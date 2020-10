Demonstraci na Staromáku proti vládě narušili provokatéři s fašistickými hesly

Poznámka: Sputnik ČR podává zprávu, jak se událost jevila reportérovi v terénu. Účelem článku není nadržovat jedné straně. Proto tento článek odkazuje na autentická videa, která Sputnik na Staromáku dne 18. 10. 2020 pořídil. Souběžný text cituje doslova jednoho z řečníků. Z dalších médií jsme si potvrdili, že demonstrace byla předčasně policií rozehnána.

Jako autor reportáže za sebe dokládám, že na místě byly vidět provokující skupinky. Vzduchem létaly petardy. Kolem Staromáku bylo lze spatřit zatčené, někteří nesli stopy silového zásahu. Policie nasadila i muže na koních, vodní dělo, a dokonce byli slyšet psi. Dobře míněná akce, viz odkazy na vědecké kapacity, viz níže, byla poznamenaná provokacemi, opět je tu správná otázka – komu všemu mají „kazisvěti demonstrace“ sloužit? Řečníci z tribuny vyzývali k nošení roušek i se neztotožnili s fašistickými nálepkami. Provokatéři se snažili z akce udělat akci s fašizujícími prvky, díky nim akce skončila předčasně. V době epidemie jsme přece na jedné lodi. Je s podivem, že Praha vůbec demonstraci povolila.

VIDEO-1: Staromák se bouřil proti vládním opatřením. V davu byli – bohužel – provokatéři, kteří nechápou, že v době covidu jsme všichni na jedné lodi…

„Boxer“ (jeden z řečníků): „Dámy a pánové, dnešní demonstraci budou chtít média shodit. Nedejme jim tu šanci, abychom tu dělali výtržnosti, budou nás chtít v médiích označit za neofašisty, magory a neodborníky.“

„Boxer“: Jsem otec sedmileté holčičky. Koukal jsem se na smutnou situaci. Každé ráno ji vedu do školy. Ona si 3 metry před vstupem do školy musí nasadit „hadr“ na obličej, projít vchod, tam má 15 metrů za sebou třídu, kde si to zas může sundat – je tohle normální?

Dav: Není…

VIDEO-2: Předseda spolku HON – Ivan Sochor. Interview na pozadí demonstrace. Jsou slyšet první vybuchující petardy…

„Boxer“: Samozřejmě nějaký vir tu je, nechci to zlehčovat. Nelze to však řešit plošným nařízením. Určitě jsme všichni pro to, aby se chránil ten, kdo se cítí ohrožen: senioři, lidé, kteří mají slabou imunitu. Lidé, samozřejmě chraňme se. Budu první, kdo vám roušku podá. Ale prosím vás, nenuťte se chránit zdravé lidi, když nemusí.

Co znělo z tribuny: „Staromák: Smrtící virus? Na Václaváku slečna ve skafandru testuje potenciálně nemocné, kolemjdoucí chráněni nejsou…“

„Boxer“: Zavřeli jste školy, zavřeli jste restaurace, zavřeli jste sportoviště. Pár dní to bez vařeného jídla (z restaurace) vydržíme, vydržíme to, i když si nepůjdeme zacvičit, vydržíme i bez piva. Vládo, vidíš zavřenou hospodu, zatímco já vidím servírku samoživitelku, která má dvě děti a musí si půjčit, aby mohla jíst.

Každý den na nás skáčou palcové titulky o kolapsu zdravotnictví. Já jsem si dal tu práci a objel jsem si čtyři pražské nemocnice. Byl v nich normální provoz. Neviděl jsem nikoho padat na hubu. Neviděl jsem jednu sanitku za druhou. Viděl jsem běžný provoz. Dámy a pánové, žádný kolaps se nekoná. Oni nás chtějí jen vystrašit. Dal jsem si tu práci a došel jsem si na odběrové místo na Václavské náměstí. Přál bych vám to zažít. Uprostřed pěší zóny je hlouček třiceti čtyřiceti lidí, kteří jsou řekněme nakažení a jsou uprostřed pěší zóny. Mezi nimi se objeví slečna ve skafandru. Mezi ní a údajně nemocnými proudí davy turistů, kteří nejsou chráněni. Tohle asi není smrtící virus? Ne?

Straší nás nedostatkem zdravotnického personálu. To, že se zavřely školy, znamená, že druhý den do práce nepřišlo cca 100 zdravotních sestřiček. Tohle jste, milá vládo zařídili. Jsem připraven v případě potřeby jít někam celou noc pracovat do nemocnice. Jsem přesvědčen, že všichni, co jsou tady, půjdou pomoct. Je to tak?

Dav: Je.

Co znělo z tribuny – Staromák: „Vládo, vidíš zavřenou restauraci, já servírku; musí si půjčit, aby mohla jíst.“ (Rétorika byla trošku podobná té chvilkařské, zejména apel na rozum… „domácí úkol“…, viz níže.)

„Boxer“: Češi jsou připraveni pomoct. Covidu se nebojím. Půjdu jako první vařit polívku a dávat ji nemocným. Věřím tomu, že vy také. Zákazy a příkazy obstarává nějaký pan Prymula. Já jsem jej nevolil. Já jsem pana Prymulu nevolil. Přijde podezřelé jen mně, že si pan Prymula na jaře udělal firmu na dovoz zdravotnického materiálu a dezinfekce?

Dámy a pánové, dnešní demonstraci budou chtít média shodit. Nedejme jim tu šanci, abychom tu dělali výtržnosti, budou nás chtít v médiích označit za neofašisty, magory a neodborníky. Nedejme tu příležitost. Budou nás chtít vybarvit jako chuligány a neodborníky. Ptám se, copak jsou takoví paní doktorka Soňa Peková, pan doktor Pirk, MUDr. Šmucler, senátor Žaloudík… Václav Klaus, ml.? To jsou také chuligáni, kteří nemají názor? Řeknu vám, proč v médiích nehovoří tito odborníci. Protože se jim nehodí jejich názor. To je celé. Chtěl bych vás poprosit, abychom se všichni zamysleli nad těmi opatřeními. Jedině tak můžeme zvítězit. Všichni tu máme asi stejný názor. Nejhorší je přesvědčit přesvědčené. Pojďme si dát domácí úkol. Přesvědčme každý nějakého svého známého argumenty a důkazy. Rozumem. Jedině takto, když se rozsvítí v hlavách nás všech, se může rozsvítit v hlavách tam nahoře.

