prohlásil v projevu mimo jiné Prymula.

"Myslím, že je vám v tuto chvíli již jasné, že pokud všichni nepřispějeme disciplinovaným chováním ke zpomalení šíření viru, situace se bude prudce zhoršovat a jakékoli úsilí státu o boj s pandemií nemůže být úspěšné," sdělil k neradosti diváků televizních přijímačů ministr.

Nemá smysl projev rozebírat. Z hlediska komunikace to bylo vhodné gesto. Pan Prymula je asi první politický činitel, který se za dobu trvání pandemie omluvil za vzniklé problémy. Takže, konečně víme, na čem jsme. A kde jsme. V rozbouřené řece, která nás nese v ústrety největší krize za dobu trvání České republiky.

Když se teď omluvil samotný ministr zdravotnictví, za současných podmínek to je jako kdyby se omluvil ministr obrany. Ministr obrany našeho zdraví a společenské bezpečnosti. A dočkáme se omluvy i od dalších viníků, kteří solidně přispěli ke krizi? Za špatnou situaci nemůže jen vláda, ale i opozice. Jak? Tak to vám hned připomeneme.

"Ta opatření týkající se plošného nošení roušek jsou nelogická a nedá se v podstatě rozumět tomu, koho to má chránit a koho ne. Objevuje se nová věc, která v první vlně koronaviru úplně neplatila – vládní opatření se zdají jako úplně zbytečná... Není žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků. Čísla jsou pozitivní. Nejde o počty nakažených, ale o počet lidí, u nichž má onemocnění vážný průběh, jde o smrtnost. Všechna tato čísla jsou lepší a lepší! A vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Takže se ptám: Proč? Komu to slouží? A čeho tím vláda chce dosáhnout? Ochrany zdraví určitě ne," tak přesně tímto způsobem kopal vládu do kotníku předseda ODS Petr Fiala.

Rozhovor s ním na liberálním webu Forum 24 vyšel v druhé polovině srpna. Přesně v tu dobu, kdy se začal lámat chleba a opozice si měla ataky odpustit. Neodpustila a spekulovala a útočila na vládu, která pod tlakem nechala situaci jet na volnoběh.

Co dál? Pamatujete na ty bojovníky za svobodu, kteří na jaře zpochybnili vládní nařízení a s pomocí soudu si vymohly jejich zrušení? Pražský městský soud koncem dubna zrušil opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná. Tehdy aktivisté byli za hrdiny. A jak se cítí teď? Stálo to cestování za to?

"Berme pandemii s humorem a nevytvářejme paniku," hlásal lékař a dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Pollert. Snad se pan doktor teď směje, v jaké šlamastice je naše republika. Prý se na koronavir těšil, jeho jarní průběh ho zklamal. Tak třeba teď je spokojený.

O části viny opozice za novou vlnu koronavirové epidemie Sputnik hovořil s poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

"Z mého pohledu tento projev nedal lidem sílu a naději, ale spíše působil depresivně až morbidně jako projev v krematoriu. Pan plukovník Roman Prymula je sice naším nejlepším odborníkem ve svém oboru, ale bohužel jeho profesní minulost, kdy byl pro střet zájmů odvolán z pozice ředitele FN Hradec Králové ho velmi v tuto chvíli znedůvěryhodňuje. Co si asi společnost může myslet, když jim člověk, který byl odvolán pro střet zájmů kvůli kšeftům s vakcínami, říká o povinné vakcinaci? Tohle prostě bohužel předčí veškeré jeho klady.

Projev by určitě působil mnohem lépe a přirozeněji, kdyby seděl v kanceláři než, když byl obklopen seřazenými spolupracovníky jak v armádě. Projev by měl na lidi působit optimisticky a měl by jim dodat sílu, ale depresivním projevem je spíše oslabíte a psychika má vliv i na naše tělesné zdraví. Díky svým předešlým výrokům mu už moc nepomůže žádný projev. Lidé nechtějí být tlačeni do plošného testování a do povinného očkování rychle vyrobenou vakcínou, kdy se oprávněně obávají vedlejších účinků. Lidé si stále ještě moc dobře pamatují, kdy měli okleštěnou svobodu. Společnost má být vedena k zodpovědnosti a ne totalitě," říká paní poslankyně k nedávnému projevu ministra zdravotnictví.

Není vina za koronavirovou krizi i na druhé straně? Opozice už od dubna útočila na vládu, aby byla zrušena protikoronavirová opatření.

"Opozice samozřejmě využije všech možností, aby destabilizovala vládu, ale pokud přeci premiér ví, že situace je vážná, tak nezruší opatření jen kvůli tlaku opozice nebo veřejnosti. Pokud tedy premiér ustoupil, tak se můžeme domnívat, že není dostatečně silný odolat tlaku jak opozice tak veřejnosti, a nebo situace není vážná. Premiér musí vždy vyhodnotit, aby opatření nenapáchala více škody než užitku. Nebude-li fungovat ekonomika, tak nebudeme mít finance ani pro zdravotnictví a to jak pro platy tak celý zdravotní systém. Přeci nikdo nechce, aby covid-19 měl na svědomí i ty, kteří jím vůbec neonemocněli," míní politička.

"Není žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků. Čísla jsou pozitivní." To je výrok předsedy ODS Petra Fialy z druhé poloviny srpna. Myslíte, že se veřejně omluví jako pan Prymula?

"Je vidět, že pan předseda ODS Petr Fiala nemá konstantní názor a mění názory, jak se mu hodí. Mě by zajímala statistika, jak se roušky osvědčily. Nošení roušek má svá pravidla jako používaní jiných ochranných pomůcek. Dotyčný by měl jednorázové roušky po použitý vyhodit, textilní každý den prát, ale ve skutečnosti se setkávám s tím, že lidé mají jednu roušku třeba týden a najdou se i případy, kdy lidé nosí jednu textilní roušku od jara a ani ji nevyprali. O účinku takové roušky můžeme pochybovat. Vidím pochybení na straně vlády spíše v tom, že čas, který v létě měla, promrhala a na občany neapelovala tak, aby dobrovolně byli zodpovědní jak k sobě tak ke svému okolí.

Očekávala bych také, že lidé budou od státu dostávat nějaký počet roušek pravidelně zdarma a jejich cena bude zastropována, tak aby stály to co před touto pandemií, tak aby si ji mohl dovolit koupit každý člověk a mohl je dostatečně měnit. Postrádám také edukaci občanů jak se mají chovat, aby se minimalizoval přenos a společnost mohla fungovat dále. Místo toho je společnost tlačena restrikcemi a jedno opatření střídá jiné, tak že nikdo neví co bude zítra. Vlastně se od toho jarního chaosu vůbec nic nezměnilo," říká paní Maříková.

Jaká je pozice SPD ke koronavirové krizi v naší republice?

"Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Před půl rokem chyběly roušky a respirátory. Občané je vyráběli doma a iniciativně nahrazovali nedostatky v přípravě země na krizi. Jejich práci si přivlastnili politici, kteří se chválili, že Česká republika je nejlepší. Dnes stejní politici zmatkují a nekoncepčně vydávají jedno prohlášení za druhým. Opatření se překrývají a není jasné, zda vůbec existuje jasná koncepce. Opět chybí přesná čísla a několik měsíců se ztratilo v přípravě na podzimní tradiční období virových onemocnění. Dnes jsme fakticky ve věci rizika nákazy nejhorší zemí na světě a vláda spekuluje o úplné karanténě. Nesouhlasíme s úplnou karanténou (tzv. lockdown).

Naprosto odmítáme plošné a povinné vyšetřování na covid-19 a odmítáme plánovanou povinnou nařízenou vakcinaci," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

