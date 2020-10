Petr Hájek: NATO potřebujeme více než EU? Průzkum na objednávku

Nedávný průzkum STEM ukázal, že 30 % Čechů považuje členství v NATO za důležitější než členství v EU. Čím to je? Proč je Aliance pro lidi důležitější než evropská integrace? Češi uvěřili v mytickou ruskou hrozbu, kterou straší český mainstream? Sputnik se na to ptal bývalého poradce prezidenta Klause Petra Hájka.

Míra souhlasu lidí s členstvím Česka v NATO se i přes drobné výkyvy v posledních dvaceti letech drží v blízkosti 70 procent. Naposledy se od této úrovně výrazněji vzdálila v roce 2015, kdy kvůli obavám z migrace dosáhla 76 procent. Z dlouhodobé časové řady nicméně vyplývá, že od roku 2012 je stále více těch, kteří staví výše členství v NATO (30 procent). Členství v EU považuje za důležitější jen 17 procent dotázaných.

Petr Hájek: Na tom vlastně není nic divného. Jednak je to výsledek agentury, která patří k nejméně důvěryhodným. Tedy nejvíce „prodejným“ podle záměru zadavatele.

Ale dobře, vezměme to pro tuto chvíli jako fakt. I tak je odpověď v podstatě prostá. Veřejnost má k EU skutečně velmi odtažitý vztah. NATO v podstatě nikomu nevadí, protože mu - jak se mnoho lidí domnívá - nezasahuje do života. Pak je tu známý historický moment. Česká veřejnost má již od Mnichova zafixováno, že spojenecké smlouvy s jednotlivými státy nefungují. Spojení s blokem je pro mnohé zárukou jakési bezpečnosti. To se vůbec netýká Ruska - respektive pro významnou část těch, kterým NATO nevadí. A v neposlední řadě je NATO vnímáno jako organizace na sestupu.

Po postojích. Donalda Trumpa, který nad NATO málem udělal v jednu chvíli kříž, jej nepovažují za něco podstatného. Prostě jim vadí méně než EU. Jakmile dojde k této komparaci, je výsledek prakticky zaručen. To jsou ta kouzla „metodiky“. Ale jak opakuji - nebral bych výsledky STEM za něco směrodatného. To je jen uděláno na objednávku, aby mohla antiruská média s něčím pracovat.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.