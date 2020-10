Na Českou televizi uvalili exekuci. Platit jí budou koncesionáři, tedy my

Začneme oficiální zprávou. Česká televize je v exekuci a zřejmě bude muset zaplatit pokutu, která může v první fázi činit až sto tisíc korun. Odmítla totiž poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze. Informace o tom přinesl web Česká justice.

Unie obhájců se již v roce 2017 obrátila se žádostí na ČT o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. ČT odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje," uvedl pro web Česká justice advokát a člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

Televize tak podle České justice čelí od poloviny září exekuci, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. „České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění," sdělila serveru mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Dodala, že výše první donucovací pokuty může činit až sto tisíc korun.

Takže si to shrneme. Česká televize arogantně odmítla poskytnout informaci. Ta nebyla tajná, citlivá nebo by ČT ekonomicky ublížila. Byl to vrtoch předního českého média hlavního proudu. A za ten vrtoch budou platit koncesionáři. Jinak řečeno: my.

A to kalí příjemný pocit z toho, že Česká televize poznala svízelnou situaci, v níž se nachází skoro 800 tisíc Čechů. A po koronavirové krizi to bude asi ještě víc. A za ně, za naše spoluobčany, exekuci nikdo nezaplatí.

O exekuci uvalenou na Českou televizi Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou Pavlem Pešanem.

„Myslím si to samé, co většina slušných lidí v České republice. Je to další projev arogance těch, kteří většinu času tráví tím, že nás poučují, jak se máme chovat my. Navíc to naznačuje, že vedení veřejnoprávní televize má co tajit, když i přes příkaz soudu nechce informace poskytnout. Jsem zvědavý, jak tuhle situaci vysvětlí generální ředitel členům Rady ČT. Pokud si pamatuji dobře, ptala se ho na to nedávno členka Rady ČT paní Lipovská. Předstíral, že o tom nic neví,“ říká známý politický aktivista.

Znamená to snad, že Česká televize nechce poskytnout natruc informaci a musí to platit koncesionáři, tedy my?

„Znamená to, že Česká televize nehodlá i nadále dodržovat zákony a rozhodnutí českých soudů. To už překročilo všechny hranice, které bych si dokázal představit. Tahle arogantní instituce je dávno zvyklá, že za ní platíme i její průšvihy. Platíme soudy, u kterých se snaží lidé, které urazila nebo poškodila, domáhat spravedlnosti. To mi nepřipadá normální," říká pan Pešan.

Není to rána pro pověst České televize, která vždycky dbá na svou neposkvrněnost?

„Jakou neposkvrněnost? Česká televize je ve věci pověsti samý černý flek. Česká televize si musí vydržovat něco kolem 15 právníků, kteří žehlí průšvihy redaktorů. Mají na to dostatek finančních prostředků na rozdíl od těch, kteří se snaží dovolat spravedlnosti. Podívejte se na případ paní z Lidic, případ manželů Zelenkových. Pan Zelenka se omluvy ani nedožil. Pokud by Česká televize skutečně dbala na svou ‚neposkvrněnost´, musela by začít zaměstnávat lepší novináře a dohlížet, aby její redaktoři nešířili nesmysly. Nebo dokonce vyslovené lži, jako v případě paní Groene Odkolek.

Pokud by byla Česká televize opravdu slušná, tak by se v takových případech omluvila sama. Jediné, čím je tedy ČT vyhlášená je, že si její redaktoři dělají, co chtějí a právníci ČT to za ně žehlí. Na jednání Rady ČT se právnička České televize zmínila i tom, že velká část soudních procesů se týká nedodržení práva na vyjádření. To má podle zákona každý, o kom se ve vysílání lhalo. Česká televize je podle právničky Havlové zavalená soudními prosy, kde se poškození tohoto práva dožadují," míní expert.

Co by se stalo, kdyby jednou přišli na Kavčí hory exekutoři a Českou televizi zavřeli. Mrzelo by vás to?

„Myslíte, že by to exekutoři udělali? Pokud vím, zaměstnává naopak Česká televize exekutory, aby pro ni chodili vymáhat poplatky, ze kterých tam ti lidé žijí. Na druhou stranu, určitě by to mnoho lidí potěšilo, a rádi by se na to přišli podívat osobně. Výsledek ale bude stejný jako vždy. Nikdo nebude mít odvahu dát jasně najevo, že takhle už to dál nejde," říká politický aktivista Pavel Pešan.

