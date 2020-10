„Nejvíce přeceněná světová měna“: Dolaru předpověděli prudký pokles po volbách v USA

Modrá nálada

Index amerického dolaru vůči koši základních měn poklesl o více než tři procenta. Takto zareagovali investoři na bezprecedentní peněžní a úvěrové dotace Federálního rezervního systému (Fed) a velmi nízké sazby.

Od března napumpovala federální vláda do ekonomiky asi tři biliony dolarů. Experti varovali, že podobná politika je zhoubná. Mluvilo se o „historickém experimentu“: tiskárna běží naplno a vydává ničím nezabezpečenou hotovost. A tím pomalu zabíjí dolar. Zájem investorů o investice do americké měny snižují také minimální sazby Fedu, které byly zavedeny rovněž na podporu ekonomiky. Výnosnost investic do dolarových aktiv klesá.Jak ostatně tvrdí v investiční bance Goldman Sachs, skutečné zkoušky má dolar ještě před sebou. Jde o prezidentské volby.

Jak ujišťují analytici banky, když zvítězí Biden, zasáhne dolar „modrá vlna“ (modrá je neoficiální barvou Demokratické strany). Podle předpokladů v důsledku toho index dolaru vážený podle objemu zahraničního obchodu obnoví dvouletá minima.

V současné době činí index DXY – 93,68. V roce 2018 činil 88,25.

Podle názoru analytiků se může americká měna upevnit jedině v případě Trumpova vítězství a úspěšné vakcinace proti koronaviru. Ve farmaceutické společnosti Pfizer očekávají „definitivní výsledky“ třetí fáze studií vakcíny do konce října a ve společnosti Moderna – v listopadu.

Růst deficitu

Co je to „modrá vlna“? Je to především zvýšení rozpočtového schodku a v důsledku toho i růst zahraničních půjček potřebných k jeho pokrytí. Demokraté už slíbili na začátku příštího roku nový balík ekonomických stimulů – téměř na 2,5 bilionu dolarů. Bude to mít příznivý vliv na trh cenných papírů – ceny akcií se budou zvyšovat. Pro dolar to ale nebude dobré.

Rozpočtový schodek v USA již dosáhl tří bilionů. A podle prognóz rozpočtové správy Kongresu může dosáhnout úrovně z roku 1945 – 16 % HDP. Předchozí rekord a skoro dvakrát nižší -1,4 bilionu - byl zaznamenán v roce 2009 na vrcholu globální krize.

Jak vysvětlili na americkém ministerstvu financí, tak obrovský růst je důsledkem nadměrných výdajů vlády na boj s epidemií koronaviru a s jejími ekonomickými následky.

Podle výpočtů největších bank bude schodek ve výši čtyř bilionů zcela reálný. Nic podobného tu ale nebylo od dob druhé světové války. Fed tiskne ničím nezabezpečené dolary, vydává je a nedostává za to žádná cenná aktiva, ale jenom zvyšuje své závazky.

Do konce koronavirové krize se zvýší bilance Fedu na deset bilionů. Tiskárna, která běží naplno, nemůže nic než podkopat důvěru k dolaru.

Státní dluh USA se zvýšil od ledna ze 108 na 123 procent HDP a roste i nadále. V roce 2006, tedy před finanční krizí, činil ne více než 63 %, podotýkají analytici Ústavu mezinárodních financí.

Nepřiměřená privilegia

V Goldman Sachs investorům doporučili, aby se co nejrychleji zbavili dolarových investic a věnovali pozornost euru. Tato měna je odolnější vůči politickým rizikům.

Přední hedge fondy také očekávají, že kvůli volbám v USA se zdraží euro na 1,25 dolarů. Vítězství demokratů nevěští americké měně nic dobrého, potvrzují stratégové londýnské MUFG Bank. V japonské bankovní holdingové společnosti Mizuho jsou toho názoru, že status hlavní peněžní jednotky světa převezme v důsledku toho euro.

O tom, že americká měna bude slábnout vůči té evropské, varoval známý americký finančník Ulf Lindahl. Jak podotýká šéf společnosti AG Bisset, která se specializuje na řízení měnových rizik, může dolar během jednoho roku zlevnit o 36 %, což bude nejhlubším poklesem za deset let.

Historický pokles dolaru předpověděl také jiný americký ekonom, starší vědecký pracovník Yaleovy univerzity a bývalý předseda řídící rady Morgan Stanley Asia Stephen Roach. Předpovídá pokles o 35 %. Příčinou bude zvýšení schodku účtu běžných operací USA a snížení vnitřních úspor.

Odborník uvedl negativní faktory: hospodářský pokles, velká nezaměstnanost a již zmíněná bezprecedentní rozpočtová a peněžně úvěrová stimulující opatření, která zvýšila běžnou bilanci Fedu na rekordních 7,2 bilionu. Na začátku tohoto roku to byly pouhé čtyři biliony.

Nyní je americký dolar nejvíce přeceněnou světovou měnou. Dříve byl nenahraditelný, finančníci tomu říkali TINA (There Is No Alternative – žádná alternativa neexistuje). Teď je ale těch alternativ víc než dost: stabilnější euro, kryptoměny, zlato a čínský jüan. Všechny tyto nástroje se zdají být pro úspory spolehlivější, což podkopává „nepřiměřená privilegia“ americké peněžní jednotky.

